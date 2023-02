[HJホールディングス株式会社]

2017年に12,000枚のチケットが即完売した伝説のライブが6年ぶりに一夜限りで甦る!



Jun. K、NICHKHUN、WOOYOUNGによるソロ曲と2PMの曲を披露する、ここでしか観ることができないプレミアムライブ









K-POPアーティストのレジェンド「2PM(トゥーピーエム)」。圧倒的なパフォーマンスから日本でも絶大な人気を誇る2PMのJun. K(ジュンケイ)、NICHKHUN(ニックン)、WOOYOUNG(ウヨン)によるプレミアムイベント「From 2PM To You 2023」をHuluストアで独占ライブ配信することが決定しました。



本公演は、新型コロナウイルスの影響により、2017年に横浜アリーナにて開催された「From 2PM To You」以来初となる2PM複数メンバーでの来日イベントです。



それぞれでキャリアを積んだJun. K、NICHKHUN、WOOYOUNG 3人の魅力あふれるソロステージから、往年の2PMの曲をここでしか観ることができないコラボレーションで楽しめる、2PMデビュー15周年イヤーの第一弾として相応しい一夜限りのプレミアムイベントをご堪能ください。



Huluストアはテレビでの視聴も可能なため、大画面で臨場感あるライブをお楽しみいただけます。さらに、チャット機能 (WEB・モバイルのみ) を使えば、ご家族や友人、ファン同士でも感動をリアルタイムに共有することが可能です。当日会場で参加することができない方も、この機会にHuluストアでご視聴ください。



*Huluストアは、作品単位の課金方式でどなたでも視聴可能なサービスです。



【配信概要】



■作品名

From 2PM To You 2023



■ライブ配信日時

3月4日(土)開演18:30

※本公演は見逃し配信はありません。



■出演者

2PM【Jun. K(ジュンケイ)、NICHKHUN(ニックン)、WOOYOUNG(ウヨン)】



■販売期間

2月24日(金)18:00 ~ 3月4日(土)18:30まで



■ライブ配信視聴料金

4,500円(税込)



■購入URL

https://www.hulu.jp/store/from-2pm-to-you-2023



■購入方法

Huluストアで会員登録の上、ログインしてご購入ください。※会員登録無料

Huluストアのライブ配信作品の購入/視聴方法はhttps://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360049955574 をご確認ください。

◎決済方法:クレジットカード、PayPay、LINE Pay、ポイント

◎アプリ内決済:iTunes Store、Google Play

※Huluアプリ内決済ではポイントでのみ購入できます。

※必要なポイント数およびポイントの購入価格は視聴画面をご確認ください。

◎視聴可能なデバイス:

インターネットに接続したテレビ、パソコン、スマートフォン、タブレットなど

視聴可能なデバイスの詳細はhttps://help.hulu.jp/hc/ja/articles/360047878553 をご確認ください。



■注意事項

・本ライブ配信は、インターネットを介して実施されます。

・ライブ配信時間は予告なく変更になる場合がございます。

・ライブ配信の場合は、上記時間のみ視聴が可能です。

・ライブ配信ご視聴の際は、巻き戻しや一時停止はできません。

・チケットの販売期間は予告なく変更になる場合がございます。

・ご購入後のキャンセルはできません。

・視聴方法や注意事項につきましては、必ず購入前にご確認ください。

・ライブ配信の特性上、映像や音声の乱れ、インターネット回線のトラブルによる配信の一時中断などが発生する可能性がありますが、視聴料の払い戻しはできませんので、あらかじめご了承ください。

・お客様の視聴環境およびインターネット環境に伴うトラブルに関しましては、当社は責任を負いかねます。

・視聴に関して発生する一切の費用(通信費、回線費等)はお客様のご負担となります。データ通信量が多くなることが想定されるため、Wi-Fi等のご利用を推奨します。

・ライブ配信は途中から視聴した場合はその時点からの視聴となり、途中で巻き戻したりすることもできません。

・配信される映像、画面、音声等は著作権で保護されております。本ライブの映像等を、許可なく録画、録音、転載、送信その他利用することは禁じられています。



■Huluストアに関するよくあるご質問事項

こちらhttps://help.hulu.jp/hc/ja/sections/360008449213 をご参照ください。



■お問合せ先

Hulu カスタマーサポート

電話番号(フリーダイヤル・無料):0120-834-126 ※固定電話

電話番号(有料):050-3851-3926 ※携帯電話(スマホ)

受付時間:10:00 ~ 18:30 年中無休(1月1日を除く)









