三菱地所グループの株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ(所在地:東京都千代田区大手町2-7-1、取締役社長 水村慎也)は、K-POPグループ「SEVENTEEN」との初のコラボ宿泊プランを、「ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー」および「ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜」にて、2022年11月16日(水)~12月29日(木)の期間限定で実施いたします。また、同コラボ宿泊プランの予約受付を11月11日(金)12:00より開始いたします。







■「THE CITY」について

本企画は、「SEVENTEEN」の所属レーベルを傘下に置く「HYBE」の日本本社「HYBE JAPAN」が展開する『THE CITY』プロジェクトの一環で、11月19日(土)よりスタートする「SEVENTEEN」の日本ドームツアー『SEVENTEEN WORLD TOUR [BE THE SUN]-JAPAN』の開催に合わせ、東京・大阪・名古屋の3都市で様々なイベントを開催し、都市全体を盛り上げるというプロジェクトの一つです。



■ツアー開催の東京と大阪、それぞれの楽しみ方をご用意

本企画が始まる、11月16日(水)に開業する「ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー」は、「酔いしれる」をコンセプトとしたホテルで、全室にプロジェクターと高音質スピーカーを完備しています。客室にいながら、ライブ感覚で音楽や映像をお楽しみいただけます。

※お客様ご自身のPCや携帯などをご利用のうえ、ご自身の番組視聴アプリでご視聴いただけるシステムとなっております。

「ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜」では、客室の1フロアを貸し切り、「SEVENTEEN」のメンバー13人の等身大パネルがお客様をお迎えします。専用フロアとなりますので、集合写真や推しとの2ショットなど、思う存分、撮影をお楽しみいただけます。



■SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY×ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー

グローバルに活躍するK POPグループとの初コラボ宿泊プラン

~#まちとかがやくSEVENTEEN~ 概要

予約受付開始:2022年11月11日(金)12:00~

宿泊期間:2022年11月16日(水)~12月29日(木)

料金例:スタンダードルーム 1室2名様利用 お一人様 17,500円~(消費税、サービス料、宿泊税込)

※料金はお日にちによって変動いたします。

プラン料金に含まれるもの:

・コラボホテル限定 未公開デザインのフォトカードセット(13人分)

・メンバーからのメッセージカード(ランダムで1枚付きます)

・限定オリジナルグッズ(トートバッグ、ブランケット、カトラリーセット)







■SEVENTEEN BE THE SUN THE CITY×ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜

グローバルに活躍するK-POPグループとの初コラボ宿泊プラン

~#まちとかがやくSEVENTEEN~ 概要

予約受付開始:2022年11月11日(金)12:00~

宿泊期間:2022年11月16日(水)~12月29日(木)

料金例:スタンダードルーム 1室2名様利用 お一人様 16,000円~(消費税、サービス料、宿泊税込)

※料金はお日にちによって変動いたします。

プラン料金に含まれるもの:

・コラボホテル限定 未公開デザインのフォトカードセット(13人分)

・メンバーからのメッセージカード(ランダムで1枚付きます)

・限定オリジナルグッズ(トートバッグ、サーモスステンレスボトル)



https://www.royalparkhotels.co.jp/news/SEVENTEEN_BE_THE_SUN_THE_CITY.html

※予約受付は11月11日(金)12:00~となります。



■ロイヤルパークホテルズについて

三菱地所グループの株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツは、フルサービス型からプレミアム宿泊主体型まで全国に18ホテルを展開しています。ライフスタイル型ホテルのブランドライン「ザ ロイヤルパーク キャンバス」は全国に6か所に広がりを見せており、2022年11月16日(水)には東京・銀座エリアに「ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー」が開業します。



