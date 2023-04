[HJホールディングス株式会社]

オンライン動画配信サービス Hulu にて、可愛らしい人形の見た目とは裏腹に、残虐な殺人を繰り広げるギャップから、映画界において最恐のホラーアイコンとして圧倒的な知名度と人気を誇る『チャイルド・プレイ』のチャッキーが、フランチャイズ生みの親であるドン・マンシーニ監督によって初のテレビシリーズ化を果たした、Huluプレミア「チャッキー」シーズン2を5月5日(金)から独占配信することが決定しました。



チャッキーの容赦ない復讐劇の”一部”が映し出された本予告も解禁!





シーズン2では、ジェイク(ザカリー・アーサー)、デヴォン(ビョルグヴィン・アルナルソン)、レクシー(アリヴィア・アリン・リンド)の3人組が、1年前に倒したはずのチャッキーによって引き起こされた爆発事件に巻き込まれ、更生施設のカトリックの寄宿学校に転校させられることに。シーズン1で殺人計画を妨害されたチャッキーは、3人に復讐するために学校に忍び込み、次々と猛攻を仕掛けていく。このたび解禁となる予告映像で、チャッキーは「俺は復活したぞ」と自信満々に告げているが、3人はチャッキーの魔の手から逃れることが出来るのか......さらに、『チャイルド・プレイ/チャッキーの花嫁』(1998)で初登場して以来人気を誇るティファニー(ジェニファー・ティリー)らフランチャイズでお馴染みのキャラクターの姿も。彼女らはどのように物語に関わってくるのか、シーズン2に期待が膨らむ内容になっている。また、シーズン1、2が批評サイトのロッテントマトでは“91%”という高評価を獲得し(2023/4/3 時点)、すでにシーズン3の製作も決定!今年のこどもの日は最恐殺人ドール・チャッキーが新たな恐怖を日本にお届けする。





★Huluプレミア「チャッキー」シーズン21988年に公開された『チャイルド・プレイ』から約30年。世界最恐のホラーアイコン “チャッキー”が、シリーズ生みの親によって初のテレビシリーズ化!シーズン1で新たなチャッキーの“親友”となったのは、心優しい中学生の少年ジェイク。彼は、現代アートの制作に使うため、郊外のガレージセールでヴィンテージのグッド・ガイ人形“チャッキー”を購入する。しかし、チャッキーは次々と奇妙な出来事を引き起こし、街中で衝撃的な殺人を繰り返していく。一連の出来事によってジェイクが疑われ始める中、ジェイクはチャッキーに連続殺人犯チャールズ・リー・レイの魂が宿っていることを発見する。フランチャイズ初のテレビシリーズ版「チャッキー」の製作総指揮と脚本を務めるのは、“チャッキー”のキャラクター創造主であり、2019年公開のリメイク版『チャイルド・プレイ』を除く映画全作品で原案・脚本を務め、『チャイルド・プレイ/チャッキーの種』(2004)、『チャイルド・プレイ/誕生の秘密』(2013)、『チャイルド・プレイ ~チャッキーの狂気病棟~』(2017)では監督も務めたドン・マンシーニ。また、本作のタイトルロールでもある“殺人ドール・チャッキー”の声には、こちらも2019年公開のリメイク版以外の全作で声を務めたブラッド・ドゥーリフが復帰。一方チャッキーの日本語吹替は、2019年のリブート版『チャイルド・プレイ』に続いて、島田敏が担当している。



【ゴールデンウィークに観たい!5月の海外・アジア作品!】







2023年5月のHuluでは、ディオール、ルイ・ヴィトンなど多くの高級ファッションブランドを手中に収めていることから”カシミヤを着た狼”の異名を持つ、ベルナール・アルノーの野望と、90年代初頭から2010年代までのファッション界の黄金期を鮮やかに映し出すドキュメンタリー、Huluプレミア「カシミヤを着た狼 ~Kingdom of Dreams~」を5月17日(水) から独占配信いたします。





さらに、米Forbesが選ぶ「2022年最高の韓国ドラマ20」に選出され、米・台湾に加え、欧州ほかで続々配信決定するなど、今、世界を熱狂させている話題作がついに、日本初上陸!Huluプレミア「弱いヒーロー Class1」を5月27日(土)からHuluで一挙独占配信します。





その他にも、5月1日(月)からは、大都会ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな凶悪犯罪に挑む捜査官達の活躍を描く、全米大ヒット本格捜査ドラマ「FBI:特別捜査班」シーズン4の第1話~第11話まで(前半)を見放題独占配信。▼「FBI:特別捜査班」シーズン4第1話~第11話(前半)予告編











また、『新しき世界』のファン・ジョンミンとイ・ジョンジェが7年ぶりに共演し、『チェイサー』『哀しき獣』などの脚本家ホン・ウォンチャンが監督・脚本を手掛け、『パラサイト 半地下の家族』のホン・ギョンピョが撮影監督を担当したノワールアクション映画『ただ悪より救いたまえ』、朝鮮王朝時代の韓国で発表された海洋生物学書に記された史実をベースに、同著を記した学者のチョン・ヤクチョンと彼を支えた漁夫チャンデの師弟関係の行く末を描いた映画『茲山魚譜 -チャサンオボ-』の2作品も5月1日(月)から独占配信!





そして、1980年代に一世を風靡した人気ドラマ「私立探偵マグナム」を、大ヒットシリーズ「HAWAII FIVE-0」を手掛けたピーター・M・レンコフと映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンがタッグを組み、現代版としてリブート!ハワイの素晴らしい大自然をバックに、熱い友情をテーマにしたスタイリッシュな探偵ドラマ「私立探偵マグナム」シーズン3を5月3日(水)から配信いたします。

★Huluプレミア「カシミヤを着た狼 ~Kingdom of Dreams~」ディオール、ルイ・ヴィトンなど多くの高級ファッションブランドを傘下に持ち 、世界最大級の企業をたった一代で築き上げた ファッション界の帝王 で“カシミヤを着た狼” の異名を持つ、ベルナール・アルノーの野望を描くドキュメンタリー、Huluプレミア「カシミヤを着た狼 ~Kingdom of Dreams~」。貴重な未公開のアーカイブ資料、インタビュー映像を用いて、 90年代初頭から2010年代までのファッション界の黄金期を鮮やかに映し出す。ベルナールは、まだ若手デザイナーであったジョン・ガリアーノ、マーク・ジェイコブス、アレキサンダー・マックイーン、トム・フォードや、US版「VOGUE」編集長に就任してすぐのアナ・ウィンターと手を組み、瞬く間に帝国を築き上げた。また、本作では、この時代の最も象徴的なファッションの瞬間とショーの裏にある魅惑的な美しさと劇的な陰謀を詰め込んだ、緊迫のストーリーが描かれる。



★Huluプレミア「弱いヒーロー Class1」米Forbesが選ぶ「2022年最高の韓国ドラマ20」に選出され、女優のハン・ソヒも作品ファンを公言。米・台湾に加え、欧州ほかで続々配信決定するなど、今、世界を熱狂させている話題作がついに、日本初上陸!天性の頭脳を持つ優等生ヨン・シウン(パク・ジフン)は、誰とも群れず、勉強以外に興味がない。そんなシウンをよく思わない同級生らはシウンに執拗な嫌がらせをしていた。いじめがエスカレートし我慢の限界に達したシウンは、卓越した頭脳と洞察力で彼らに冷酷な制裁をくだす。最後の一発を殴ろうとした時、同じクラスで運動神経抜群のアン・スホ(チェ・ヒョヌク)が止めに入る。シウンはスホにも殴りかかろうとするが、スホには到底敵わない。ある日、不良グループに絡まれ自力で事態を打開しようとするシウンだったが、絶体絶命の危機に陥ってしまう。そんな時、アン・スホとオ・ボムソク(ホン・ギョン)が現れ…。やがて彼らは、裏組織も絡む事件へと巻き込まれていく――。





<配信情報>※配信開始順





「FBI:特別捜査班」シーズン4前半:第1話~第11話(字・吹) 5月1日(月)から見放題独占配信https://www.hulu.jp/fbi映画『ただ悪より救いたまえ』(字・吹) 5月1日(月)から独占配信https://www.hulu.jp/deliver-us-from-evil映画『茲山魚譜 -チャサンオボ-』 (字) 5月1日(月)から独占配信https://www.hulu.jp/the-book-of-fish「私立探偵マグナム」シーズン3(字・吹) 5月3日(水)から配信https://www.hulu.jp/magnum-pi★Huluプレミア「チャッキー」シーズン2(字・吹) 5月5日(金)から独占配信https://www.hulu.jp/chucky★Huluプレミア「カシミヤを着た狼 ~Kingdom of Dreams~」(字) 5月17日(水)から独占配信https://www.hulu.jp/kingdom-of-dreams★Huluプレミア「弱いヒーロー Class1」(字) 5月27日(土)から独占配信

https://www.hulu.jp/weak-hero-class-1









Huluとは https://www.hulu.jp/Huluは映画・ドラマ・アニメ・バラエティなどを楽しめるオンライン動画配信サービスです。月額定額料金でいつでも、どこでも、10万本以上の作品が見放題。日本初上陸の海外ドラマを配信する「Huluプレミア」や、独自で製作する「Huluオリジナル」を筆頭に、テレビで放送中の人気番組の見逃し配信や、音楽ライブの配信などラインナップも幅広くHuluでしか観られないコンテンツも豊富に取り揃えています。また、ライブ配信も充実。日米英のニュース、スポーツなどをお楽しみいただけます。さらに都度課金制のHuluストアでは劇場公開から間もない最新映画や海外ドラマの最新シーズンに加え、人気の舞台や音楽イベントなどのライブ配信も提供。月額料金を支払う事なくどなたでもレンタル/購入できます。HuluもHuluストアもインターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなどで視聴可能です。Huluは月額1,026円(税込)となります。ただし、iTunes Store決済の場合には1,050円(税込)となります。



