株式会社JR東日本クロスステーション デベロップメントカンパニー(所在地:東京都渋谷区、カンパニー長:杉村 晶生)は、運営するエキナカ商業施設エキュート品川にて11月1日(水)から11月23日(木・祝)まで、前年も好評の「肉」が主役のキャンペーン「Shinagawa MEAT LOVERS」を開催いたします。~ニクいほど肉しか見えない~をテーマに“肉好きによる肉好きのための肉の祭典”として「肉」にこだわった肉汁あふれる贅沢でボリューミーなデリやお弁当などを豊富に取り揃えます。ぜひご注目くだざい!

※画像はイメージです。商品の一例です。※紹介している商品はすべて税込価格です。







「肉」が主役のキャンペーン「Shinagawa MEAT LOVERS」を開催いたします。

~ニクいほど肉しか見えない~をテーマに“肉好きによる肉好きのための肉の祭典”として「肉」にこだわった肉汁あふれる贅沢でボリューミーなデリやお弁当などを豊富に取り揃えます。心とお腹を満たす逸品をぜひご堪能ください!

◆各ショップ自慢の肉グルメ!



NEW エキュート品川限定

神戸牛ステーキ握り

肉卸 小島(エキュート品川)

3貫 1,580円

日本三大和牛の中でも、一番厳しい審査基準を設けられている「神戸牛」をステーキの握りにしました。

神戸牛低温調理ステーキ弁当とは違った味わいをお楽しみください。

※提供時間:15:00~



NEW エキュート品川限定

くじら食べ比べ

立喰い寿司 魚がし日本一(エキュート品川)

1セット(3貫)770円

生のくじらを生姜、ごま塩、炙りと食べ比べの3貫セットをご用意しました。期間限定のセットとなる為、この機会にぜひご賞味ください。



NEW

岩手産みちのく清流どり半身揚げ

鳥麻(エキュート品川)

1枚 1,380円

岩手県の水の綺麗な清流近くで育った「みちのく清流どり」を半羽分使用し、豪快に揚げた贅沢な唐揚げです。1枚でモモ肉やムネ肉、手羽など色々な部位ごとの味わいを楽しめます。



◆肉汁あふれる贅沢な肉重!



NEW エキュート品川限定

神戸牛低温調理ステーキ弁当

肉卸 小島(エキュート品川)

1折 3,480円

肉卸小島が厳選した日本三大和牛「神戸牛」を低温調理でじっくりと焼き上げステーキにしました。神戸牛の甘みと香りを味わっていただけるお弁当です。

※提供時間:15:00~



NEW エキュート品川限定

厚切りポークの味噌焼き重

ヴィ パレット(エキュート品川)

1折 1,280円

厚切りポークを3種の味噌とバランス良く組み合わせ、深いコクと旨味のあるタレで漬け込み焼きました。



NEW エキュート品川限定

海苔弁 山々

刷毛じょうゆ 海苔弁山登り(エキュート品川)

1折 1,500円

山登りの定番、海苔弁「山」ではまだまだ肉が足りないという方々に、大満足な弁当を作りました。



2023/10/18