Apple社公式パートナーブランドのIncase(インケース)は、Charity Projectの第2弾を2023年2月1日より開始します。



2022年夏にスタートしたIncaseの『Charity Project』。不要になったバッグをリユースして災害支援に役立てると同時に、使用後の製品のライフサイクルをプラスに促す取り組みです。回収されたバックは、特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパンの協力を通して換金され災害支援に役立てられます。(詳しい仕組みは「※1」をご参照ください)。

寄付できるアイテムは「バックパック」が対象となります。前回はIncaseのアイテムに限定をしておりましたが、今回はどんなブランドのバックパックでも対象となったことで、より多くの方にご参加いただけるようになりました。寄付にご協力をいただきました方には、直営店『Incase新宿店』の店頭アイテム全品をその場で10%割引にてご提供させていただきます。

【Incase Charity Project 概要】

ご自宅にあるご不要になったバックパックを、Incase新宿にお持ち込みいただき寄附していただきますと

店頭のアイテムを全品10%オフでご提供いたします。寄付していただいたバッグは、NGO協力パートナーを

通して災害支援のために使わせていただきます。



期間:2023年2月1日(水)~ 3月31日(金)

開催場所:Incase新宿

住所:東京都新宿区新宿3丁目38−1ルミネエスト新宿店5F

電話番号:03-5357-7816



【寄付可能なアイテム】

不要になったバックパック(メーカーは問わず)※おひとり様1回1点まで。

寄付していただいた当日に、店頭にあるIncaseすべての製品が10%割引にてご購入いただけます。



【支援パートナー】

特定非営利活動法人ピースウィンズ・ジャパン(https://peace-winds.org/)を

通して災害支援に役立てます。









「10 years of responsible design」 ~これまでの10年と、これから~

Incaseは“Responsible design.”というテーマのもと、革新的なリサイクル素材の使用、CO2排出量を削減するためのモノ作り、森林保護を考えたプロジェクトへの参画など、できる範囲で責任ある行動を意識してまいりました。10年目を迎えた2022年からは、製品使用後の製品ライフサイクルも追及していきます。



Apple社の公式パートナーブランド「Incase」

Incaseは1997年にカリフォルニア州(サンフランシスコ)で誕生し、Apple社の公認を受けグローバルに展開しているブランドです。「A better experience through good design(グッドデザインを通じてより良い経験を)」を信念とし、どんなプロダクトカテゴリーやシチュエーションであろうと、ユーザーにとって最高の「キャリングソリューション」であり続けることを目標としています。また、Incase のプロダクトにはSimplicity(シンプル)、Efficiency(効率性)、Agility(軽快性)の3つの要素が備わっているのが特徴です。Incase製品はユーザーの大切なアイテムやデジタルデバイスを保護・整理整頓できるよう、デザイン・機能性・素材に独自のこだわりを持って作られています。日本では株式会社ビーズインターナショナルが正規代理店として2016年より取り扱いを開始しています。



Incaseの最新情報について

ホームページ : http://www.incasejapan.com

公式Facebook : https://www.facebook.com/Incase-japan-500256176848690/

公式Instagram : https://www.instagram.com/incase_japan/

公式Twitter : https://twitter.com/incase_japan

※最新情報は公式Instagramにて随時配信中

※公式の画像データはこちら (http://bit.ly/3kzn7o0)



【会社概要】

社名:株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長:西方 雄作

本社所在地:東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL:https://bs-intl.jp/

ブランド・店舗情報:https://bs-intl.jp/shoplist/

設立年:1990年12月

従業員数:360名(2022年10月時点)

資本金:4,500万円

事業内容:衣料品・雑貨品企画販売、販売促進、EC事業、映画配給事業



