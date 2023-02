[株式会社ビーズインターナショナル]

2月10日(金) から2月26日(日)の期間中に、東京発ファッションブランド「FTW(FOR THE WEEKEND)」初となるPOP-UP STOREをStyles代官山で開催いたします。







今回のポップアップでは、ヘビーウェイトを使用したFTWのベーシックラインのアイテムや、FTWのブランド感満載の23SSモヘアニットコレクションと、ビンテージからインスパイアされたジャケット、セットアップなど豊富なアイテムを展開します。

















ぜひこの機会にStyles代官山にて、FTWのブランド世界観をご体感ください。



Styles presents FTW POP-UP STORE

〈 開催日程 〉

会期:2023年2月10日(金) ~2月26日(日)

会場: Styles DAIKANYAMA

〒150-0033 東京都渋谷区猿楽町11-3 プラウド代官山フロント 1F

営業時間:11:00~20:00

TEL:03-6415-7722

Google Maps:https://goo.gl/maps/784Ej7zHiN5dUmiz6

※Stylesオンラインストアでの販売はございません。



【展開商品】





FTW STANDARD LOGO L/S TEE ¥4,950(税込)

COLOR:WHITE・BLACK・LtPURPLE・GREY

SIZE:S・M・L





FTW STANDARD LOGO HOODIE ¥9,900(税込)

COLOR:BLACK・OFF WHITE・GREEN・BLUE

SIZE:S・M・L





FTW STANDARD LOGO CREWNECK ¥7,700(税込)

COLOR:BLACK・GREY・CHARCOAL・BLUE

SIZE:S・M・L





FTW STANDARD LOGO S/S TEE ¥4,400(税込)

COLOR:WHITE・BLACK・GREEN・YELLOW

SIZE:S・M・L





FTW MOHAIR KNIT SWEATER ¥11,000(税込)

COLOR:PINK・BLACK(FLOWER)・BLACK(BONE)

SIZE:M・L





FTW MOHAIR CARDIGAN ¥11,000(税込)

COLOR:RED・BLUE・NOCOLOR

SIZE:M・L





FTW MOMAIR SHIRT CARDIGAN ¥11,000(税込)

COLOR:GREEN・BLACK・BROWN

SIZE:M・L



※上記以外にも、FTW 23SS新作アイテムを多数ご用意しております。





ABOUT FTW



ブランド名の<FTW>は“FOR THE WEEKEND”の略語で、“仕事や学校など制約の多い社会へのアンチテーゼを唱え、自身のアイデンティティが開放される週末のためのユニフォーム”というコンセプトを表現。

バックボーンには存在するのは音楽的要素や、日に日に存在感を高めるヴィンテージカルチャー。これらの背景にインスパイアされた独自の世界観で表現する東京発のファッションブランド。

Instagram:https://www.instagram.com/ftw_fortheweekend/





ABOUT Styles(スタイルス)



世界基準で展開するスポーツブランドから国内ブランドまで、スタイルスが考える""AUTHENTIC SPORTS FASHION""(オーセンティック スポーツ ファッション)の視点でセレクトしたスポーツファッションを提案するショップ。

ファッション性・機能性に優れ 、上品でスポーティーな大人のスポーツミックス・ライフスタイルを追求します。Styles独自の観点をデザインに落としこんだオリジナルアイテムや、各ブランドとのコラボレーションアイテム等も展開します。

Instagram: https://www.instagram.com/styles_tokyo/

LINE:https://page.line.me/wiq6711t

オフィシャルオンラインストアcalif: https://calif.cc/pages/styles







企業プレスリリース詳細へ (2023/02/06-18:46)