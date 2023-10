[カンロ株式会社]

~ニャオハは描き下ろしのデザイン!キュートな5種のパッケージには楽しい仕掛けが満載~



カンロ飴やピュレグミなどでおなじみのカンロ株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役社長 村田 哲也、以下 カンロ)は、大人気コラボレーション企画の第7弾となる「ピュレグミポケモン ピカチュウ&ニャオハ」を2023年10月24日(火)より、全国で発売します。







《SNSで話題のピュレグミポケモン第7弾!今年は「ニャオハ」がピュレグミに!》

ピュレグミは、独自の“すっぱいパウダー”が際立たせる、一粒食べるたびに広がるフルーツのフレッシュな甘ずっぱさと、心地よい果肉食感が特徴の、当社を代表する商品のひとつです。昨年発売20周年を迎え、グミ市場売上No.1ブランド(株式会社インテージSRI+ グミ市場2022年1~12月累計販売金額ブランドランキング)になるなど、幅広い世代から愛されています。



「ピュレグミポケモン」は、2020年6月からこれまで全6商品を発売し、デザインの可愛らしさはもちろんのこと、オリジナリティあふれる味やグミの形などから「可愛すぎる」「集めたくなる」など、SNSを中心に非常に大きな反響をいただいています。20~30代の女性にも人気のポケモンは、ピュレグミのユーザーとの親和性も高く、“いつもそばで気持ちを明るくしてくれるピュレグミ”と”いつもそばで癒してくれる相棒ピカチュウ”の情緒的な価値が近いことから商品化に至っています。



今回第7弾として発売する「ピュレグミポケモン ピカチュウ&ニャオハ」は、『ポケットモンスター スカーレット・バイオレット』から新登場した、可愛らしい見た目が印象的なポケモンの「ニャオハ」が仲間入り。

味はそれぞれのポケモンをイメージしたミックスフルーツの2種のアソート。黄色いフルーツのマンゴー、パイン、ゴールドキウイをミックスし、トロピカルで元気な味わいに仕上げた「ピカチュウのピカイチフルーツ味」と、メロン、マスカット、青りんごのグリーンのフルーツをミックスして香り豊かで華やかな味わいを表現した「ニャオハのニャイスなフルーツ味」をお楽しみいただけます。

グミ粒は可愛いピカチュウ型とニャオハ型。さらに、見つけたらラッキーなシークレット型は、ピカチュウのでんきタイプ、ニャオハのくさタイプにちなんだ「いなずま型」と「はっぱ型」に加え、「ピュレハート型」があります。

ポケモン好きの方はもちろん、仕事の合間に気分転換したいときや、学校や職場でのコミュニケーションツールとしてもおすすめです。



《パッケージは新規描き下ろしのスペシャルデザイン!「ニャオハの豆知識」など楽しい仕掛けが盛り沢山》

パッケージはピカチュウとニャオハを新たに描き下ろしたピュレグミスペシャルデザイン。ピカチュウとニャオハが写真撮影をしているようなイメージで作り上げた、集めたくなる5つのパッケージを展開します。ピカチュウとニャオハがさまざまな表情を浮かべるパッケージデザインは、思わず集めたくなるほどキュートな仕上がりに。パッケージ裏面にはニャオハの重さや性格が分かる「ニャオハの豆知識」や、「ニャオハを探そう」など楽しい仕掛けが盛り沢山です。パッケージと合わせて、お楽しみください。





《人気No.1のパッケージがグッズになる!「#ニャオハピュレのトキメキ総選挙」を開催》

ピュレグミポケモン第7弾の発売を記念し、「#ニャオハピュレのトキメキ総選挙」をSNSで開催します。5種類のパッケージデザインの人気投票を実施し、一番人気が高かったデザインをグッズにする参加型の企画です。ぜひ、お気に入りのパッケージのグッズ化を目指して投票に参加してください。人気No.1に輝いたパッケージデザインはフワフワのクッションに!投票に参加いただいた方の中から抽選で22名様にプレゼントします。







「#ニャオハピュレのトキメキ総選挙」特設サイト

https://kanro.jp/blogs/campaign/pure_pika_nyahoja



■「#ニャオハピュレのトキメキ総選挙」 概要





■商品概要

商品名 :ピュレグミポケモン ピカチュウ&ニャオハ

発売日 :2023年10月24日(火)

参考価格 :181円(税込) ※消費税8%

内容量 :52g

販売エリア:全国

特徴 :おしゃれで甘ずっぱい果実感が特徴のピュレグミと、

国民的人気を誇るポケモンのコラボレーションの第7弾



<権利表記>

(C)Pokemon. (C)Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.

ポケットモンスター・ポケモン・Pokemonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。



■ピュレグミとは

『ピュレグミ』は、2002年の発売以来、幅広い世代の方からご支持いただいているカンロの人気商品です。フルーツのおいしさを引き出す“すっぱいパウダー”と独自の“果肉食感”により、噛むほどにフルーティーな甘ずっぱいおいしさが広がり、食べた瞬間こころが晴れるように、ちょっとハート(気持ち)があがるハート型のグミです。



ピュレグミブランドサイト https://kanro.jp/pages/pure/

ピュレグミ公式X(旧Twitter) @kanro_pure https://twitter.com/kanro_pure

ピュレグミ公式Instagram @kanro_pure_photo https://www.instagram.com/kanro_pure_photo/



<カンロ展開ブランド>



■「カンロ」会社概要

社名 :カンロ株式会社

代表 :代表取締役社長 村田 哲也

所在地 :東京都新宿区西新宿3丁目20番2号 東京オペラシティビル37階

創業 :1912年(大正元年)11月10日

事業内容 :菓子、食品の製造および販売

上場市場 :東証スタンダード市場(証券コード2216)

URL :コーポレートサイト https://www.kanro.co.jp/

KanroPOCKeT https://kanro.jp/



当社は1912年の創業以来、社名になっている「カンロ飴」を始め、菓子食品業界で初ののど飴となる「健康のど飴」、ミルクフレーバーキャンディ市場売上No.1ブランド※1「金のミルク」、大人向けグミの先駆けでありグミの売上トップブランド※2である「ピュレグミ」など、生活者の皆さまから愛される商品を創り続け、成長してまいりました。直営店「ヒトツブカンロ」では、「ヒトからヒトへ つながる ヒトツブ」をコンセプトにキャンディの魅力を発信しております。

昨今は、中期経営計画2024で目指す姿として掲げる「人と社会の持続可能な未来に貢献する パーパスドリブン企業」の実現を目指し、戦略の中核に据えている「人財」への取り組みも強化しています。2023年3月には健康経営への取り組みが評価され、経済産業省が推奨する「健康経営優良法人2023」に認定されました。

※1株式会社インテージSRI+ ミルクフレーバーキャンディ市場

2022年4月~2023年3月累計販売金額ブランドランキング

※2株式会社インテージSRI+ グミ市場2022年1~12月累計販売金額ブランドランキング



■パーパス 「Sweeten the Future ~心がひとつぶ、大きくなる。~」



カンロは、2022年、企業パーパス「Sweeten the Future ~心がひとつぶ、大きくなる。~」を定めました。変化が激しく、先行きが不透明・不確実な時代の中、カンロがこれまで歩んできた道程を確認の上、自分たちの未来への想いを言語化したものです。糖から未来をつくり、糖の力を引き出す事に挑み続けてきたカンロが企業活動の中で培った技術をさらに進化させることで、 「心がひとつぶ、大きくなる。」瞬間を積み重ねて人と社会の持続可能な未来に貢献してまいります。



【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

カンロ株式会社 カスタマーセンター

Tel:0120-88-0422

(受付時間 祝日を除く月~金曜日 10:00~16:00)

※当面の間、受付時間につきましては、短縮しての対応とさせていただきます。



