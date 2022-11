[株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ]

お酒や音楽、光、食、エンターテインメントをテーマにしたコンテンツを多数用意



三菱地所グループの株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ(本社:東京都千代田区、取締役社長:水村 慎也、以下、「ロイヤルパークホテルズ」)は、 都内で5店舗目の出店となる「ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー」を2022年11月16日(水)に開業いたします。







当ホテルは、“酔いしれる” をコンセプトに、お酒や音楽、光、食、エンターテインメントをテーマにしたコンテンツを多数用意し、東京随一のナイトライフを提供することを目指し、



1.館内でBAR HOPPINGを楽しめる3つのバー

2.“お酒” のエッセンスが散りばめられたテーマの異なる3種類の客室

3.全室にプロジェクターと高音質スピーカーを設置、日本初!バスオーディオを全客室に採用

4.ナイトライフからあえての銀座ステイ、コラボルームや「朝活」プラン



など、都会の夜を楽しむための仕掛けをご用意いたしました。“銀座コリドー”という街の魅力を詰め込み、新しい時代のホテルのスタイルを、ここキャンバス銀座コリドーから発信いたします。





館内でBAR HOPPINGを楽しめる3つのバー

館内にはタイプの違う3つのバーを配置

銀座コリドー街の魅力さながらに、BAR HOPPINGで様々なお酒との出会いに酔いしれる







1階のエントランスにある「PROSECCO BAR(プロセッコバー)」。レストランのウェイティングや待ち合わせのスポットとして、軽い飲み心地のスパークリングを多数ご用意しております。2階の「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.(キャンバスラウンジ プロデュースド バイ ピーシーエム)」では、ベビーボトルのプロセッコ片手に、毎晩繰り広げられる賑やかなDJライブの音と光の中で、様々なお酒やセレンディピティな出会いに酔いしれるのがおすすめです。少し疲れたその後は、同じ2階にあるレコードが流れる和酒専門バー「OMIKI BAR(オミキバー)」へ。GINZA SIXに店舗を構えるIMADEYA GINZAがプロデュースした、こだわりの日本酒と焼酎が並びます。少し奥まった暖簾の向こうで、しっぽりと大人の時間に酔いしれてみてはいかがでしょうか。







■人が、アイディアが、集う。CANVAS LOUNGEでセレンディピティな出会いに酔いしれる

「ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー」のコンセプト“酔いしれる”を体現するメインバー「CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.」では、季節や曜日、時間帯ごとに異なるDJライブの熱狂が、深夜までキャンバスラウンジ全体を音と光と映像のミックスで盛り上げます。

【DJライブ開催概要】

場 所:CANVAS LOUNGE produced by P.C.M.

開催日時:20:00~ (月)~(土) 毎夜開催 ※曜日により開催時間は変更になる場合がございます。

出 演:DJ LAVA 他 ※開催内容は変更になる場合がございます。最新情報はHPをご覧ください。



■「GINZA RECORDS & AUDIO」のアナログレコードが楽しめる「OMIKI BAR」

「OMIKI BAR」では、阪急メンズ東京7階「GINZA RECORDS & AUDIO」とコラボし、ギンザレコード新川宰久氏セレクトのレコードを多数ご用意しております。アナログレコードでしか出せない豊かで美しい音を感じていただくため、オーディオシステムにはパナソニックグループのHi-Fiオーディオブランド「Technics (テクニクス)」の製品を採用。気に入ったお酒や、アナログレコードは「GINZA RECORDS & AUDIO」でも購入可能です。









“お酒” のエッセンスが散りばめられたテーマの異なる3種類の客室

「酔いしれる」をデザインコンセプトにした「プロセッコ」「オミキ」「キャンバス」3つのタイプ

部屋飲みも楽しめるサービスも





客室は約23~60平米の全161室。ダブル(キング)107室、ツイン54室となっており、その中でも女子会などにもうれしいトリプル対応可能なお部屋も10室ご用意しております。



[ CANVAS-キャンバスタイプ]

気分に合わせた色が楽しめるフルカラーライトや、カクテルをシェイクする軌跡をモチーフとした壁面アートなど、多彩な「色」と「光」の体験ができる客室。ダークストーンのシックな空間の中で温かい光を放つシェードランプや、どこか落ち着きながらもミステリアスな印象を持つアートが、より一層ラグジュアリーな空間を演出しています。







[ PROSECCO-プロセッコタイプ]

客室内はゴールド色を基調とし、スパークリングワインを注ぐ瞬間をモチーフとしたデザイン。スパークリングの弾ける泡を躍動感あふれるタッチで描いたアート作品がより一層客室をポップに彩ります。



[ OMIKI-オミキタイプ]

柔らかな白木色や和紙、「にごり酒」「抹茶」「鉄紺」のコンセプトカラーなど、リラクゼーションを追求した客室。柔らかく、落ち着いた光を放つANDON LIGHT(行灯)や、KOAGARI(小上がり)があり、ゆったりとした時間を過ごすことができます。





また、全ての客室に、ワイングラス・シャンパングラス、プレート&カトラリーをご用意しておりますので、自分だけの酔いしれる時間をお過ごしいただけます。





全室にプロジェクターと高音質スピーカーを設置

ラウンジのDJ ライブが客室でもバスルームでもリアルタイムで楽しめる!

また、全客室にパナソニック「i-X INTEGRAL SHOWERROOM / BATHROOM」とオプションの「シーリングバスオーディオ」を併せての採用は日本初!





全ての客室が、臨場感あふれるDJライブや映像をプライベート空間で楽しめるVIPルームと捉え、全室にプロジェクターと高音質スピーカーを設置いたしました。

スピーカーには、パナソニックグループのHi-Fiオーディオブランド「Technics (テクニクス)」のプレミアムクラスワイヤレススピーカー「OTTAVA」シリーズを、またバスルームにも「シーリングバスオーディオ」を採用。また、客室内に留まらず、キャンバスラウンジとホテルの客室をリアルタイムに繋ぐことで、キャンバスラウンジのDJライブをリアルタイムに客室や浴室でお楽しみいただくことができます。











ナイトライフからあえての銀座ステイ、コラボルームや「朝活」プラン

酔いしれるだけではない、忙しいビジネスパーソンにおすすめの2つの宿泊プラン







【CLAS×Canvas Ginza Corridor コラボレーションプラン】

当ホテルのCCO(Chief Corridor Officer)で、CLAS代表取締役社長である久保裕丈氏がプロデュースするコラボレーションルームは、「“暮らす” を着替える」をコンセプトにしたサブスクリプションサービス「CLAS」で実際にレンタルできる家具や家電を選定し、プロデュースされた客室です。宿泊を通じて、様々なアイテムをトライアルするなどCLASの提供するサービスクオリティを体験いただけます。今回は3つのコンセプトに沿った客室を、期間ごとに分けて販売いたします。

販売期間:

「やすらぎ」2022年11月16日(水)~2022年12月20日(火)

「こだわり」2023年1月10日(火)~2023年2月10日(金)

「美」 2023年2月15日(水)~2023年3月15日(水)

※3つのコンセプトに沿った客室を期間ごとに分けて販売いたします。

提供客室:1室(プロセッコタイプ)

料金:14,470円~(税金・サービス料込)

ご予約: HPより承ります https://www.the-royalpark.jp/canvas/ginzacorridor/



【新たな自分との出会いや発見を…「朝活」プラン】

新たな自分との出会いや発見をテーマに「朝活」プランを提供いたします(2023年1月より販売開始予定)。専門の講師を招き、1日のルーティンの作り方や、資産形成、メンタルトレーニングといった自己啓発的なものから、ファッションコーディネートのコツ、耳鑑定、算命学といった自分磨きをテーマにしたものなど、様々な内容のものをご用意いたしますので、ぜひキャンバス銀座コリドーで新たな自分との出会いをお楽しみください。

※内容は変更になる可能性がございます。









■施設概要

所在地:東京都中央区銀座6-2-11

施設構成:客室(161室)、レストラン(1ヶ所)、バー&ラウンジ(3ヶ所)

敷地面積:701.45平米(212.19坪)

ホテル延床面積:約7,304平米(約2,209坪)

構造・規模:鉄骨造、地上13階、地下1階



■アクセス

・東京メトロ「銀座駅」C-1・C-2出口

「日比谷駅」A-11・A-13出口

「有楽町駅」F-7出口より徒歩約5分

・JR「新橋駅」北改札出口、「有楽町駅」日比谷口より徒歩約6分





