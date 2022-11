[株式会社GENDA GiGO Entertainment]

株式会社GENDA GiGO Entertainment(本社:東京都港区 代表取締役社長:上野 聖)は、2022年3月より約1年半をかけて、アミューズメント施設の店舗ブランドを全て「GiGO(ギーゴ)」に一新してまいります。



2022年3月9日に『GiGO 池袋1号館』からスタートした新生GiGOは、10月末日時点で110店舗まで拡大いたしました。11月には、鳥取県、島根県、滋賀県で各県初の「GiGO」が誕生いたします。また、福島県、千葉県、神奈川県、東京都、長野県、静岡県、愛知県、三重県、岐阜県、福井県、大阪府、兵庫県、においても新たに33店舗が加わります。さらに新規店舗として、大阪府に『GiGO あべのアポロ 4F』と広島県に『GiGO 広』がオープンいたします。2022年11月の1カ月間で39店舗の「GiGO」が誕生いたします。



2022年11月3日

・『GiGO MOMOテラス京都伏見』 (現 セガワールド六地蔵)

2022年11月11日

・『GiGO あべのアポロ 4F』 (新規店舗)

・『GiGO あべのアポロ 3F』(現 セガワールド アポロ)

・『GiGO 有明ガーデン』 (現 セガ有明ガーデン)

・『GiGO 海老名』 (現 セガ海老名)

・『GiGO ダイナシティ小田原』(現 セガ 小田原ダイナシティ)

・『GiGO 本厚木』(現 パームトップス)

・『GiGO イトーヨーカドー古淵』(現 セガ イトーヨーカドー古淵)

・『GiGO 綱島』 (現 クラブセガ綱島)

・『GiGOエイスクエア草津』(現 セガ エイスクエア草津)

・『GiGO 甲西』(現 セガ甲西)

・『GiGO 松江』 (現 セガ松江)

・『GiGO 枚方』 (現 セガワールド枚方)

・『GiGO ビバモール寝屋川』(現 セガ ビバモール寝屋川)

・『GiGO 今福』(現 セガ今福)

・『GiGO 和泉』(現 セガ和泉)

・『GiGO コロワ甲子園』 (現 セガ コロワ甲子園)

2022年11月12日

※『GiGO コラボカフェスタンド札幌ノルベサ』(新規 ショップインショップ)

・『GiGO 広』 (新規店舗)

・『GiGO 南町田グランベリーパークワンダーシアター』

(現 セガ 南町田グランベリーパークワンダーシアター)

・『GiGO 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー』

(現 セガ 南町田グランベリーパークキッズディスカバリー)

・『GiGO 幕張』(現 セガ幕張)

2022年11月14日

・『GiGO フレスポ東大阪』 (現 セガ東大阪)

・『GiGO ららぽーと甲子園』 (現 セガ ららぽーと甲子園)

2022年11月16日

・『GiGO 勿来』 (現 セガ勿来)

2022年11月18日

・『GiGO マーゴ関』(現 セガ マーゴ関)

・『GiGO 静岡』 (現 セガ静岡)

2022年11月19日

・『GiGO 上田』(現 セガ上田)

・『GiGO 我孫子』 (現 セガ我孫子)

・『GiGO 鳥取』(現 セガ鳥取)

2022年11月22日

・『GiGO 明石』(現 セガ明石)

2022年11月23日

・『GiGO 福井』(現 セガ福井)

2022年11月25日

・『GiGO 久居』 (現 セガワールド久居)

2022年11月26日

・『GiGO プライムツリー赤池』(現 セガ プライムツリー赤池)

・『GiGO 相模大野』(現 クラブセガ相模大野)

2022年11月中旬

・『GiGO 姫路駅前』(現 クラブセガ姫路OS)

2022年11月下旬

・『GiGO 桑名』 (現 セガワールド桑名)

・『GiGO 名張』 (現 クラブセガ名張)

・『GiGO センター南』(現 セガ センター南)

・『GiGO 新三国アルゴ7』 (現 セガ 新三国アルゴ7)



※上記日程は工事の都合等で変更になる場合があります。







GiGOステッカー プレゼント



『GiGO』各店では「GiGO」オープン日からTwittterアカウントをフォローして頂き、スタッフに見せて頂くと、「GiGOステッカー」をプレゼントします。ご来店の際は、ぜひご利用ください。





※数量は限定です。無くなり次第終了になります。





新ブランド「GiGO」開発の背景



世界規模のパンデミックを経験し、非接触を前提とした生活様式が広がる反面、リアルな体験への渇望は、益々高まっています。リアルなエンターテイメントで人々の渇望を満たすオアシスであり続ける、という決意の表れとして、新しいブランドとともに「新創業」をスタートすることにいたしました。



GiGOの意味





Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!

どんな時代であっても、人々の欲求を「リアルな場」で満たし進化し続けること、これが新しいゲームセンターの価値だと考えています。セガのゲームセンター56年の歴史をこれからも大切にし、更に人々の欲求を満たすオアシスであり続ける。それを表すキーワードが「Get into the Gaming Oasis=ゲームのオアシスに飛び込め!」であり、その頭文字をとって「GiGO」といたしました。



