期間限定で「ボタニカルライフプロテイン」を使用したオリジナルメニューを販売



アンファー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役:叶屋 宏一 以下「アンファー」)が展開するナチュラルフードブランド 「ドクターズ ナチュラル レシピ」の「ボタニカルライフプロテイン」は、期間限定でグロッサリー&カフェ「L for You」青山店とコラボレーションを実施いたします。

コラボレーションについて



ドクターズ ナチュラル レシピは、健康的に美しくなれるよう「内側からカラダをキレイに」を目指すナチュラルフードブランドです。「ボタニカルライフプロテイン」は、こだわりの植物素材で健康的なダイエットをサポートする100%ソイプロテイン※1として多くのお客様よりご支持いただいております。

この度、美腸、腸活をテーマとしたグロッサリー&カフェ「L for You」とのコラボレーションが決定いたしました。青山店にて期間限定で「ボタニカルライフプロテイン」を使用したオリジナルメニューをお楽しみいただけます。また、オリジナルメニューをご注文いただいた方には今回お召し上がりいただいたメニューのレシピカードと、「ボタニカルライフプロテイン(きなこ味)」一杯分をお楽しみいただける個包装をプレゼントします。



〈コラボレーション概要〉

・実施店舗:「L for You」青山店

・実施期間:2023年8月4日(金)~9月3日(日)

・オリジナルメニュー:プロテインスムージー、きなこプロテイン・ナッツアイスクリーム、きなこプロテインドーナツ

・プレゼント:レシピカード、「ボタニカルライフプロテイン(きなこ味)」個包装(一杯分)



〈コラボメニュー一覧〉

プロテインスムージー(きなこ味、チョコ味、ほうじ茶味) 店内・テイクアウトともに815円(税込)



「ボタニカルライフプロテイン」と、腸内環境を整え「飲む点滴」といわれる甘酒と使用したスムージーです。甘酒にはダイエット効果、アンチエイジング効果、疲労回復効果など様々な効果が期待できます。暑い夏を乗り切る強い味方です。





きなこプロテイン・ナッツアイスクリーム 店内・テイクアウトともに660円(税込)





「L for You」オリジナルのナッツベースアイスクリームに、「ボタニカルライフプロテイン(きなこ味)」を組み合わせました。

ナッツアイスクリームのベースになっているカシューナッツはオレイン酸を多く含みます。抗酸化作用に優れ、動脈硬化や血栓の生成を防ぎ、血圧上昇抑制、悪玉コレステロール抑制などの効果が期待できます。この暑い夏を罪悪感ゼロのアイスクリームで美味しく乗り切りましょう。仕上げにかけた黒蜜がアクセントになっています。





きなこプロテインドーナツ 店内・テイクアウトともに690円(税込)





自然栽培米粉と「ボタニカルライフプロテイン(きなこ味)」を使った、グルテンフリー対応の焼きドーナツです。きなこと相性抜群のクルミを入れ込みました。香りと食感をお楽しみください。





「L for You」について







「L for You」は、Local=南青山をベースに、人々が生きていく上で重要と考える7つの『L』をキーワードに、地球、自然の恵み、人の大切さ、愛情などに目を向けて安心できる食品、お料理や美腸、腸活を意識したメニューを中心に展開している販売とイートインカフェの複合ショップ(CAFE & GROCERY)です。



L for You AOYAMA 青山店

〒107-0062 東京都港区南青山3-9-3 池上ビル 1F

公式HP:https://www.lforyou.tokyo/





ボタニカルライフプロテインについて







ボタニカルライフプロテイン(きなこ味、チョコレート味、ほうじ茶味)

<食品> 内容量:375g(15食分)

価格:3,195円(税抜)、3,450円(税込)



こだわりの植物素材で健康的なダイエットをサポートする100%ソイプロテイン※1です。19種類のスーパーフードと35素材の有機植物発酵エキス配合をしています。さらに、乳酸菌、ビフィズス菌、フラクトオリゴ糖を配合しており、忙しい合間にも手軽に『菌活』できます。

着色料・香料・甘味料・酸化防止剤・増粘剤のフリー設計で、素材の味を生かした「やさしい甘さ」に仕上げました。

アンファー株式会社について



アンファー株式会社は、1987年に会社設立。「予防医学」をタグラインに掲げ、“自分をより『美しく』『健やかに』することを通じ、人生をより『愉しく』したい人を増やすこと”という企業理念のもと、すべての人々に「美」と「健康」の提供を目指すトータルエイジングケア・カンパニーです。多くの医師や臨床機関・研究機関との密接なリレーションを構築しながら、「スカルプD」シリーズをはじめ、化粧品、食品等、様々なエイジングケア商品・サービスの企画・研究開発および販売を行っております。



