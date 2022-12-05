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「教育ICTフォーラム 2022」の開催　～教育現場におけるICTの利活用をご提案します～

［東日本電信電話株式会社］

東日本電信電話株式会社北海道事業部（執行役員 北海道事業部長：阿部 隆）は、急速に進む教育ICTについて、教育現場におけるICTの活用を考察する場として「教育ICTフォーラム2022」を開催します。
今回は、有識者による講演に加え、北海道内外での実践事例やソリューションの紹介を交えながら、現状の課題やICTの活用事案をご提案いたします。


1.開催日時：2022年12月16日（金）14:00～16:45 ※16:15から個別相談会開催

2.開催形式：オンライン開催（後日アーカイブ配信を予定）

3.参 加 費：無料［事前登録制］

4.主 催：東日本電信電話株式会社
　共 催：北海道教育委員会、株式会社HARP、シスコシステムズ合同会社、チエル株式会社、
NTTラーニングシステムズ株式会社、NTTコミュニケーションズ株式会社、株式会社
EDUCOM、大日本印刷株式会社、NTTファイナンス株式会社

5.フォーラム内容
(1)ガイダンス：「道内の学校におけるICT活用の推進」
北海道教育庁 ICT教育推進局 ICT教育推進課 ICT教育指導係 主査 山寺 潤 氏

(2)実践事例発表：１.「“自立した学習者”の育成を目指す熊本県高森町の教育」
熊本県高森町教育委員会 審議員兼教育CIO補佐官 石井 佑介 氏
２.「できるところから ～トライアンドエラー～」
喜茂別町立喜茂別小学校 校長 木村 明彦 氏
３. 「高等学校における１人１台端末の活用」
北海道教育庁 ICT教育推進局 ICT教育推進課 ICT教育指導係 主査 山寺 潤 氏

(3)講 演：「ここがポイント！ 教育委員会におけるセキュリティ対策について」
シスコシステムズ合同会社 公共事業
ビジネスディベロップメントマネージャー 林山 耕寿 氏

(4)企業提案：企業提案オンデマンド配信（特設サイトで12月8日（木）から配信）

6.参加お申込み：下記URLからお申込みください。
https://business.ntt-east.co.jp/event/seminar/h-007/?utm_source=flyer&utm_medium=pdf&utm_campaign=bi_pr_h_221216
※お申込みいただいた方へ別途メールで視聴方法（URL・ID等）をご案内いたします。

7.お申込み受付：2022年12月14日（水）まで



8.お問い合わせ：NTT東日本 ビジネスセミナー事務局
Mail:east-seminar-ml@ntt-ad.co.jp





企業プレスリリース詳細へ （2022/12/05-21:16）

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