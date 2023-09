[Spigen Korea Co., Ltd.]

皆さんのGalaxy Z Fold 5、Galaxy Z Flip 5をSpigenが安全に保護します。



モバイルライフアクセサリー、 Galaxy life。



▶ Galaxy Z Fold 5 / Z Flip 5 : https://spigen.life/zfoldflip5

▶ Galaxy Screen Protector : https://spigen.life/screenprotector

▶ Galaxy Charger : https://spigen.life/charger







モバイルライフアクセサリー, with Spigen

トレンディなデザインと優れた保護力を誇るケースが気になりませんか?

Spigenケースはケースの内部、外部ともにアップグレードされた強力さ、そして、様々な色とデザインで購入者の多様性を尊重します。

また、サムスンのモバイルアクセサリーパートナーシッププログラム(SMAPP)を通じて、 より正確で保護力に特化した製品設計で安心して使用できます。

Spigenはケースだけでなく、様々なモバイルアクセサリに出会えます。

あなたのライフスタイルをもっと輝くようにSpigenの製品を紹介していきます。





Galaxy Z Flip 5、Air Skinで毎日違った気分で自分の個性を表現してください

Pearled Ivory、Apple Mint、Rose Purple、Mute Blue、ビビッドな色の新しい色の登場で自分の個性を表現できるカラー選択の多様性を活用することができます。

また、Air Skinは1.15mmのスリムなケースの軽いグリップ感で、ケースを挟んでいないように便利です。

デバイスそのもののカラーを好む場合は、クリアケースを活用してください。 PC素材なので変色の心配なくお使いいただけます。



▶ Air Skin ケース : https://spigen.life/zflip5_airskin





Galaxy Z Fold 5、Thin Fit PでS-Penを安心してお使いください。 安全に保管できます。

S-Penにぴったりな内蔵弦ペンホルダーで紛失の心配を軽減します。

Thin Fit Pは薄くて滑らかなデザインでマットなグリップ感が特徴、より手軽でトレンディなケースです。 安定したミニマルなケースをお探しの場合は、Thin Fit Pケースをお選びください。



Galaxy Z Fold 5、 Slim Armor Pro、しなやかで丈夫なケースをお探しなら。

Slim Armor Proはセミオート・スライディング技術が適用された世界初の半自動ヒンジケースで、機器ヒンジを強力に保護します。

ケースの内部はXRDパッド適用で衝撃を吸収、デバイスを安全に保護しましょう。



▶ Z Fold 5 ケース : https://spigen.life/zfold5_cases





クールで高級な演出、Spigenがサポートします。

Rugged Armor Proで、Galaxy Tab S9 UltraもGalaxy Watch 6 Classicも強力に保護します。

また、Galaxy Tab S9 Ultraはキックスタンド機能と安全なペン保護機能で便利な上、活用度の高いケースです。

Galaxy Watch 6 ClassicのRugged Armor Proは、ライフスタイルやアクティビティな活動にふさわしいラギッドなデザインです。アウトドア、スポーツ活動をする時にもぴったりです。

落ち着いたマットブラックの仕上げで、Galaxy Watch 6 Classicと合わせることでビジネスでも使えるシンプルな高級感があふれます。

シンプルなウォッチケースが欲しい方は、Galaxy Watch 6のLiquid Airはどうでしょう。

日常の中の必須アイテムもSpigenと一緒に保護しましょう。



▶ Galaxy Tab S9 : https://spigen.life/galaxytabs9series

▶ Galaxy Watch 6 : https://spigen.life/galaxywatch6series





イージー・スクリーン・プロテクターEZ Fit、パワフル・アークフィールド・フレックス・チャージャー、デバイスの画面もしっかりと保護して、チャージも簡単に!



ガラスフィルム、Spigen EZ Fit

Galaxy Z Fold/Flip 5の画面を保護するには、Glas.tR EZ Fitに集中してください。

EZ Fitトレイがあるので、簡単に機器に取り付けることができます。

撥油加工、飛散防止加工で指紋の跡やガラスが割れた際の破片も心配しないでください。

さらに、硬度9H以上の耐久性で傷つきにくく、側面は曲面加工が施されているため完璧に保護できます。



ワイヤレス充電器、フレックス・チャージャー

ワイヤレス充電器をお探しなら、ArcField Flex Wireless Chargerがお勧めです。

「Designed for Samsung」認証を受けたワイヤレス充電器として、15W出力でGalaxyデバイスを簡単かつ迅速に充電できます。

スマートフォンを充電しながら画面操作や動画、映画などを視聴する時にはスタンド型、充電に集中したい時にはパッド型。折り畳み式デザインで用途に合わせて簡単に調整することができます。(スタンド型・パッド型のみ可能)



▶ Galaxy Screen Protector : https://spigen.life/screenprotector

▶ Galaxy Charger : https://spigen.life/charger





モバイルライフアクセサリー, with Spigen

Spigenは保護力とトレンディなデザインを通じてあなたのニーズを満たすことができます。

より手軽でより強力な保護力でトレンディなデザインまで、全てを掴みたいならSpigenのケースを体験してみてください。

あなたのGalaxyライフもSpigenで簡単に素敵な変身まで。 Spigenなら何を望んでも満足できます。





※本製品はあくまでイメージ図で情報に基づき設計していますが、デザインおよび形状は若干の変更の可能性があります。





