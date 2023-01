[株式会社エスエルディー]





様々なスペースやイベントの企画・運営を手がける株式会社エスエルディー(本店:東京都港区、代表取締役社長:有村 譲、証券コード:3223、以下「当社」)は、”kawara CAFE”ブランドの公式ネットショップ「kawara CAFE at Home」のポップアップショップをキラリナ京王吉祥寺にて1月14日(土)~1月27日(金)の期間限定でブース出店いたします。



「kawaraのお茶カヌレ」は、”kawara CAFE”ブランドの公式ネットショップ「kawara CAFE at Home」にて販売中のお取り寄せスイーツ。「“お茶を食べる”カヌレ」をコンセプトとして、素材も国産茶葉にこだわり、パティシエがひとつひとつ丁寧に仕上げたスイーツです。



2021年11月に初めてルミネ大船でポップアップショップを開催し、連日売り切れとなるほどの人気だった「kawaraのお茶カヌレ」。今回は、ポップアップ定番商品の抹茶・ほうじ茶・和紅茶のフレーバーに加え、ポップアップ限定フレーバー「チャイ」と、新フレーバー「紫いもティーラテ」も販売いたします。



ポップアップでしか買えない限定商品もございますので、この機会にぜひショップへお立ち寄りください!

ご自宅用はもちろん、お手土産などにも大変おすすめです。



公式ネットショップ:https://sldathome.thebase.in/



■ポップアップショップについて







※ポップアップの様子。カヌレは連日売り切れに。



<ポップアップショップ開催概要>

”kawara CAFE”ブランドの公式ネットショップ「kawara CAFE at Home」にて販売中の「kawaraのお茶カヌレ」は、おうちで過ごす時間が増える中、ご家庭でもkawara CAFEの空間や雰囲気をお楽しみいただきたいという思いからつくられました。「“お茶を食べる”カヌレ」をコンセプトとして、素材も国産茶葉にこだわり、パティシエがひとつひとつ丁寧に仕上げたkawara CAFEらしいお取り寄せスイーツです。



甘味の中に抹茶らしい品のある苦味を感じる、静岡県産抹茶を使った「抹茶カヌレ」、香ばしいほうじ茶と生地の甘みが相性抜群の静岡県産ほうじ茶を使った「ほうじ茶カヌレ」、そして国産茶葉を使った香味が穏やかで優しい味わいの「和紅茶カヌレ」。

さらに、ポップアップ限定商品として「チャイ」と、新たに「紫いもティーラテ」の2種類のフレーバーを限定販売いたします!



おうちで本格的なお茶のラテが楽しめる「おうちで楽しむkawara CAFEのお抹茶/ほうじ茶」も併せて販売いたします。













■商品について

kawaraのお茶カヌレ

・5種詰め合わせセット 1,800円(税込)

・バラ売り:抹茶・ほうじ茶・和紅茶・チャイ・紫いもティーラテ 各390円(税込)

カヌレの「抹茶」・「ほうじ茶」の生地には「丸七製茶株式会社」の静岡県産の抹茶・ほうじ茶の茶葉を使用し、「和紅茶」は国産茶葉の和紅茶を使用しています。また、「抹茶」・「ほうじ茶」は上からかかるチョコレートにも同じ茶葉を使用しています。



さらに、ポップアップ限定フレーバーとして、シナモンなどのスパイスが香る「チャイ」と、新たなフレーバーとして、紫いもを使った「紫いもティーラテ」も販売いたします!



人気の紫いもと、和紅茶の甘みがマッチしたほっこり優しい甘みのカヌレです。

パティシエが手作りで仕込むカヌレは、カリッと一口かじれば、とろっとした口どけの中にお茶の芳醇な香りが広がります。全種類が食べ比べできるお得な詰め合わせセットもご用意しております。



「おうちで楽しむkawara CAFEのお抹茶/ほうじ茶」

お抹茶・ほうじ茶2種セット 1,200円(税込)/お抹茶 800円(税込)/ほうじ茶 700円(税込)

kawara CAFEの抹茶ラテ・ほうじ茶ラテで使用している静岡県藤枝にある丸七製茶さんのお抹茶・ほうじ茶です。お抹茶・ほうじ茶を使ったアレンジスイーツなどにも使いやすい便利な粉末タイプ。1缶でお茶ラテがおよそ10杯分お楽しみいただけます。



※原材料情報などの詳細は公式ネットショップをご確認ください。

※写真はイメージです。





■公式ネットショップについて





kawara CAFE at home(カワラカフェ アット ホーム)



「kawara CAFE at home」では、「kawaraのお茶カヌレ」を始めとし、「おうちで楽しむ kawara CAFEのお抹茶・ほうじ茶」のセットなど、kawara CAFEブランドに関連する商品や、実際に店舗で提供している商品をご家庭用にアレンジした商品などを販売しています。さらに、ネットショップでの販売だけでなく、実店舗と連動した施策も積極的に実施して参ります。



URL:https://sldathome.thebase.in/



