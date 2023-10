[株式会社FOOD & LIFE COMPANIES]

さらに、“お客様の声をカタチに”した「復刻ネタ」も登場!!<10月18日(水)より期間限定販売>



株式会社あきんどスシロー(本社:大阪府吹田市、代表取締役社長:新居 耕平)が展開する回転すしスシローは、2023年10月に回転すし事業を創業して40周年の期を迎えました。スシローをご愛顧くださるお客さまや生産者の皆さまのご支援に心からの感謝を申し上げます。この感謝の気持ちを伝えるため、『40周年!大大大大感謝祭り』を開催しており、“値段を固定しない白皿”による“税込100円”のおすしを全国のスシローにて期間限定でご提供しています。この度は、10月18日(水)より、新たな白皿商品である「本鮪中とろ」をなんと全店“税込100円”でご用意いたします。







回転すしスシローは、大阪市阿倍野区にあった一軒のすし屋「鯛すし」の職人が、「うまいすしを、より多くのお客さまに気軽に食べていただきたい」という想いから、1984年に現在の回転すし「スシロー」を創業いたしました。以後『うまいすしを、腹一杯。うまいすしで、心も一杯。』という企業理念のもと、うまさに徹底的にこだわったおすしをご提供し、2023年10月に40周年の期を迎えることができました。



10月18日(水)からは、口の中でとろける脂とまぐろの旨みを堪能いただける「本鮪中とろ」が、全店“税込100円”で登場いたします。この商品は、昨今の物価上昇が続く中、“うまいすし”を少しでもお手頃にお腹いっぱい召し上がっていただきたい、という想いから仕入れ担当者が全力を尽くし実現しました。40周年の記念商品として、全国の皆さまに楽しんでいただけるよう価格帯が異なる都市型店舗・準都市型店舗・郊外型店舗で全店“税込100円”で販売いたします。この「本鮪中とろ」に続く、“税込100円”の商品は、12月末まで全国のスシローで展開する予定です。



さらに、白皿の「本鮪中とろ」のほかにも、「復活してほしい」という“お客様の声をカタチに”した「復刻ネタ」をご用意しました。鮭ハラスの皮目を香ばしくあぶった、とろけるくちどけが贅沢な「あぶり鮭ハラス」や、生ハムの旨みと塩味、ガーリック香るソースと胡椒の風味、リンゴの甘みと酸味がマッチする「国産生ハムガーリック醤油」は、販売する度に好評をいただいております。他にも、びんちょうまぐろのたたきを特製塩だれで味付けした人気の一皿「塩だれびんちょう」や、鮮度抜群の活〆真鯛に濃厚なあん肝をトッピングした人気の「活〆真鯛のあんこう肝のせ」などもご用意しております。



40周年の節目を迎え、さらにお客さまに喜んでいただけるよう、商品から店舗体験に至るまで挑戦を続けてまいりますので、今後もぜひご期待ください。



※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがございません。



40周年の記念商品として“税込100円”の大還元商品が登場!







“値段を固定していない皿”「白皿」とは

2023年5月に誕生した“値段を固定しない皿”「白皿」。皿の色ごとの規定の価格のもとでご提供してきた中で、時々に応じて価格設定を行い、商品の展開を行っています。今回は、お客さまへの感謝を込めて、スシローで一番お手頃価格の黄皿よりもさらに安価なネタが白皿で登場します。







■商品名:「本鮪中とろ」

■価 格:100円(税込)

■販売期間:10月18日(水)~11月12日(日)

※販売予定総数788万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。



※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※お持ち帰り注文は、当日予約のみになっている場合があります。

※写真はイメージです。



“お客様の声をカタチに”した復刻ネタも登場!











■商品名:「国産生ハムガーリック醤油」

■販売期間:10月18日(水)~10月29日(日)

※販売予定総数27万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。







■商品名:「あぶり鮭ハラス」

■販売期間:10月18日(水)~10月29日(日)

※販売予定総数57万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。







■商品名:「煮あさり包み」

■販売期間:10月18日(水)~10月29日(日)

※販売予定総数22万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。

※お持ち帰りの際は軍艦1貫となります。







■商品名:「塩だれびんちょう」

■販売期間:10月18日(水)~10月29日(日)

※販売予定総数28万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。







■商品名:「活〆真鯛のあんこう肝のせ」

■販売期間:10月18日(水)~10月29日(日)

※販売予定総数20万食、完売次第終了。

※1日の販売数に限りがあります。



※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」ではお取り扱いがありません。

※仕入状況により、販売を中断/中止または販売数が前後する場合があります。

※期間終了後も販売予定総数に達するまで販売を継続することがあります。

※お持ち帰り注文の場合は、商品本体価格に容器代が含まれます。

※一部商品のお持ち帰り注文は、当日予約のみになっている場合があります。

※写真はイメージです。



