株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝、以下「当社」)は、BtoBマーケティングのお困りごとを解決するためのサービス『ferret One』において、ウェビナー運営の機能を強化したことをお知らせいたします。当アップデートでは、ページやフォーム作成の機能を進化させ、さらにOpenAI社の『ChatGPT』を活用して、ウェビナーの企画からアフターフォローまでの管理をよりスムーズに行える新機能を導入いたしました。これにより、お客様のBtoBマーケティングの効率と効果を大幅に向上させることが可能となります。







ウェビナー機能強化の背景





BtoBマーケティングにおいてセミナー施策は、リード獲得・育成のどちらにも使える、汎用的なマーケティング手法です。しかし一方で、多くのマーケティング担当者はセミナーの運営に関して、企画の検討段階や業務の負担などの課題に直面し、実施への一歩を踏み出せないのが現実です。



2023年4月に発表された株式会社IDEATECHの調査(※)によると、ウェビナーを実施するうえでの課題として、約47%の企業が「テーマ・企画」と回答しました。また、「効果測定」については30%、「人員不足」については15%の企業が課題を感じているとのデータが示されています。これらの情報から、ウェビナーがリードの獲得と育成に効果的である一方で、企画立案のフェーズから難航していることがわかります。



(※)IDEATECHが提供するリサーチPR「リサピー(R)︎」の企画によるインターネット調査「BtoB企業のウェビナーに関する実態調査」

https://ideatech.jp/posts/article-230421-b (出典元:https://ideatech.jp/service/research-pr)



そこで、学習コストと業務負荷の低いマーケティングツールを目指す『ferret One』は、『ChatGPT』の活用により「セミナーのテーマ・企画」を手助けするとともに、従来より提供している機能を強化することで企業のウェビナー運営を効率化する仕組みを提供する運びとなりました。



これまで1,000社以上の顧客を支援する中で蓄積したノウハウをAIアシスタントに組み込み、BtoB企業がウェビナー運営を行う際の企画の案出しから、セミナーページ作成の効率化、集客メール、効果測定の一連の流れを効率的に行うことができます。



▶︎『ferret One』サービスサイト:https://ferret-one.com/



機能の概要





「セミナー機能」では、AIアシスタントや『ferret One』の機能を活用し、セミナー運営を効率化することができます。



1.AIによるセミナー企画提案

AIを活用してセミナーの企画案を生成できます。AIは、セミナータイトル、おすすめのターゲット、セミナーの概要を含む2つの異なる企画案を提供します。AIを用いているため、納得のいく提案が得られるまで何度でもリクエストが可能です。これにより、自身では思い至らなかった革新的なアイデアやインスピレーションをAIから得ることができます。







2.5分で完成できる効率的なセミナーページの作成

『ferret One』では、BtoBに特化した豊富なデザインパーツを用意しています。セミナーページに最適なページテンプレートも用意しているため、ページの作成と編集が手軽に行えます。先に示したAIによるセミナー企画案を、直感的な操作で編集できるCMS機能を通じてパワーポイントのように簡単に配置するだけで、プロフェッショナルなセミナーページが短時間で完成します。



3.自動セミナー受付停止機能の導入

受付期間が終了すると自動でウェブページ内のフォームがクローズする新機能を開発しました。これにより、セミナー受付の終了後に手動でフォームを閉じる手間がなくなり、セミナー運営担当者の作業効率が向上します。これは、運営の効率化と時間の節約に貢献します。



4.AIを活用した集客・リマインド・御礼メール文の自動生成

AIの力を借りて、セミナー関連のメール文面を効率よく作成する新機能をご紹介します。操作はボタン一つで簡単にリクエストが可能です。さらに、セミナーページのURLを入力するだけで、AIがセミナー内容を自動で要約し、効果的なメール文面を生成します。これにより、手間をかけずに質の高いメール文面が即座に手に入り、効率的なコミュニケーションが実現します。



5.集客効果の最大化とアフターフォローの効率化機能

『ferret One』には、セミナーの集客効果を向上させるための機能も備わっています。各施策の集客効果を視覚的に比較し、分析できるレポート機能により、PDCAサイクルを迅速かつ効率的に回すことができます。更に、申込者のステータスを一目で把握できるカンバン形式のCRM機能も装備。



これにより、インサイドセールスや営業担当者がセミナー後のフォローをスムーズに、かつ効果的に行えるようサポートします。



AIを活用したセミナー運営のコツや『ferret One』の全貌がわかるセミナーを開催します!









「セミナー企画をやってみたいけど、リソースが不足していて行えていない」

「どうやってセミナーの企画をやって良いかわからない」

「訪問数は増えてきたけどなかなかCVに至らない」



このようなお悩みがある方向けに、AIを使った効率的なセミナー企画・運営についてお話します。

AIや『ferret One』に興味がある方も、ぜひご参加ください。



今後の展開





セミナー機能の強化として、以下の機能を提供予定です。



・Zoomとの連携(2024年冬以降)

・商談情報との連携によるセミナーレポート(2024年冬以降)



今後も『ferret One』は「学習コストと業務負荷が低いマーケティングツール」となることで、難解なマーケティングを簡単にかつ過不足なく行えるようになることを目指します。



そして、企業が抱える様々な問題に対して具体的な解決策を提供し、多くの企業が経験やテクノロジーを意識することなく顧客と出会える世界の創出を支援することで、「マーケティングの大衆化」を実現してまいります。



『ferret One』について





『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/





株式会社ベーシックについて





「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する"知識・環境・人"不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、日程調整ツール『bookrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の4つの事業を展開。







社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/



