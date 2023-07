[株式会社レッグス]

ディズニーの人気キャラクター、くまのプーさんのグッズを2023年7月24日(月)よりローソン限定で順次販売します。

シチュエーションに合わせて使えるライフスタイルグッズ「エコバッグ」や「ダイカットポーチ」が登場します。この機会をお見逃しなく。







【ローソン店内・コミック棚にて販売】



●エコバッグ

いろんな衣装のプーさんがかわいい♪

プーさんが全面にデザインされたエコバッグが登場!

使い終わったら折りたたんでコンパクトに!お買い物にちょうどいいサイズ感!



「エコバッグ」(全1種)1,375円(税込)



※サイズ(約):300×570×100mm

※素材:ポリエステル



●ダイカットポーチ

コスメや小物など、シチュエーションに合わせて活躍◎

ギフト、王様、レインコートの全3種がラインナップ!



「ダイカットポーチ」(全3種)1,650円(税込)

・ギフト



・王様



・レインコート



※サイズ(約):(ギフト)140×180mm、(王様)140×190mm、(レインコート)140×180mm

※素材:ポリエステル



▼各商品の取り扱い店舗情報はコチラ

https://www.lawson.co.jp/lab/entertainment/art/1469721_5839.html



ディズニー公式サイト(https://www.disney.co.jp/)



shopDisney(ショップディズニー)(https://shopdisney.disney.co.jp/)





(C) Disney. Based on the “Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.

Moririn co.,ltd.

(C)Lawson, Inc.



