[株式会社Fanplus]

Chilli Beans. × This is LASTが出演する対バンイベント!同イベントのオープニングアクトを決める「Fanpla Live Audition 2024」もスタート!





音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、『TOKYO FM FESTIVAL OUT Special Live「LIVE BLAST powered by Fanpla Kit」』を2024年3月26日(火)に開催することをお知らせいたします。

また、イベント開催にあわせて同ライブイベントのオープニングアクトとして出演できるライブオーディション「Fanpla Live Audition 2024」を実施いたします。



当イベントは、当社がスポンサードするTOKYO FM「FESTIVAL OUT」のコーナー「RADIO BLAST powered by Fanpla Kit」に週替わりで番組にも出演し、若手音楽ファンを中心に熱い人気を誇るバンド「Chilli Beans.」と「This is LAST」が初の対バンを行うライブイベントとなります。また当日のMCは番組のパーソナリティでもある別府由来が務めます。



中毒性のある歌詞やサウンドで大きな注目を浴び、2024年2月に開催されるバンド初の日本武道館単独公演もチケットSOLD OUTし、人気急上昇中の3ピースバンド「Chilli Beans.」と、実体験を綴った歌詞とライブパフォーマンスがティーンから支持を集め、今年は各地主要フェスに参戦し、2024年には自身最大規模のZepp含む5大都市ツアーの開催も決まっている「This is LAST」の熱い組み合わせによる対バンライブをぜひお見逃しなく!



そして、当イベントのオープニングアクトを務めるのは「Fanpla Live Audition 2024」でグランプリを受賞したアーティストとなります。ライブオーディションへの応募には、2024年1月31日(水)までに当社が提供しているファンクラブプラットフォーム「Fanpla Kit」(ファンプラキット)にて、ファンクラブもしくはオフィシャルサイトを開設しているアーティストが対象で、その他は音楽を軸とした活動をされていれば制限はありません。Fanpla Kitでのファンクラブ、オフィシャルサイト開設は無料なため、我こそはというアーティストの皆さまにはご自身を表現できる絶好の機会となっています。沢山のエントリーをお待ちしております。



■イベント概要

TOKYO FM FESTIVAL OUT Special Live「LIVE BLAST powered by Fanpla Kit」

【日程】2024年3月26日(火)

【会場】EX THEATER ROPPONGI

【出演】Chilli Beans. / This is LAST / Opening Act(Fanpla Live Audition2024グランプリアーティスト)/ MC:別府由来

※チケット販売等の詳細はイベントオフィシャルサイトより後日ご案内いたします。

【イベントオフィシャルサイト】

https://fanpla.jp/feature/liveblast2024



■オーディション概要

「Fanpla Live Audition 2024」(読み:ファンプラ ライブ オーディション2024)

ファンクラブプラットフォーム「Fanpla Kit」が贈る、ライブ出演オーディション



【エントリー受付期間】

2023年12月1日(金)~2024年1月31日(水)まで



【グランプリアーティスト発表】

2024年2月23日(金・祝)21:00頃 ※番組内



【応募条件】

・2024年1月31日(水)まで(エントリー時)に、Fanpla Kitにてファンクラブもしくはオフィシャルサイトを開設している方

・オリジナル楽曲をお持ちで、音楽を軸にアーティスト活動をされている方

・年齢性別不問

・国籍不問(日本国内在住の方に限ります)

・2024年3月26日(火)ライブ出演スケジュール調整が可能な方

・ラジオ出演が可能な方



【特設サイト・エントリー】

https://fanpla.jp/feature/liveaudition2024



■ファンクラブ プラットフォーム「Fanpla Kit」

Fanpla Kitは、アーティストの規模に関わらず、初期・導入費用不要でファンクラブやオフィシャルサイトの立ち上げができ、会員管理はもちろんサイト・ファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされている、音楽アーティストのためのプラットフォームです。

https://fanpla.jp/feature/fanplakit



■出演者プロフィール

【Chilli Beans.】



Moto(Vo)、Maika(Ba&Vo)、Lily(Gt&Vo)による3ピースバンド。

主に洋楽POPSにルーツを持つ3人で2019年に結成。

それぞれが高い歌唱力を持ち、作詞・作曲・編曲やクリエイティブまで自らで手掛ける。

中毒性のある歌詞やサウンドで大きな注目を浴び、2021年8月に発売した初のDigital EPに

収録の「lemonade」はSpotify「バイラルトップ50(日本)」でデイリー1位、ウィークリー3位を記録し、SNSを中心として幅広い世代の認知度が急上昇中!

抜群のソングライティングセンスと巧みなコーラスワーク、さらにライブで一体となって楽しめるパフォーマンスを武器に活動中。

まさにこれからの音楽シーンを担うネクストブレイクバンド。

https://chilli-beans.com/



【This is LAST】



2018年5月結成、千葉県柏市発の3ピースロックバンド。

赤裸々に実体験と思いを綴った歌詞とライブ・パフォーマンスがSNSやライブハウスを中心に多くのティーンから支持を集める。

2022年8月3日「もういいの?」、11月9日「カスミソウ」を配信リリース。

各種サブスクリプション、YouTubeなどの再生回数やSNSでの反応により注目の高まりを感じさせ、「カスミソウ」は歌詞への共感、さらに大きな反響を得る。

2023年3月1日には、若年層に絶大な支持を得るABEMAオオカミシリーズ最新作『花束とオオカミちゃんには騙されない』の挿入歌となる「#情とは」をリリースし、各種サブスクリプションでは上位にランクイン、Shazamランキングでも14位を記録するなど、話題を呼んだ。ミュージックビデオは2ケ月で100万再生。

5月31日「おやすみ」、8月2日「ヨーソロー」(ABEMA「恋する(ハート)週末ホームステイ 2023夏」挿入歌)をリリースした。

「ROCK IN JAPAN FES.」「FM802 RADIO CRAZY」「ツタロック」「ARABAKI ROCK FEST. 」「VIVA LA ROCK」「JAPAN JAM」「METROCK」など、フェスやイベントにも精力的に出演。高い集客力を誇る中、「OSAKA GIGANTIC MUSIC FESTIVAL 2023」、「RISING SUN ROCK FESTIVAL」「MONSTER baSH」「SWEET LOVE SHOWER 2023」へも出演し、注目を集めた。

2022年秋、「This is LAST アウィナイトツアー」(対バンツアー)では8カ所の公演がすべて完売。2023年には全国23カ所を巡るワンマンライブツアー「OVER」を敢行し、各地ソールドアウトが続出する中、ツアーファイナルとなるZepp DiverCity公演も完売。LINE LIVEにてディレイ生配信を実施し、約2万人が視聴。

9月には自身最大規模となる初の東名阪ホールツアーを開催し、全公演ソールドアウト。

2024年にはZepp含む5大都市ワンマンライブツアー「This is LAST one man live tour 2024 spring」の開催も決まっている。

破竹の勢いで成長を続け、“今、聴くべきバンド”としてティーンを中心にファンダムを拡大中。

https://thisislast.jp/







■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要: ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/







【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Fanplus 総務経理部 広報担当

E-mail: press@fanplus.co.jp



※記載されている会社名および製品名は、各社の登録商標または商標です。



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/02-11:16)