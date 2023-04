[にしてつグループ]

~第一弾 在留外国人向けプラットフォーム『NITI』実証実験~



西鉄グループでは、イントレプレナー育成に向けた新規事業創出プログラム「X-Dream(クロスドリーム)」第一弾として、在留外国人向けプラットフォーム『NITI(ニティ)』の実証実験を進めてまいります。





当社グループでは、第16次中期経営計画において「成長事業の拡充と新たな稼ぐ力の創出」を掲げ、新領域事業への挑戦を進めております。将来の企業人財育成と事業創出を目指し2021年に立ち上げたX-Dreamでは、従業員が考案した新規事業の実現を会社が全面的にバックアップし、社会課題の解決や地域への貢献を目指します。初年度の応募総数77件の中から選ばれた3組4名が、事業計画の策定やマーケティング調査、コンサルタントによる検証など、事業化に向けたプログラムの実現・実装に取り組んでいます。



第一弾として、本年5月より『NITI~Nippon Itinerary and Community for foreign residents~』の実証実験を開始いたします。『NITI』は、入社7年目で韓国出身の丁 碩泳(ジョン ソギョン)氏により考案されたもので、丁氏本人が日本で暮らす中で感じたさまざまな苦労をもとに、在留外国人の方々に有益な情報やコミュニティを提供したいという想いから生まれたサービスです。



『NITI』では“外国人が日本生活で必要としている「ひと」と「サービス」のマッチング”をコンセプトに、情報不足の解消や人間関係構築の手助けとなるプラットフォームの提供を目指します。サービス利用者はテーマごとにグループを作成でき、情報共有ができるほか、国際交流やネットワーキングイベントなどのオフラインイベントで人脈を広げることができます。加えて、『NITI』と外国人向け専門サービスを提供する事業者が連携することで、利用者の安全・快適な生活をサポートいたします。



当社グループでは今後も、X-Dreamの取り組みの推進を通じて、夢を持った従業員の挑戦を応援することで、未来を見据えた戦略的な人財育成の推進と、にしてつグループまち夢ビジョン2035で掲げる「居心地よい幸福感あふれる社会」の実現を目指してまいります。



「X-Dream」について





【制度名称】

X-Dream(クロスドリーム)





【制度概要】

1.西鉄グループを挙げた新規事業・新サービスの創出

2.イノベーション人財の育成、挑戦を尊重し讃える文化の醸成



【募集テーマ】

アイデアが企業理念・企業メッセージに沿い、社会・地域の課題解決に資する事業



【応募資格】

西鉄グループ従業員(正社員)

※2名までのチーム応募可

※他社との共同提案の場合は事前に新領域事業開発部に要相談



【選考基準】

熱意、取り組む意義、ターゲット設定(顧客・課題)、新規性、収益性など



「NITI~Nippon Itinerary and Community for foreign residents~」について





【名称】

NITI~Nippon Itinerary and Community for foreign residents~



【サービス概要】

在留外国人向けプラットフォーム



【提供サービス】

1.生活に必要な情報の提供

ビザ発行の手続き、不動産知識、就活プロセス、日本の文化など、生活における必須知識の提供および共有

2.在留外国人向けサービスの提供

不動産、家具家電レンタル事業者と提携し、在留外国人向けサービスをシームレスに提供

3.イベント情報の提供

日本人や同じ国籍の人々と交流できるイベントや多様なコミュニティイベント、文化、祭りなどの情報を提供

4.グループチャットの提供

在留外国人同士が相談や雑談ができる機能の提供

居住地域別、趣味別の多様なグループを作ってコミュニケーションが可能



【サービス対象者】

日本在住および日本在住予定の外国人



【アプリイメージ】



ホーム画面



在留外国人向けサービス提供



グループチャット



イベント情報提供



【今後のスケジュール】

2023年5月 実証実験の開始

2023年度中 実証実験の検証・方向性の決定



