[株式会社ヨウジヤマモト]





この度、「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO(ワイルドサイド ヨウジヤマモト)」のPOP-UP STOREを、六本木ヒルズ ヒルサイド2Fヒルズボックスにて6月9日(金) ~ 7月17日(月・祝)の期間限定で開催いたします。



本POP-UP STOREでは、ヨウジヤマモト社が発信する、様々なブランド・アーティストとコラボレーションを実現している「WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO」を中心に、ヨウジヤマモトのDNAとアンチモードカルチャーを昇華させ、全世界へ提案する「S’YTE」、新たにスタートする「Y’s for men」の3ブランドを、それぞれ会期を分けて特別展開いたします。



WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO [開催期間6月9日(金) ~ 6月22日(木)]

スタートを切るWILDSIDE YOHJI YAMAMOTOでは、WILDSIDEオリジナルアイテムをメインに取り揃えながら、様々なブランドとのコラボレーションアイテムを展開いたします。また、本POP-UP STOREの開催を記念して、新作の< HYSTERIC GLAMOUR >コラボレーションTシャツ2型と、< NOMA t.d. >コラボレーションシャツ1型を先行発売いたします。



< HYSTERIC GLAMOUR >

アメリカンカジュアルをベースとしたリアルクローズに、1960-80年代のロックミュージックやアート、ポルノグラフィティ、マスプロダクツといったポップカルチャーのエッセンスを注入し、洗練されたシルエットをもって表現することで、オリジナリティに満ちたファインコレクションを展開。



3回目となる今回のコラボレーションアイテムとして、エレクトリックギター”Flying V”を携えたHYSTERIC WOMANと、ヨウジヤマモト社のアイコニックなモチーフである”牡丹”の花を組み合わせ、魅惑的なヘヴィメタルを表現したグラフィックTシャツと、1970年代アメリカのハイウェイ脇にあるモーテルの看板をイメージした“WILDSIDE MOTEL”をテーマに作られたグラフィックTシャツの2型を発売いたします。



"FLYING V" Tシャツ ¥19,800(税込)



"WILDSIDE MOTEL" Tシャツ ¥17,600(税込)





< NOMA t.d. >

2005年に野口 真彩子氏と佐々木 拓真氏によってスタート。ハンドドローイングを活かした個性的なテキスタイルと、日本をはじめ海外で出会った伝統技術に新しい視点を加え、コンテンポラリーなコレクションを展開。



NOMA t.d.の代表的な開襟シャツをベースに、NOMA t.d.のハンドダイの生地と、Yohji Yamamoto POUR HOMMEのアーカイブのドット生地を、パッチワークで組み合わせたユニークなシャツ。渦状に染まったタイダイ柄や大きさの異なるドット柄など、5種類の異素材生地を大胆に配置した特別なアイテムとなっています。



パッチワークシャツ ¥57,200(税込)

front



back





店内のデザインは、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO OSAKAのストアデザインを手がけたTRIPSTER inc.のディレクションにより作られ、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOコラボレーションスケートボードの展示も行っております。(スケートボードは一部購入可能です。詳しくは、店舗スタッフまでお声掛けください。)

また、WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOの世界観を体感できる映像コンテンツを専用スペースにてご視聴いただけます。





S’YTE [開催期間6月23日(金) ~ 7月6日(木)]

続くS’YTE では、新作グラフィックプリントTシャツや、ベストコレクションTシャツに加え、フロントに黒い花の刺繍、バックには中国語で記された「オウム返し」のテキストと共に色鮮やかな刺繍を施したスカジャンや、本POP-UP STORE開催を記念して制作された、両袖に昇り龍、両胸にグースベイ、背中には月下美人の華の刺繍を施したカバーオールジャケットなどのアイテムを発売いたします。



刺繍スカジャン ¥74,800(税込)

front



back





カバーオールジャケット ¥66,000(税込)

front



back



グラフィックプリントTシャツ/ベストコレクションTシャツ 各¥7,480(税込)

※上段2つは新作グラフィックTシャツ







また、ファスナーやボールチェーンを使用したライダース風のセットアップや、生地をまだらに染めあげドットのような染ムラをインクジェットプリントで表現したコートなど、新作アイテムも展開いたします。2023SS全シリーズをご覧いただける貴重な機会となっております。









Y’s for men [開催期間7月7日(金) ~ 7月17日(月・祝)]

会期の最後を飾るのは、本年6月より新たにスタートする、「Y’s for men」。







デザイナー山本耀司の創造性とデザイン哲学が凝縮され、緻密なテーラリングや独自のシルエット、そして上質な素材を使用したコレクションです。クラシックな要素とモダンなスタイルが融合し、シンプルでありながら洗練された個性的なアイテムを取り揃えます。





▼WILDSIDE YOHJI YAMAMOTOの商品をお買い上げいただいた方に、先着でオリジナルステッカーをプレゼントいたします。

▼S’YTEの商品をお買上げいただいた方に、先着でオリジナルトートバッグをプレゼントいたします。

※ステッカー・トートバッグともに、なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください





































▼Y’s for menにて2023-24AWコレクションアイテムを¥25,000(税込)以上お買い上げいただいた方に、先着でフォトグラファーTakay氏がパリにて撮り下ろしたフォトブックをプレゼントいたします。

※なくなり次第終了となりますので、予めご了承ください





【WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO ROPPONGI POP-UP STORE】

期間:6月9日(金) ~ 7月17日(月・祝)

<展開スケジュール>

6月9日(金) ~ 22日(木):WILDSIDE YOHJI YAMAMOTO

6月23日(金) ~ 7月6日(木):S’YTE

7月7日(金) ~ 17日(月・祝):Y’s for men

場所:六本木ヒルズ ヒルサイド 2F ヒルズ ボックス

住所:東京都港区六本木6-10-1

営業時間:11:00 - 20:00 ※金土・祝前日:11:00 - 21:00



