株式会社ベイエフエムは、来年10月1日 開局35周年を迎えます。

この節目の年にあわせ新たな歴史を紡ぐ一歩として、2024年1月1日よりオフィシャルロゴのリニューアルを実施し、来る35周年に向けて順次切り替えてまいります。

今回のオフィシャルロゴの変更を一つの契機として、今後も変化を恐れずに成長を止めることなく、よりリスナーの皆様に愛されるステーションを目指してまいります。





【リニューアルのコンセプト】

・これまでの歴史を継承しつつ、デジタル時代にもマッチした視認性の高いデザイン

・ステーションコンセプト「LOVE OUR BAY」をロゴ下部中央に配置し、一体運用に統一を図ることで

更なる成長への旗印とする

・ステーションコンセプト、ブランドステートメントにもつながる「海」をメインカラーとして表現

(オリジナルブルー:BAYFM BLUE/DIC2597)(※ブランドステートメント詳細は次項)



【リニューアルの経緯】

これまでベイエフエムでは、小文字アルファベットロゴをオフィシャルロゴとして位置づけて活用する一方で、定期的に制作してきたポスターデザインやキャンペーングッズ等では、それぞれのテイストに合わせた文字デザインを使用してきました。

こうした中、開局35周年を迎えるにあたって、若手社員を中心としたプロジェクトチームを創設し、ステーションコンセプトやブランドステートメント再構築の検討などとあわせ、ロゴの見直しに取り組んできました。

新たなロゴのデザインは、ベイエフエムが本社を構える千葉にも縁のある、デザイン会社「HANAKUMO INC.」代表のグラフィックデザイナー、JUN WATANABE氏に依頼。ベイエフエムが今後見据えるビジョンを、ロゴデザインに表現していただきました。



◆ステーションコンセプト LOVE OUR BAY

◆ブランドステートメント

BAYFMは、三方を海に囲まれた千葉県に本社をおく放送局として、

生命の源である「海」とそこに繋がる「河川」、

広がる「里山」を守りながら発展し、

共生していく社会を想い描いています。



LOVE OUR BAYの「BAY」は、

「海」であり、「自然」で あり、そこに生きる「人」でもあり、

それぞれが支え合い、繋がっています。



この「BAY」がともに発展していくために、

変化をおそれることなく、多様な感性を持って、

温もりある情報の発信、文化・環境活動に取り組んでいくために

私たちBAYFMはこれからも

「LOVE OUR BAY」のメッセージを発信していきます。



■ロゴデザイナー:JUN WATANABE

デザイン会社「HANAKUMO INC.」代表。グラフィックデザイナー。1990年代後半から株式会社スタートトゥデイ(現・株式会社ZOZO)の通販カタログのグラフィックなどを手がけ、同社が取り扱うCDジャケットや印刷物のデザインを中心に活動。2003年より正式に株式会社スタートトゥデイに入社し、ZOZOTOWNの立ち上げのデザインを担当。以降13年間に渡り、同社のブランディング・プロモーション・サービス開発に関わるクリエイティブの責任者としてデザイン部門を統括。2017年に独立。2020年1月に、千葉県習志野市津田沼にて自身が代表を務めるデザイン会社「HANAKUMO INC.」を設立し現在に至る。



