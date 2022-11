[株式会社サンリオ]

2021年大盛況のうちに終わった新感覚メタバースイベントが実施決定!サンリオが手掛けるリアルとバーチャルが融合した世界最大級の音楽フェス!



鈴木愛理、 SKY-HI、ヤバイTシャツ屋さん、富士葵など、ライブイベントには豪華アーティスト陣が出演!

ハローキティ、シナモロール、クロミなどお馴染みのサンリオキャラクターたちも来場!

オリジナルアバターに着替えて、バーチャルサンリオピューロランドの世界を体験!

開催期間:1月13日(金) ~ 22日(日) / 音楽ライブ: 1月21日(土) 、 22日(日)







株式会社サンリオ(本社:東京都品川区 代表取締役社長:辻 朋邦、以下サンリオ)と株式会社サンリオエンターテイメント(東京都多摩市 代表取締役社長:小巻 亜矢)は、2023年1月13日(金)から22日(日)にかけ、リアルとバーチャルが融合した世界最大級フェス「SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland」を実施いたします。本イベントは、2021年にソーシャルVRプラットフォームを運営している米企業VRChat Inc.(以下、VRChat)とタッグを組み、大盛況のうちに終わったバーチャル音楽フェスを開催期間や内容をさらに拡大した、本格メタバースイベントとなります。



“バーチャルサンリオピューロランド”内に出現した地下5階の巨大空間にアーティスト、バーチャルアーティスト、サンリオキャラクターらが出演し、サンリオファンから、バーチャル上級者まで、みんなで盛り上がれるバーチャル音楽ライブのほか、参加者同士がコミュニケーションを楽しめる世界最大級の新感覚メタバースイベントです。











SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Purolandの見どころ



・サンリオピューロランドにある「ピューロビレッジ」から着想を得た「VIRTUAL PURO VILLAGE」が新たにメタバース空間に登場!

・サンリオピューロランドでも人気の「パレード」をここだけの新たなオリジナルストーリーでメタバース空間でも上演します!

・1月13日(金)からワールドを開放し、バーチャル音楽ライブの前にオープンエリアで遊ぶことができ、ラジオ体操などのイベントも開催予定です。

・1月14日(土)~1月20日(金)の7日間、毎日サンリオキャラクターが登場する「体験ミニライブ」を開催(有料)



また、本イベントはスマートフォンやPCなどのデバイスで気軽に参加いただけます。イベントでは自身のアバターにモチポリをかぶせるなど、VR空間のキャラクターになりきることで、まるで本物のサンリオピューロランドでイベントを体験しているかのような没入感を味わうことができます。

最先端技術で生み出された“バーチャルサンリオピューロランド”でリアルとバーチャルが融合したメタバース空間を、この機会にぜひご体験ください。



SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland フロアガイド



バーチャルピューロランドに誕生した地下5階の巨大空間。無料で入れるフロアとアーティストライブが行われる有料フロアに分かれます。B2 LUNA STAGE(有料フロア)ではアーティストのライブを。B3 FUTURE STAGE(有料フロア)ではバーチャルアーティストのライブを開催します。B4 CHILL PARK(無料フロア)ではサンリオキャラクターによるミニライブが行われる他、バーチャルサウナやカフェなどコミュニケーションスペースとして利用可能です。

また昨年好評だったVRアーティストによるライブイベントも無料でご覧いただけます。

さらに本年の目玉として、「VIRTUAL PURO VILLAGE(無料エリア)」が新たに新たに登場。サンリオピューロランドでも人気の「パレード」がここだけのオリジナルストーリーで新規製作し、上演します。



・VIRTUAL PURO VILLAGE(無料エリア)





サンリオピューロランドにある「ピューロビレッジ」から着想を得て、バーチャル空間で表現したフロア。サンリオキャラクターによるパレードを始め、様々なイベントが開催され、多くのコミュニケーションが生み出されるパブリック空間。



・PURO ENTRANCE (無料)





エレベーターに乗ると地下空間へ行くことができる「 SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland 」のエントランス。フォトグラメトリで実際のSPLを完全再現。



・B1:ENTRY HALL(無料)





レトロさとポップさを兼ね備えたゴージャスなイントロダクションフロアバッドばつ丸による、ルール説明などが行われるほか、「 Mochipoly 」アバターを着替えることも。



・B2:LUNA STAGE(有料)





野外フェス会場を意識したライブフロア。サンリオキャラクターの星座が夜空に輝くファンタジックなフロアでは、主にリアルアーティストが熱いライブで会場を盛り上げます。※フロアイメージはリニューアル予定



・B3:FUTURE STAGE(有料)





サンリオキャラクターオブジェクトが空間に浮かぶ、近未来感とカワイイが融合したライブフロア。360度、4つのステージからなる最先端技術演出の全視界VRアーティストライブが楽しめます。



・B4:CHILL PARK(無料)





コミュニケーションをコンセプトにしたチルアウトフロア。併設されたカフェやショップでのデジタルグッズを購入、VRサウナやアトラクション体験もあり、またサンリオキャラクターや、ネクストアーティストのライブも。



・ B5:ALT3 Directed by 0b4k3 (無料)





「 GHOST CLUB 」主催の0b4k3がプロデュースのクラブフロアVR専用フロア。そのディープな空間はコアなファンも唸る最もエキサイティングな空間で、VRシーンの「今」を体現したフロアとなっています。



※各フロアのイメージはVRChat版での見え方になります。

※各フロアの画像は開発中のものです。

※B5フロアは各日24:00の終演を予定しています。また入場者数制限がございます。









毎日サンリオキャラクターが登場する「体験ミニライブ」を開催



1月14日(土)から1月20日(金)までの7日間、毎日、日替わりでサンリオキャラクターが登場する「体験ミニライブ」(有料)を開催いたします。音楽ライブよりひと足先に、サンリオキャラクターたちのパフォーマンスをご覧いただけます。

体験ミニライブチケットは、7日間全てのミニライブがご視聴いただけるほか、特典として、オリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」の専用デジタルアイテム、「うちわ」「Tシャツ」が付いてくる お得なお試しチケットとなっています。



※ミニライブイメージ

※画像は2021年開催のものです



特典の「うちわ」と「Tシャツ」



・特典付き VRChat版 体験ミニライブチケット:1,000円(税込)

※視聴にはゲーミングPC ・PCVRが必要となります。

※7日間で、複数のサンリオキャラクターが登場する、1日10分程度のミニライブとなります

※特典として、オリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」専用アイテム、「うちわ」「Tシャツ」をプレゼント



バーチャル音楽フェス出演アーティスト第一弾17組を発表!



鈴木愛理、 SKY-HI、ヤバイTシャツ屋さんなどのアーティストはB2のLUNA STAGE(有料)に出演。

富士葵をはじめとするバーチャルアーティストはB3のFUTURE STAGE(有料)に出演。

また、ハローキティをはじめとするサンリオキャラクターはB4のCHILL PARKに出演し、それぞれミニライブを行います。第二弾アーティストラインナップ、出演タイムテーブルは12月上旬に発表予定です。



【B2出演アーティスト】





【B3出演バーチャルアーティスト】





【B4出演アーティスト】









各対応機種と配信プラットフォームについて



【VRChat】





ヘッドマウントディスプレイとゲーミングPCを接続して本イベントに参加することで高い没入感を体験できます。

バーチャル空間にダイブすることで様々なフロアを自由に動いて遊べたり、

アーティストのライブを目の前で満喫することが可能です。

VRChat版チケット購入者は及びSPWN版のチケットも付与され、

どのプラットフォームでもお楽しみいただけます。

推奨環境・利用可能デバイス



1.PC接続VR (Meta Quest/Vive/Index+ゲーミングPC)

2.ゲーミングPC

3.スタンドアローンVR(Meta Quest etc)※スタンドアローンVRは一部無料イベントのみ体験可能



【SPWN】





B2/B3フロアのアーティストライブをお手持ちのPC・スマートフォンから

ライブビューイングにてご覧いただけます。

利用可能デバイス:1.PC(Windows/Mac) 2.スマートフォン



チケット価格について



PURO ENTRANCE、VIRTUAL PURO VILLAGE、B1、B4、B5は無料で入場可能です。

※B5はゲーミングPC ・PCVR専用、また入場者数制限がございます



◆ 1月21日(土) 、 1月22日(日)開催のバーチャル音楽ライブにおける、 B2、B3のライブ会場チケット

※表示価格は全て税込です。

・VRChat版:早割 2 DAYSチケット 6,800円 /先行 1 DAY 5,800円 / 先行 2 DAYS 8,800円

一般 1 DAY 6,800円 / 一般 2 DAYS 9,800円

アバターフルバンドル衣装付き 早割 2 DAYSチケット 10,800円

先行 1 DAY 8,800円 / 先行 2 DAYS 10,800円

一般 1 DAY 10,800円 / 一般 2 DAYS 13,800円

・SPWN版:早割 2 DAYSチケット 4,500円 / 先行 1 DAY 3,500円 / 先行 2 DAYS 5,500円

一般 1 DAY 4,500円 / 一般 2 DAYS 7,500円

※早割 2 DAYSチケット 11月10日(木)11:00 ~11月24日(木)23:59まで販売 ※早割 2 DAYSチケットは予定枚数に達し次第、販売終了となります

※先行チケットは、11月25日(金)0:00 (もしくは早割 2 DAYSチケット販売終了次第) ~1月5日(木)23:59まで発売

※VRChat版チケットは、タイムシフトでVR再上演を予定しております。1月21日(土)分は1月29日(日)JST10:00、1月22日(日)分は1月30日(月)JST10:00、に上演いたします。

※SPWN版チケットは、ライブ後1週間、アーカイブ配信がご視聴いただけます



◆1月14日(土)から1月20日(金)までの7日間で開催、体験ミニライブチケット

・VRChat版のみ:1,000円(税込)

※視聴にはゲーミングPC ・PCVRが必要となります。

※7日間で、複数のサンリオキャラクターが登場する、1日10分程度のミニライブとなります

※特典として、オリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」専用アイテム、「うちわ」「Tシャツ」をプレゼント



・詳細情報:https://v-fes.sanrio.co.jp



オリジナルアバター







VRChat版では、本イベントのオリジナルアバター「Mochipoly(モチポリ)」になり、バーチャル空間にご参加することができます。

アバターは3DCGの知識がなくても誰でも簡単にキャラメイクできるスマートフォンアプリ「MakeAvatar」で頭身のカスタマイズをしたり、サンリオキャラクターのカチューシャや衣装を身にまとい、サンリオキャラクターになりきることもできます。

前回のキャラクターラインナップに加え、今回はポチャッコやマイメロディなど人気5キャラクターの衣装が追加されました。

※Mochipoly(モチポリ)用サンリオ衣装は販売サイトXMarketにて全11種 各種2,200円(税込)で販売します



さらに、VRChat版の有料エリアではバーチャル空間でアバター同士ハイタッチをすると星のエフェクトが出現したり、今までにないバーチャルならではの演出を楽しむこともでき、まるで実際のライブに参加しているような演出を楽しむことができます。

※購入したサンリオ衣装は、本イベント終了後もVRChat内で使用可能です



・アバターのサンリオ衣装販売先:XMarket https://xr-marketplace.com/special/sanrio-vfes/tickets

・「MakeAvatar」 : https://makeavatar.jp/



【SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Puroland概要】



・日付:2023年1月13日(金)~1月22日(日)

※各アーティストが登場する、バーチャル音楽ライブは1月21日(土)、1月22日(日)の2日間で開催

※複数のサンリオキャラクターが登場する、 体験ミニライブは1月14日(土)~20日(金)の7日間で開催

・バーチャル音楽ライブ上演時間:17:00~22:00 (B5フロア:24:00まで)

・開催場所:バーチャルサンリオピューロランド

・主催:株式会社サンリオ・株式会社サンリオエンターテイメント

・企画制作:異次元TOKYO、株式会社Gugenka、株式会社メロディフェア、 VRChat Inc.

・制作協力:株式会社Too、 exsa株式会社、株式会社スタジオ タンタ、北海道地図株式会社

・スポンサー:株式会社NTTコノキュー、GRAVITY、Simeji、株式会社BANDAI SPIRITS、株式会社バンダイ、

富国生命保険相互会社、株式会社みずほフィナンシャルグループ、REALITY株式会社 (五十音順)

・出演アーティスト:鈴木愛理、 SKY-HI、ヤバイTシャツ屋さん、スチャダラパー、ナナヲアカリ、 May‘n、 超ときめき(ハート)宣伝部、ピーナッツくん、富士葵、因幡はねる、 somunia、原因は自分にあ

る。、AMOKA、YSS、Mashumairesh!!(SHOW BY ROCK!!)、キヌ、TORIENA、

サンリオキャラクターズ and more…!

・チケット:PURO ENTRANCE、VIRTUAL PURO VILLAGE、B1、B4、B5は無料で入場可能です。

※B5はゲーミングPC ・PCVR専用、また入場者数制限がございます

・チケット詳細情報: https://v-fes.sanrio.co.jp

・アバターのサンリオ衣装はXMarketにて全11種 各種2,200円(税込)で販売。

XMarket:https://xr-marketplace.com/

・公式サイト:https://v-fes.sanrio.co.jp

・公式SNS:Twitter @SANRIO_VFes

・参加方法:SANRIO Virtual Festival 2023 in Sanrio Purolandは、PC接続VR(Meta Quest/Vive/Index+ゲーミングPC)、ゲーミングPC、スタンドアローンVR(Meta Quest etc)、PC(Windows/Mac)、スマートフォンからご参加いただけます。



