[株式会社A3]

株式会社A3は、イラストレーター・赤倉先生が描く「赤倉×サンリオキャラクターズ」の新作コラボグッズを販売中です。







「赤倉×サンリオキャラクターズ」のオンラインくじ「サンリオアニメストアくじ」が、7月9日までサンリオアニメストアONLINE(通販)にて発売中!

初登場となる“リトルツインスターズ”を含む、総勢12組の新作コラボグッズが豪華景品として当たります。



幅広い分野で活躍中の赤倉先生は、上品さと子供のような遊び心を大切にした豊かな発想力と、その高い画力でファンを魅了し続ける大人気イラストレーター。



今回のリトルツインスターズ新商品は、この「サンリオアニメストアくじ」で初めて販売される超レアアイテムです! 5つの賞やWチャンス賞、購入特典でGETできる新作コラボグッズの可愛さに心ときめくこと間違いなし!!



【開催情報】

発売期間:6月26日(月)~7月9日(日)



販売価格:1回880円(税込)



お届け日:8月下旬頃より順次



決済方法:クレジットカード決済、キャリア決済、eeoポイント決済



開催場所:通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」





▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt446



5つの賞&購入特典あり! リトルツインスターズの初コラボアイテムはファン必見



5つの賞の景品には、初お披露目となるリトルツインスターズをはじめ、ハローキティやシナモロール、ポチャッコなど豪華12組の新作コラボアイテムが登場。購入特典もお見逃しなく!



【各賞の景品一覧】

S賞:B2タペストリー(全2種)



A賞:キャンバスアート(全12種)



B賞:キャラアクリルフィギュア(全12種)



C賞:アクリルコースター(全12種)



D賞:ホログラム缶バッジ(全12種)





※各賞ランダムで1種が当たります。



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt446



S賞 B2縦タペストリー(全2種)



目玉景品のS賞に登場したのは、存在感抜群な72.8×51.5cmのB2縦タペストリー! ポリエステル系生地のため破れにくい&色が褪せにくく、赤倉先生の繊細なタッチで色鮮やかに描かれた美麗イラストをこの先も“ずっと長く”お楽しみいただけます。



先生が描くコラボキャラが大集合したデザインで、ここまで大きいアイテムは初めて!“大人可愛い”が詰まったキラキラな夢世界を、お部屋でじっくり堪能してください♪

なおS賞のみ、1会計100回くじを購入するとランダムで1種が確実にGETできます(複数注文や同梱注文の回数は含まず)。



A賞 キャンバスアート(全12種)



A賞には、27.3×22cmのキャンバスアートが登場。紙やアクリル素材とはひと味違う“キャンバス生地”の風合いを生かしたグラデーションの美しさに、ついつい見とれてしまいます。

何度も一目ぼれするかのような心の“ときめき”を、ぜひお手元で体感してみては?



萌え袖おねむな女の子は、瞳が星になっていたり月のネックレスをつけていたりと、リトルツインスターズのイメージにぴったり! どのペアも、赤倉先生の豊かな発想力から生まれた“コラボならでは”の見どころが満載です。



まるでMVに出てきそうなファンシーな世界観がデザインに落とし込まれ、どのコラボペアも“可愛すぎる!”の一言に尽きます。美麗イラストを大きめサイズで眺めるその満足感や幸福感は、きっと日々の癒しになるはず♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt446



B賞 キャラアクリルフィギュア(全12種)



B賞には、デスクなどに飾りやすい15×7cmのキャラアクリルフィギュアがラインナップ。お部屋にコレクションするのにちょうどいいサイズながらも、愛らしいキャラクターたちの表情や衣装、モチーフ小物などをじっくり鑑賞できるベストアイテムです♪



“黒いずきん”モチーフのカチューシャに“ピンクのどくろ”を付けてクロミとお揃いコーデを楽しむ女の子など、どのコラボペアも細かいところまで赤倉先生のこだわりがキラリ。



インスタントフィルム風デザインの“キュート×ポップ”な雰囲気に加え、ハンギョドンをイメージしたソーダ色などコラボペアごとの鮮やかな色合いも目を惹きます。

同じイラストでもデザインを変えるだけでまったく違った味わいを楽しめるので、推しペア一色で各賞のアイテムを集めてみるのもおすすめ♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt446



C賞 アクリルコースター(全12種)



C賞には、持ち運びしやすい直径9cmのアクリルコースターが登場。赤倉先生が描くキラキラ&ふわふわなキャラクターたちといつでもどこでも一緒にいられるハッピーアイテムです! ぜ~んぶ集めて飾れば、まさに眼福&至福のひと時に……。





「お揃いのうさ耳リボン×舌ペロ」や「ゆるかわ×もふもふの頬寄せ」など、赤倉先生の“上品さと子供のような遊び心”のあるイラストに胸キュンすること間違いなし!

お出かけ先で写真を撮るなど、キャラクターたちと一緒にたくさん思い出をつくってください♪



D賞 ホログラム缶バッジ(全12種)



D賞に登場したのは、直径6.5cmの大きめホログラム缶バッジです。色とりどりに輝くホログラム加工と赤倉先生の描く大人可愛いイラストの相性が抜群で、眺めるだけで“うっとり幸せ~”な気分に♪





ゆるめルームウェア女子×リトルツインスターズのように“ゆるふわ”だったり、スポーティー女子×けろけろけろっぴのように“エネルギッシュ”だったり……それぞれの個性あふれる愛らしさにキュンキュンが大渋滞!

カバンやお部屋を彩るオシャレなアイテムなので、ぜひコンプリート目指して集めてください♪



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt446



購入特典ポストカードは全12種



「赤倉×サンリオキャラクターズ」のくじを1会計3枚お買い上げごとに、特典ポストカード(全12種)をランダムで1枚プレゼント。期間によってポストカードの種類が変わります!

くじでGETした他景品と一緒にぜひ飾ってください♪



▼販売は6月26日~7月9日まで▼

オンラインくじのご購入はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/101?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt446



第1弾、第2弾と発表するたびに話題沸騰の「赤倉×サンリオキャラクターズ」コラボ。今回のくじで初お披露目された“リトルツインスターズ”に、胸をときめかせたファンも多いのではないでしょうか?

くじを引くワクワクを満喫しつつ、ここでしか手に入らないアイテムをぜひGETしてください!



(C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. L638454



サンリオアニメストア初のオンラインくじ「サンリオアニメストアくじ」とは

アニメファン、マンガファンの間で注目を浴びているオンラインくじ。サンリオアニメストアからもついにオンラインでご購入可能な「サンリオアニメストアくじ」が登場します。



「サンリオアニメストアくじ」最大の特徴はその場で抽選結果を確認できるということ。くじを引いた直後に獲得景品を確認できるので、SNSなどを通じてお友達と結果を共有しやすく、また景品を交換するなどの楽しみ方もできます。



さらに同じくじ商品に限り、同日中・同一配送先・同一名義のご注文が自動的に同梱され、2回目以降の送料は発生しないシステム。



「サンリオアニメストアくじ」はスマートフォンやタブレットはもちろんのこと、パソコンからもご購入できます。使いやすいデバイスからどうぞお楽しみください!



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/26-20:16)