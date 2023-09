[株式会社Tixplus]



プロスポーツチームやリーグ向けのデジタルトレーディングカードサービスを開発、運営している株式会社Tixplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:池田 宗多朗、以下Tixplus)は、「VOLLEYBALL CARD COLLECTION(Vコレ)」内にて、バレーボール日本代表チームの選手をデジタルカードとして販売開始したことをお知らせいたします。



■日本代表の注目選手が豪華なデジタルカードになって登場

国際大会での快進撃も記憶に新しいバレーボール男子日本代表チーム「龍神NIPPON」。連日の大熱戦を繰り広げ、大きな感動を届けてくれたバレーボール女子日本代表チーム「火の鳥NIPPON」。



そんな大活躍、大注目の日本代表チームのプレーシーンを中心に、レア度に応じて趣向を凝らしたデザインで選手カードを制作、販売開始いたしました。「龍神NIPPON」「火の鳥NIPPON」の熱戦を応援しながら、試合ごとに続々と追加される多種多様な選手カードを集めることで、バレーボール日本代表チームをより身近に感じていただけるような、バレーボールファンが毎日楽しめるサービスづくりを目指して展開いたします。



■日本代表カードは定期的に追加予定!それぞれ期間限定で販売!

日本代表カードはシリーズごとに期間限定で販売いたします。大会ごとのプレー写真、プロフィール写真、試合以外でのシーン、等々、様々なシリーズを追加していく予定です。それぞれのカードを購入できるのは該当の期間のみとなりますので、お見逃しなく。販売期間終了後も、ユーザー同士でカードを交換できるトレード機能を利用して入手することも可能です。



・シリーズ第一弾:龍神NIPPON/火の鳥NIPPON

・販売期間:2023年9月29日(金) ~ 2023年10月6日(金)

※その後、シリーズ第二弾以降も順次販売(詳細はVコレ内にてお知らせいたします)



■希少なアニメーションカードを手に入れよう!

排出量やデザイン性に応じて、カードにはレアリティが設定されています。希少な高レアカードの一部は、背景が動くアニメーションカードを採用しています。ぜひ実物を手にして、デジタルだからこそ表現可能な仕掛けをお楽しみくださいませ。



■代表選手のVリーグでの活躍も感じられる!

「VOLLEYBALL CARD COLLECTION(Vコレ)」はVリーグで活躍する選手カードを集めて楽しむ、カードコレクションサービスとなっております。今回、Vコレ内にて、バレーボール日本代表チームの選手カードが初登場しますが、代表選手が普段活躍するVリーグでのプレーシーンカードも多数ご用意しております。日本代表ユニフォーム姿だけでなく、推し選手のVリーグ所属チームユニフォーム姿にもご注目ください。



なお、10月14日(土)のVリーグ新シーズン開幕に合わせて、Vコレ内では各種プレゼントキャンペーンも実施しいたします。無料でお楽しみいただけるお得な企画が満載ですので、日本代表カードと合わせてぜひご覧ください。



▼Vコレキャンペーンに関して

https://tixplus.co.jp/news/detail/470





▼男子日本代表カード 登場予定選手(敬称略)

※画像はイメージとなります

※選手のラインナップは変更となる場合がございます



西田 有志

石川 祐希

大塚 達宣

山内 晶大

高橋 健太郎

富田 将馬

柳田 将洋

西山 大翔

山本 智大

永露 元稀

村山 豪

小澤 宙輝

築城 智

高橋 和幸

難波 尭弘

山本 龍

麻野 堅斗

下川 諒





▼女子日本代表カード 登場予定選手(敬称略)

※画像はイメージとなります

※選手のラインナップは変更となる場合がございます



古賀 紗理那

石川 真佑

渡邊 彩

井上 愛里沙

小島 満菜美

目黒 優佳

松井 珠己

小川 愛里奈

宮部 藍梨

西村 弥菜美

荒木 彩花

岩崎 こよみ

福留 慧美

長内 美和子

小林 エンジェリーナ優姫

福本 眸

籾井 あき

平山 詩嫣

大川 愛海

秋本 美空





■サービス概要

名称 : Vリーグ公式カードコレクション VOLLEYBALL CARD COLLECTION(Vコレ)

対応端末 : スマートフォンWEB ※パソコン、タブレット端末ではご利用になれません

推奨ブラウザ : Google Chrome(Android/iOS)最新版、iOS Safari最新版

情報料 : 無料(アイテム課金)

コピーライト :

(C)Japan Volleyball Association. All rights reserved.

(C)Japan Volleyball League ALL RIGHTS RESERVED

(C)Tixplus,Inc. All Rights Reserved.



URL :

https://vcolle-men.pluspo.net/ (男子)

https://vcolle-women.pluspo.net/ (女子)







■株式会社Tixplusについて

スマートフォン電子チケット「チケプラアプリ」や、ライブやイベントに行けなくなった時に定価でチケットを譲渡できる主催者公認のチケット二次流通サービス「チケプラトレード」を運営。電子チケット「チケプラアプリ」は、これまで多くのアーティストの全国ツアーや単独ライブで導入されており、30万人規模の全国ツアーやドームクラスのライブなど数多くの実績があります。音楽以外でも、プロ野球などのスポーツ関連、遊園地などのレジャー/文化施設、ゲームイベントや展示会など、幅広い領域での導入実績を誇ります。また、購入の際に登録した電話番号のスマートフォン端末にのみチケットを表示するなどの高額転売防止策を業界に先駆けて取り組んでいるとともに、行けなくなったチケットを定価で取引できるTixplus独自の「チケットトレード」も評価され、アーティストの導入実績及び利用者が増加し続けています。その他、顔認証による顔パス入場機能など、ライブエンタメを安心・安全に、お楽しみいただける仕組みを実現しております。今後も、ライブエンタメをより便利にお楽しみいただけるサービスを提供してまいります。





会 社 名 : 株式会社Tixplus(ティックスプラス)

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 5階

代 表 者 : 代表取締役 池田 宗多朗

設 立 : 2018年12月18日

事業概要 : 電子チケットに関連したシステムの開発、各種サービスの提供並びに運営

U R L : https://tixplus.co.jp/



【本件に関するお問合わせ・取材等のお申込み先】

株式会社Tixplus 広報担当

E-mail: press@tixplus.co.jp







