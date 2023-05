[JMRI]



報道機関各位

2023年5月3日

日本マネジメント総合研究所合同会社



この度の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)渦中の苦境をはじめ、各種感染症・台風/豪雨災害・各種震災など各地の災害や戦禍等で、国籍等に関わらず感染・被災・苦境に直面された方々と復興者や平和維持活動の皆様・世界各地の医療機関関係各位ならびに各種関係各位のご安全と1日も早い実りあるご快癒・復旧復興・和平等と共に、ご無念ながらに天上に召されました尊い御霊・御仏のご冥福を心よりお祈り申し上げます。



さて、以下につき、早速、プレスリリースご案内文のみを、ChatGPTに作成してもらいご案内致します。



【GPTが生成したリリース文とその表記(ChatGPT PLUS ChatGPT-4 (as of 03/May/2023) ChatGPT Mar 23 Version)】



※ChatGPT-4でのプロンプト: プレスリリースで生成AIについての日本マネジメント総合研究所合同会社の理事長の戸村智憲による新たな講演プログラムの紹介文をする記事を書いて下さい。





**********【ここから】 Generated by GPT-4 固有名詞や数文字・一部だけの修正を除き、全面的にChatGPT-4にて作成のまま)**********



タイトル:日本マネジメント総合研究所合同会社、戸村智憲理事長によるAIに関する新講演プログラムが登場!



日本マネジメント総合研究所合同会社の理事長である戸村智憲による新たな講演プログラムを発表しました。このプログラムでは、AI技術の進歩とそのビジネスへの応用、さらには社会全体へのインパクトを考察しています。今回のプレスリリースでは、戸村氏が提案するAIの将来像とその活用方法について紹介します。

戸村氏は、AI技術が進化し続ける現代社会において、企業や組織がどのようにしてこれらの技術を取り入れ、競争力を維持・向上させるかに焦点を当てています。また、AI技術がもたらす様々なチャンスとリスクについても、包括的かつ具体的な視点から議論を展開します。



新講演プログラムでは、以下のトピックが取り上げられます:



1.AI技術の現状と将来の展望:最新の技術動向や市場予測を元に、AIがどのような方向性を示しているかを解説します。



2.AIとビジネスの融合:AI技術を活用した新たなビジネスモデルや戦略の事例紹介と、成功要因について考察します。



3.企業経営とAIの役割:経営陣がAI技術をどのように活用し、企業の変革を推進していくべきかについて論じます。



4.AIの倫理と法規制:AI技術の普及に伴う倫理的課題や法規制の動向を紹介し、企業が取るべき対応策を提案します。



5.AIがもたらす社会全体へのインパクト:AI技術の発展が生み出す新たな産業や雇用、教育の変革について展望します。



戸村智憲氏によるこの講演プログラムは、企業経営者やマネジメント層、技術者、研究者、そしてAI技術に関心を持つ一般の人々にとって、非常に有益で貴重な情報が得られるものとなっています。さらに、戸村氏の豊富な経験と知識により、参加者は現代社会におけるAI技術の真の価値と可能性を理解することができるでしょう。

この講演プログラムは、AI技術がもたらす劇的な変化に対応するために、企業や組織がどのように戦略を立て、イノベーションを推進すべきかを学ぶ絶好の機会です。戸村氏が提供する具体的な事例や解説は、参加者が自らの組織や業界でAI技術を活用する際の道しるべとなることでしょう。

日本マネジメント総合研究所合同会社は、この講演プログラムを通じて、AI技術の普及と発展を促進し、日本の産業界に貢献することを目指しています。

今回の講演プログラムは、技術革新が急速に進む現代社会において、AI技術を戦略的に活用することの重要性を再認識させるものとなるでしょう。戸村智憲氏の独自の視点によって、参加者はこれまでにない新たな発見や知見を得ることが期待できます。



**********【ここまで】 Generated by GPT-4 固有名詞や数文字・一部だけの修正を除き、全面的にChatGPT-4にて作成のまま)**********





ということで、ChatGPTに上記のご案内文を生成してもらいましたが、下記につき、生身の人間が記事作成してご案内致します。



【今回の新規指導メニューのご案内】



・指導・演題名称(演題等の例): 「部門別ChatGPT・Bing AI徹底活用術: リスキリングよりGPTスキリング!DXの本命はやわかり講座」



・指導者: 日本マネジメント総合研究所合同会社 理事長 戸村智憲



・戸村智憲プロフィール資料(A4縦両面PDF): https://www.jmri.co.jp/Profile.tomura.pdf

(元・国連の専門官、日本の人気講師ランキング3位(日経産業新聞の特集記事しらべ)、元・Google社長との国際会議場での人工知能に関する特別対談の対談者、米国連邦航空局(FAA)航空機パイロット、第一級小型船舶操縦士、ドローンライセンス、テロ対策国際ライセンスなど保有)



【※取材・出演・出講などのお仕事のご依頼やお仕事のご相談などは次の弊社指定のウェブフォームにて承ります: https://www.jmri.co.jp/contact2.html】



**********<指導内容(例) ここから>**********



・ChatGPT・Bing AI・Bing Image Creatorなどの生成AI/ジェネレーティブAIってなんですか?



・ネット検索と生成AIでの回答の違い: 爆速経営・激変する経営環境へのスピーディーな環境適応の視点でみすえる生成AI導入/活用



・生成AIの得意/不得意やバージョンごとの「性格」: 「GPT監査」でAIの特徴・傾向・性質をみすえる (※「GPT監査」(C)戸村智憲)



・無料でこんなシーンのお悩み解消に使える生成AI: 就活・仕事・転職・恋愛・結婚・友達づきあい・プロポーズ・家庭・子育て・独立起業・いじめ・ハラスメント対策・定年再就職・企画立案・執筆・レポート作成・イラスト作成・オンライン会議・心身の傷害/障がい発生時・プライバシー・地域活動・PTA活動・司会進行・スピーチ・マナー・冠婚葬祭など



・その「外注」は本当に社外に発注する必要がありますか?: 生成AIで手元のPC・スマホ・タブレットでお手軽無料で「社内外注」しよう!



・外注先に何度も検収・やり直し・優越的地位の濫用?: 生成AIへの社内外注の仕方のコツや気に入るまで何度でもやり直しさせる時のかしこいポイント



・その「業務」は本当にあなたや部下が人手・時間・コストをかけてやるべきことですか?: 付加価値・コスパ・タイパで再整理して生成AIに置き換えるべき「知的単純労働」((C)戸村智憲)とは?



・生成AI脅威論と楽観論: 昔からある「人工知能が職を奪う」問題をDXのそもそもの意味からみすえるこれからの生き方・働き方・経営の仕方のポイント



・GPT監査でやってみた簡単にできる「ホワイトハッキング」ご紹介: 生成AIの倫理観・抜け穴・GPTリテラシーの重要性など



・ChatGPT・Bing AIなどの生成AIで実現する究極のサステイナブルなDX・生き方働き方革命・第4次産業革命



・生成AIで実現する「全社員秘書付き経営」: 生成AIを身近な部下・アシスタント・相談相手として使いこなす



・やたら部下なし「担当部長」「担当課長」の多い日本にぴったりな「GPT部下」となる生成AI: 人間の部下がいなくても「GPT部下」でハンコだけ部長/課長も仕事ができる!? (※「GPT部下」(C)戸村智憲))



・人間どうしの会話や指示出しのように「GPT部下」と会話する: 音声入力を使えばキーボードなしで話しかけるように「GPT部下」とやりとりも可能!?



・日本社会で現場力の低下を救うすぐにお悩み相談できる「GPT先輩」「GPT上司」: 社会学的な視点でみすえる必然的な世の流れと技術やノウハウの伝承の断絶を埋めるITによる「こたえ」 (※「GPT先輩」「GPT上司」(C)戸村智憲)



・職場や家庭のお悩み・法律的な簡単な相談や企画立案まる投げ・無茶ぶり相談に答えてくれる生成AIの様子



・あなたの仕事に使えそうな様々な生成AIオンパレード: 「GPT品評会」としてご紹介する多様な生成AIあれこれ(例:記事作成・お悩み相談・イラスト作成・オンライン会議等で動く人物写真等の画像生成・読み上げ・議事録・定型的な日報・看護記録・介護記録などなど) (※「GPT品評会」(C)戸村智憲)



・生成AI活用のコツ・ヒント・落とし穴: 人工知能・デジタル化・DXについてのポイントやプロンプトのコツなど



・生成AIの現状・法務・リスク対策と今後の課題・展開: 法令や規制が追いつく・先行するようなIT・AIは革新的な飛躍にあらず



・GPT活用に必須の「GPT監査」で自社にあった適切な活用を進める:

1.GPT監査によるGPTホワイトハッキングで見える生成AIの「倫理観」

2.GPT監査手法(モンキーテスト、入出力テスト、架空事実テスト、ホワイトハッキングテスト、DEI(ダイバーシティ, エクイティ, インクルージョン)チェック、リーガルチェックなど)

3.GPT監査人に必要なスキル・ナレッジ・倫理性 など



・一般的なライターさん・イラストレーターさん・研修講師などはもういらなくなる!?: 「その仕事」にお金と人と時間をかけるかどうかがシビアに問われる「GPT前提社会」 (※「GPT前提社会」(C)戸村智憲)



・GPT前提社会で必要とされる人材とは?: 職を失わないためのサバイバル術と経営視点での人手・時間・コストをかける/かけないの判断や割り切り・人間力を生かした部門間調整力など



・部門別かしこい導入・活用術:

部門: 社長編・取締役編・監査役編・営業部編・人事部編・経営企画部編・秘書室編・社長室編・IR部門編・情報システム部門・法務部門編・ダイバーシティ部門編・CSR部門編・広報部編・総務部編・製造部門編・財務経理部編・研究開発部門編・内部監査部編・監査役スタッフ編など

役職: 経営層編・管理職編・一般職編・非常勤職編



・生成AI前提時代の人材育成・社員研修のポイント: ゼロからのリスキリングより「GPTスキリング」で部下/アシスタントとなる生成AIを使いこなす人材育成の方が爆速・現実的 (※「GPTスキリング」(C)戸村智憲)



・生成AIでの教育機能の拡充: 新入社員・中途入社・異動/配置転換者に必要な各部門での用語集・重要項目の解説などは生成AIでイントラネット上のページに用意しておく



・「GPT研修内製化」で一般的なことは「二流/三流の講師」は不要でいつでもどこでも学べる研修体制へ: 言語生成AI+読み上げAI+人物写真が話にあわせて動く画像生成AIなどで作る究極の研修内製化 (※「GPT研修内製化」((C)戸村智憲))



・こんな研修・講師はもういらない!「GPT研修内製化」でいらなくなる研修講師10選: 1.マナー研修、2.新入社員研修、3.タイムマネジメント研修、4.文書作成研修、5.企画発想力研修、6.マニュアル作成スキル研修、7.研修内製化研修、8.一般的なコンプライアンス研修、9.新任管理職研修、10.マーケティング研修



・「GPTプレゼン」でスライド作成・読み上げ・動く人物写真生成などによる爆速プレゼン・商談: あがり症・コミュニケーション能力・ルッキズムで損をしてしまうケース・育児時短勤務での制約・障がいの有無などの支障を乗り越えダイバーシティ経営に寄与し得る「GPTプレゼン」のポイント (「GPTプレゼン」(C)戸村智憲)



・社内のセキュリティ管理規程や守秘義務契約などへの対応ポイント



・小回りのきく中小企業こそ実現しやすい生成AIによる経営変革: コスト・時間・人手を省き役職員の生き方も充実させるサステイナブルなDX・IT経営へ



・学校教育・社会教育・家庭内教育での生成AI活用と「GPT監査」によるGPTリテラシーの養成 (※「GPTリテラシー」(C)戸村智憲)



・情報セキュリティ教育・リスキリング・メディアリテラシーやSNSコンプライアンス等と併せて習得する統合的GPTリテラシー (※「SNSコンプライアンス」(C)戸村智憲)



・生成AI活用における知的財産権をめぐる懸念と現状・課題・今後の展望



・人工知能・IoT・ロボットやドローン・ビッグデータなどのコネクティッドインダストリーの役者がそろった: DX・生き方働き方改革・サステイナブル経営・第4次産業革命・ライフワークバランスの転換点と今後の備え



・指導者(人間)、または、生成AIへの質疑応答・即興GPT無茶ぶりリクエスト・GPT大喜利など(オプショナル)



・事後フォローアップ、導入アドバイザー、顧問としての巡回指導など(オプショナル)



・実際に外注・講師派遣会社・研修会社に任せていた研修をGPT研修内製化してオンライン動画研修の作成や配信システム選定などを行う際のアドバイザー等でのご支援(オプショナル)



などなど



**********<指導内容(例) ここまで>**********



【※取材・出演・出講などのお仕事のご依頼やお仕事のご相談などは次の弊社指定のウェブフォームにて承ります: https://www.jmri.co.jp/contact2.html】



以上でございます。





本リリースに関するお問い合わせ先:

日本マネジメント総合研究所合同会社

理事長 戸村 智憲

〒107-0052 東京都港区赤坂2-16-6 BIZMARKS赤坂1階

電話:050-3196-4513 (弊社コールセンター:DX推進での音声自動応答システムとオペレータでの電話番号)

FAX:03-6800-3090

メール: info@jmri.co.jp

ウェブ: https://www.jmri.co.jp/

お仕事のご依頼・取材ご依頼・執筆ご依頼など: https://www.jmri.co.jp/contact2.html

一般的なお問合せ: https://www.jmri.co.jp/contact.html

※DX推進・業務効率化・自殺防止のメンタルサポート活動等も含めた業務支障などの観点から、基本的に上記ウェブフォームよりご連絡下さいませ。メディアさまからのお急ぎのご依頼や、公益性の高い緊急のご用件の場合は、架電ご連絡での対応も承っております。

※プレスキットはPR timesの弊社プレスキットのページにございます。その他にご要望の素材・画像などございましたら、適宜、プレスキット内に記載のウェブフォームよりお問合せ下さいませ。



