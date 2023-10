[中外鉱業株式会社]

池袋サンシャインシティにて2023年11月3日(金・祝)~11月4日(土)開催



キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「アニメイトガールズフェスティバル2023」にて『夢王国と眠れる100人の王子様』の新商品を販売いたします。当イベントは2023年11月3日(金・祝)~11月4日(土)開催となります。















































『夢王国と眠れる100人の王子様』より、大好評のくじの新作が「AGF2023」にて販売決定!

「B2布ポスター」「ホロアクリルアートパネル」「箔押しプラブロマイド」など各賞多彩なラインナップが登場します。

さらに今回は【会場限定特典】として、お買上げ金額に応じて特典ラメポストカードをプレゼントいたします!

ぜひ中外鉱業ブース[Y-6]をチェックしてください!



イベント情報





「アニメイトガールズフェスティバル2023」

・開催日時 2023年11月3日(金・祝)~11月4日(土)9:00~17:00(16:30最終入場)

・開催場所 池袋サンシャインシティ

・ブース名 中外鉱業ブース[Y-6](Yellow AREA:文化会館2階 展示ホールD)

・公式HP https://agf-ikebukuro.jp/

・中外鉱業 出展情報ページ https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2023/



※内容は予告なく変更になる場合がございます。予めご容赦くださいませ。

※ご入場の詳細については上記HPをご確認ください。



会場限定特典











中外鉱業ブースにて「夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AGF2023ver.」を1会計3,000円(税込)ご購入毎に、会場限定特典ラメポストカード(全9種)をランダムで1枚プレゼントします。



※特典ラメポストカードはご購入いただいたTypeごとにお渡しとなります。

TypeAを1会計3,000円(税込)ご購入ごとに1枚、TypeAの特典(全9種)をプレゼント

TypeBを1会計3,000円(税込)ご購入ごとに1枚、TypeBの特典(全9種)をプレゼント

※複数会計の合算はできません。

※絵柄はお選びいただけません。

※特典は無くなり次第終了となります、予めご了承ください。



製品情報







■夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AGF2023ver. TypeA

販売価格:1回 880円(税込)

購入制限:各Type 1会計 30回まで

※絵柄はお選びいただけません

※購入制限数は変更になる場合がございます





【A賞】B2布ポスター(全9種) 【B賞】ホロアクリルアートパネル(全9種)

サイズ:B2 サイズ:A5





【C賞】アクリルスタンド (月覚醒)(全9種) 【D賞】アクリルスタンド (覚醒前)(全9種)

サイズ:約H150mm以内(種類により異なる) サイズ:約H100mm以内(種類により異なる)









【E賞】グリッターデカ缶バッジ(全18種) 【F賞】箔押しプラブロマイド2枚セット(全9種)

サイズ:約100mm サイズ:L版







■夢王国と眠れる100人の王子様 くじ AGF2023ver. TypeB

販売価格:1回 880円(税込)

購入制限:各Type 1会計 30回まで

※絵柄はお選びいただけません

※購入制限数は変更になる場合がございます





【A賞】B2布ポスター(全9種) 【B賞】ホロアクリルアートパネル(全9種)

サイズ:B2 サイズ:A5





【C賞】アクリルスタンド (月覚醒)(全9種) 【D賞】アクリルスタンド (覚醒前)(全9種)

サイズ:約H150mm以内(種類により異なる) サイズ:約H100mm以内(種類により異なる)







【E賞】グリッターデカ缶バッジ(全18種) 【F賞】箔押しプラブロマイド2枚セット(全9種)

サイズ:約100mm サイズ:L版





※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

※「くじ」販売方法および注意事項等の詳細につきましては、出展情報ページ(https://www.chugai-contents.jp/blog/event/agf2023/)にて発表いたします。

※後日、くじメイト(アニメイト通販サイト)で事後販売を予定しております。くじメイトでの販売時に会場特典は付属いたしません。



権利表記・関連情報





【権利表記】

(C) GCREST, Inc.

(C)Mynet Games Inc.



【関連サイト】

夢王国と眠れる100人の王子様

https://www.yume-100.com/



Chugaionline (中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト)

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式Twitter

https://twitter.com/chugaionline



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/16-11:46)