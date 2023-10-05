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10月5日発売「週刊少年チャンピオン」45号の表紙＆巻頭グラビアは、刃牙とコラボしたえなこちゃん(ハート)　刃牙と梢江に扮した両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も！

［株式会社 秋田書店］

株式会社秋田書店(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：樋口茂)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：武川新吾)10月5日（木)発売の45号にて表紙&巻頭グラビアに刃牙シリーズとコラボしたえなこさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録、限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施します。



週刊少年チャンピオン45号の表紙＆巻頭グラビアを飾ってくれるのは、刃牙シリーズとコラボしたえなこちゃん！　ムック本「えなこ×刃牙　えなこ道」の発売を記念して刃牙シリーズとコラボグラビア！　オール未公開カットのみで構成！ No.1コスプレイヤーのえなこちゃんが刃牙ワールドを超絶キュートに再現ッ！
両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。





【えなこさんコメント】


「私の大好きな作品『刃牙シリーズ』のいろんなキャラクター、いろんなシチュエーションで撮影しました！　お気に入りのカットが絶対あるはずなので見つけてください！」

【商品概要】


●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」45号
●発売日：10月5 日（木曜日）
特別定価：340円（10%税込）
全国の書店、コンビニエンスストアにて
●URL： https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
●出版社：秋田書店

【会社概要】


商号：株式会社秋田書店
代表者：代表取締役社長　樋口茂
所在地：〒102-8101 東京都千代田区飯田橋2-10-8
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約140名

企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-11:16）

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