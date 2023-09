[株式会社アドバンスト・メディア]

自由度の高いプロンプト入力で、翻訳や原稿作成など幅広い業務に活用



株式会社アドバンスト・メディア(本社:東京都豊島区、代表取締役会長兼社長:鈴木清幸 以下、アドバンスト・メディア)は、米国Microsoft社が提供する「Azure OpenAI Service」を活用した、文字起こし結果の要約や情報整理などを効率化するクラウドサービス「VoXT(ボクスト)生成AI(β)Powered by GPT-3.5」の、試験提供を開始しました(※1)。









「VoXT生成AI(β)Powered by GPT-3.5」は、会議の文字起こし結果などのテキストに対して、任意のプロンプト(指示)を入力することで、文章の要約や翻訳を簡単に行うことができるクラウドサービスです。要約や翻訳のほか、インタビューやスピーチなどの原稿作成や情報整理など、幅広い業務に活用することができ、業務の質の向上と効率化を支援します。

また、「要点まとめ」「議事録」「社内報等」「フォーマット提案」など、目的に合わせたプロンプトのテンプレートを用意しており、ワンクリックで簡単に回答を生成できます。さらに、「200字程度で翻訳」のように自由度の高いプロンプトを入力することも可能で、ユーザーの要望に合わせた高品質な回答を生成します。



本サービスは、米国Microsoft社「Azure OpenAI Service」を使用しており、ユーザーの利用するデータが外部利用されないため、セキュアな環境で業務効率化を支援することができます。

なお、2023年7月より茨城県取手市役所における実証実験を経て、有効なDX推進手段として本サービスが認証されており、現在は同市にて全庁的に利用されています。





アドバンスト・メディアでは、AI技術によりAIが人をサポートし、より高度かつクリエイティブな業務に人が従事できるAISH(AI Super Humanization)の実現を目指し、今後も新しいソリューションや顧客サービスの提供に力を入れていまいります。





「VoXT生成AI(β)Powered by GPT-3.5」の特長







1. 用途に合わせたプロンプトのテンプレートを用意。ワンクリックで簡単に回答を生成

「要約まとめ」「議事録」など、用途に合わせたプロンプトのテンプレートをご用意しているため、プロンプトの設定が不要で、ワンクリックで簡単に回答を生成できます。一方で、自由なプロンプト入力にも対応しており、ユーザーの要望に合わせた高品質な回答の生成も可能です。



2. 幅広い業務に活用可能。業務効率化を支援

要約や翻訳といった用途に限らず、議事録や社内報など目的に沿った内容でAIがテキストを自動生成し、業務効率化を支援します。また、インタビューやスピーチなどの原稿作成にも対応しており、幅広い業務に活用することが可能です。



3. 機密性の高い情報でも安心して利用できるセキュアな環境

データ管理を含むシステムは、Microsoft社の「Azure OpenAI Service」を使用しています。セキュアな状態で管理されるため、外部へ公開されることが無く安全にご利用いただけます。また、文字情報データは、生成AIの学習には利用されないため安全に運用することが可能です。



■「VoXT生成AI(β)Powered by GPT-3.5」概要







クラウド型文字起こしサービス「ProVoXT」





自治体から企業まで、幅広い業種でご活用いただけるクラウド型音声ファイル文字起こしサービスです。クラウドにアップロードした音声ファイルを、国内シェアNo.1(※2)のAI音声認識AmiVoiceが自動でテキスト化するため、聞き取り・書き取りよりも素早く効率的な文字起こしを実現。各種業務のスピード化・業務負担の軽減・時間とコストの削減などに貢献します。

利用人数に制限がないため、1部署から全社利用まで、さまざまな規模での運用が可能です。地方公共団体向けに、総合行政ネットワークLGWAN環境で利用できる「ProVoXT for LGWAN」もご用意しています。

https://www.advanced-media.co.jp/lp/provoxt/



※1 本プレスリリースに掲載されている商品・サービスなどの名称は、各社の商標または登録商標です。

※2 出典:合同会社ecarlate「音声認識市場動向2023」音声認識ソフトウェア/クラウドサービス市場



