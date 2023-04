[バリュエンス]

地球、そして私たちのために循環をデザインする「Circular Design for the Earth and Us」をパーパスに掲げ、大切なことにフォーカスして生きる人を増やすことを目指すバリュエンスジャパン株式会社(本社:東京都港区、代表:六車 進、以下 当社)は、同社が運営するスポーツチーム公認オークション「HATTRICK(https://auction.hattrick.world/)」にて、2023年4月14日(金)よりValuence INFINITIES D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.9 VICTORY AUCTIONを開催いたします。











見事二連勝を飾った ROUND.9の着用衣装をお届けするスペシャルオークション!





Valuence INFINITIESは、日本発のプロダンスリーグ「第一生命 D.LEAGUE」に加盟するプロダンスチームです。2022年10月に開幕した22-23 SEASONから参戦し、HIPHOP(ヒップホップ)とBreakin’(ブレイキン)を融合させたD.LEAGUE唯一無二である独自の魅力で、着実に実績とファンを増やしています。

2023年2月8日に開催されたD.LEAGUE ROUND.8で見事初勝利を収め、ファンの期待も高まる中、迎えた2023年2月22日のD.LEAGUE ROUND.9。今回は “Dark Hero” をテーマに、悪役でありながら、どこか憎みきれない要素を合わせもつダークヒーローをイメージし、不気味でダークな雰囲気を纏いつつ、遊び心もあるValuence INFINITIESのオリジナリティをつめ込んだショーになりました。



今回のスタメンはROUND.8から総入れ替えで編成されており、この勝利でチーム全員が初勝利を経験。チームとしても二連勝且つメンバー全員の勝利経験は非常に貴重なものであり、シーズン終盤を戦い抜くのにさらに拍車がかかった一戦となりました。



今回HATTRICKにて開催する「Valuence INFINITIES D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.9 VICTORY AUCTION」では、ROUND.9で選手たちが着用した特別な衣装をファンの皆様にお届けいたします。この衣装は、MAKO選手とつながりのあるブランド“Subciety”より、メンバーの渋さや色気を際立たせるキューバシャツを採用し、メンバーもお気に入りで思い入れのある一着です。そんな衣装に選手直筆サインを加え、サイン入りチェキとともに出品いたします。



D.LEAGUE ROUND.9 PERFORMANCE:https://youtu.be/kGV-uGaqwRc

SIGN MOVIE:https://youtu.be/zeI5acjPFyY







Valuence INFINITIES D.LEAGUE 22-23 SEASON ROUND.9 VICTORY AUCTION 概要





開催期間:2023年4月14日18:00~2023年4月16日(日)18:00

出品商品:ROUND.9 実使用衣装(直筆サイン入り)+サイン入りチェキ ※出品衣装は上着のみとなっております

出品選手:SEIYA選手、RENTA選手、LEN選手、NAOKI選手、RYOGA選手、ISAKI選手、TOMOYA選手、MAKO選手

オークションページURL:https://auction.hattrick.world/top/863

※詳細はオークションページをご確認ください







HATTRICKについて





『アスリートの持続可能な未来をつくる。』を事業ミッションに、バリュエンスジャパン株式会社が運営するスポーツチーム公認オークション。アスリートやチームの価値を守るとともに、ファンの想いをつなぎ新たな価値を共創する新しいオークションサービスとして、スポーツに関わるすべての人々を応援します。

・HP:https://auction.hattrick.world/

・Instagram:https://www.instagram.com/hattrick.world_official/(@hattrick.world_official)

・Twitter:https://twitter.com/hattrick_world(@hattrick_world)





■ バリュエンスジャパン株式会社(https://www.valuence.inc/japan/)概要

・設立:2019年9月10日

・代表者:代表取締役社長 六車 進

・本社所在地:東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5

・事業内容:ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売

※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社(証券コード:9270 / https://www.valuence.inc/)のグループ企業です。





