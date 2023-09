[フェンダーミュージック]

マーティ・フリードマン、ミーシャ・マンソー、クリント・タスティン、デビー・ゴフ、デイヴィッド・デイヴィッドソンが登場するキャンペーン動画も公開!



フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(所在地:米国 カリフォルニア、CEO アンディ・ムーニー、以下FMIC)は、エレキギター/ベースブランドのJackson(R)︎より昨年発表したUS製シリーズ『American Series Soloist(TM) SL3』に続き、シリーズ次章の幕開けとなる新モデル『American Series Virtuoso(TM) (アメリカンシリーズ ヴァーチュオーゾ)』を発表しました。『American Series Virtuoso(TM)』は、ブランドの始まりの地であるカリフォルニアに焦点を当て、Jacksonのレガシーを基盤にした現代プレイヤーの多様なニーズに応えるために設計されたハイパフォーマンスギターとなっており、ジャンルを超えたサウンドの可能性を押し広げます。







野心的な若い世代のプレイヤーにより、メタル音楽では様々なサブジャンルが急速に発展し、そのカテゴリーの枠組みが柔軟になっています。また、このジャンル全体の変化と共に、メタル音楽は過去10年間にポピュラー音楽の世界でも注目を浴び、Jacksonも重要な役割を果たしてきています。英国バンドBring Me the Horizonが音楽の祭典式BRIT Awards(ブリット・アワード)のステージでエド・シーランと共演したことや、昨年のスーパーボウル(NFLの優勝決定戦)のハーフタイムショーでJacksonギターがステージを飾るなど、ヘヴィメタルはもはや文化の片隅に存在するものでなくなっています。今回発表となる『American Series Virtuoso(TM)』は、あらゆるミュージシャンにメタル音楽とその変革的な可能性を手に入れる機会を与えます。



Jacksonカテゴリーマネジメント ヴァイスプレシデント ジョン・ロマノフスキーは、「Virtuosoは、Jacksonの今後の進化を象徴するものになりました。伝説的なシュレッダーから新しい音楽のアイデアを持つ革新的なミュージシャンまで、幅広い音楽家に向けて、Jacksonの伝統と最先端のイノベーションを組み合わせているのです」と述べています。続けて「前モデルのSoloist SL3の勢いに続き、Virtuosoは、プロファイルだけでなく演奏性においても一味違ったモデルになっています。HHピックアップ構成には、Seymour Duncan(R) JB(TM) TB-4ハムバッキングブリッジピックアップが搭載されており、高出力でパワフルなローエンドを鳴らす一方、Seymour Duncan(R) '59(TM) SH-1Nネックピックアップは、多ジャンルに対応するまるでガラスのようなハイエンドと抜けの良いミッドレンジを提供します。プレイヤーはギターを今までと異なる新しい方法で活用することができ、絶え間ない創造性と探究心をもたらすでしょう」と語っています。



『American Series Virtuoso(TM)』は、長時間にわたるプレイも快適にこなせるよう、アルダーボディに人間工学に基づいて設計された“ハンドシェイク”ヒールという新しい構造を採用しています。HHピックアップの構成は、ブリッジにSeymour Duncan(R) JB(TM) TB-4ハムバッカーを搭載し、高出力でパワフルなローエンドを鳴らし切り、ネックにSeymour Duncan '59(TM) SH-1Nピックアップを採用し、ガラスのようなハイエンドと抜けの良いミッドレンジで多ジャンルをカバーする多彩なトーンを生み出します。直感的なコントロールレイアウトは、5ウェイスイッチングに、ボリュームとトーン用のドーム型ノブで構成されています。さらに、Floyd Rose(R) 1500シリーズダブルロッキングトレモロ、Gotoh(R) MG-Tロッキングチューナー、Dunlop(R)デュアルロッキングストラップボタンといったプレミアムな機能を備えており、大胆でアグレッシブな演奏にも対応できるような安定性の高いチューニングを実現しています。『American Series Virtuoso(TM)』は、限界を超え、ハイパフォーマンスのあり方に変化をもたらすプレイヤーに並外れた演奏性を提供します。カラーはSatin Shell Pink、Satin Black、Specific Ocean、Mystic Blueの4色展開です。



豪華アーティストによる動画を公開!

『American Series Virtuoso(TM)』の発売を記念して、メタルジャンルのサウンドの多様性、進化、画期的な革新を象徴する伝説的なアーティストと現代を代表するアーティストの両者が集結した動画『Virtuoso Played American Made | The American Series Virtuoso - Jackson Guitars』が公開されます。動画には、エキゾチックなベンディングとフレージングを駆使したメロディアスなリードスタイルが特徴的なマーティ・フリードマン、アルペジオと滑らかなビブラートを取り入れたレガートリードテクニックを披露するクリント・タスティン、シンコペーションを活かしたリズムと限界を押し広げ続けるリードでジェント音楽ムーブメントを代表するミーシャ・マンソー、アーミングとハーモニクスを組み合わせた熱狂的なソロを切り裂くデビー・ゴフ、そしてリードプレイにジャズを取り入れたカメレオンのような存在のデイヴィッド・デイヴィッドソンが登場。動画内では、新モデルのサウンドを最大限に引き出すこの5人による貴重なジャムセッションが繰り広げられ、それぞれのユニークなスタイルを披露すると同時に『American Series Virtuoso(TM)』のギタリストのニーズに応じてシームレスに切り替えられるサウンドと比類なき演奏性を実証しています。



ソロアーティスト&ヘヴィメタル四天王Megadethのリードギタリスト マーティ・フリードマンのコメント:

「Jacksonブランドは、メタル音楽、そして僕自身の音楽の旅路にとってかけがえのない存在です。初めてJacksonを手に入れた時から今に至るまで、僕は常にそのサウンドと頼もしさを好んできましたが、それがこのVirtuosoでさらに強まっていますね。サウンド的にも万能で、どんなレベルのプレイヤーにも、全ての演奏に特別な何かを加えたい僕のようなプレイヤーにも最適な楽器です。まさに壊すことはできない煉瓦の家のようですね。僕の仕事を快適にしてくれるし、自分の限界にも挑戦させてくれるギターです。」



英国メタルバンドHeriotギタリスト デビー・ゴフのコメント:

「Jacksonは、14歳の時から使っていて、すぐ大好きになったブランドなんです。Virtuosoのような万能さとパワーを兼ねて備えるギターは、プレイし始めて以降もずっとブランドとメタルミュージックを愛し続けさせてくれますよね。スリムなネックプロファイルと高音フレットへの容易なアクセスは、ソロを弾くのに最適なギターだし、メタルに多くのサブジャンルが登場している今、その多用性は大きな魅力となっています。誰もが楽しめるギターです!」



FMIC CMO エヴァン・ジョーンズは、「2021年以来、私たちはJacksonブランドへのマーケティング投資を増加させてきました。ミュージシャンに力を与えることは、我々のすべての活動の中心となり、コンテンツ制作、アーティストとのコラボレーション、ソーシャルエンゲージメント、そして広告などにリソースを投入することで、単にギターを宣伝するだけでなく、ミュージシャンが自分の音楽を見つけ、創造性を発揮できる活気あるコミュニティを育成するのです」とコメントしています。続けて「私たちは、メタル業界が継続的に成長し、サブジャンルの音が多様化していることを目の当たりにしてきました。Virtuosoの発売により、熱心なプレイヤーコミュニティの音楽作りが進化しているように、私たちもまた彼らとともに進化していきます。今年のPower Trip Festival(カリフォルニア州インディオに開催される音楽フェスティバル)に参加される方は、東行きのI-10 高速道路に並ぶデジタル看板にご注目してみてください!」と述べています。



【製品画像】



【製品概要】



※製品仕様及び販売価格は、予告なく変更となる場合がございます。



フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション

1946年の創業以来、フェンダーは世界をリードする楽器メーカー、販売会社、ディストリビューターとして、音楽と文化に革命をもたらしてきました。フェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(以下FMIC)は、FENDER(R)、SQUIER(R)、GRETSCH(R)、JACKSON(R)、EVH(R)、CHARVEL(R)、BIGSBY(R)、PRESONUS(R) 等、様々なブランドを所有・ライセンスしており、プレイヤーを中心としたアプローチで、ジャンルを問わず最高品質の楽器の製造とデジタル体験を提供しています。2015年より、フェンダーのデジタル部門はプレイヤーのあらゆる音楽ステージに寄り添う製品やインタラクティブな体験の新しいエコシステムを導入しています。これらには、フェンダーのギター、アンプ、エフェクター、アクセサリー、プロオーディオ機器を補完するためにデザインされた革新的なアプリや学習プラットフォームが含まれており、没入型の音楽体験を通じてプレイヤーにインスピレーションを与えています。またFMICは、初心者から歴史に名を残すレジェンドまで、すべてのプレイヤーが音楽表現の力を発揮できるように尽くしています。2021 年には創業 75 周年を迎え、創業者レオ・フェンダーのビジョンを継承し、音楽への愛を共有することでプレイヤーを繋ぎ続けます。



JACKSON(R)︎

JACKSON(R)は、ヘヴィメタルの輝かしい人気を復活し、南カリフォルニアの小さなギター修理店が、卓越したギターの発信地となった1970年代後半に誕生しました。贅を尽くした若いギタリストが楽器に更に求めはじめた頃、少数の熟練した職人たちがそのニーズに応え、それまでになかった全く新しいデザインの高性能なカスタムギターを生み出しました。それ以来、JACKSON(R)のギターは業界のシュレッドマシンとして賞賛され、ヘヴィメタルの歴史に刻まれることになりました。独特のスタイルと圧倒的な存在感で知られるJACKSON(R)ギターは、メタルジャンルのあらゆるサウンドの進化と途切れなく融合し、目の肥えたギタリストがいつでも爆発的なサウンドを手に入れることを可能にします。長年にわたり、JACKSON(R)は世界で最も影響力があり、尊敬されているプレイヤーと協力し、シグネイチャーアーティストの名簿には、ヘヴィメタルのジャンルに刺激を与え、革命を起こし、何世代にもわたってミュージシャンやファンにインスピレーションを与え続けているギタリストが名を連ねています。現在、JACKSON(R)はフェンダー ミュージカル インストゥルメンツ コーポレーション(FMIC)傘下のブランドとなり、最新鋭の製造設備と業界屈指の熟練した職人のチームを基盤に、共に新たな変革の時代を迎えようとしています。詳細については、jacksonguitars.jp(日本語)をご覧ください。



企業プレスリリース詳細へ (2023/09/07-11:16)