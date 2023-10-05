10月5日発売「週刊少年チャンピオン」45号の表紙＆巻頭グラ…
［株式会社 秋田書店］
株式会社秋田書店(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：樋口茂)は、発行している週刊少年漫画誌『週刊少年チャンピオン』(編集長：武川新吾)10月5日（木)発売の45号にて表紙&巻頭グラビアに刃牙シリーズとコラボしたえなこさんが登場することをお知らせいたします。両面BIGポスター付録、限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施します。
週刊少年チャンピオン45号の表紙＆巻頭グラビアを飾ってくれるのは、刃牙シリーズとコラボしたえなこちゃん！ ムック本「えなこ×刃牙 えなこ道」の発売を記念して刃牙シリーズとコラボグラビア！ オール未公開カットのみで構成！ No.1コスプレイヤーのえなこちゃんが刃牙ワールドを超絶キュートに再現ッ！
両面BIGポスターが特別付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も実施いたします。
【えなこさんコメント】
「私の大好きな作品『刃牙シリーズ』のいろんなキャラクター、いろんなシチュエーションで撮影しました！ お気に入りのカットが絶対あるはずなので見つけてください！」
【商品概要】
●掲載誌：「週刊少年チャンピオン」45号
●発売日：10月5 日（木曜日）
特別定価：340円（10%税込）
全国の書店、コンビニエンスストアにて
●URL： https://www.akitashoten.co.jp/w-champion
●出版社：秋田書店
【会社概要】
商号：株式会社秋田書店
代表者：代表取締役社長 樋口茂
所在地：〒102-8101 東京都千代田区飯田橋2-10-8
創立：1948年8月10日
事業内容：雑誌・書籍・コミックス・文庫・児童図書・メディアミックスなど
社員数：約140名
企業プレスリリース詳細へ （2023/10/05-11:16）
データ提供
本コーナーの内容に関するお問い合わせ、または掲載についてのお問い合わせは株式会社 PR TIMES （）までご連絡ください。製品、サービスなどに関するお問い合わせは、それぞれの発表企業・団体にご連絡ください。
こんな記事も
PR TIMES
推しの色をまとえるカラーメイク、汗や涙で崩れにくいメイクなど“推し活シーンに特化したメイク”をまとめた書籍『推し色に染まる #推し活メイク』を10月5日（木）に発売(10/05 11:16)
【新発売】金田一秀穂先生が監修する『新レインボー小学国語辞典 改訂第７版』予約開始！ 小学国語辞典を編集し続けて70年の学研が、おすすめするポイントとは？(10/05 11:16)
電動アシスト自転車2024年モデル11車種を発売(10/05 11:16)
俳優・杉野遥亮が初の公開収録！TOKYO FMサンデースペシャル『杉野遥亮のスペシャルオフトークsupported by SOYBIO 豆乳ヨーグルト』(10/05 11:16)
京都出身のポップアイコン「あさちる」が1位にランクイン！～2023年9月の定期配信AWAラウンジランキングを発表～(10/05 11:16)
【ライブ配信セミナー】食品の官能評価の基礎と手順・手法の勘所 11月1日（水）開催 主催：(株)シーエムシー・リサーチ(10/05 11:16)
新しいおいしさで「サッポロ クラフトスパイスソーダ」好調。発売1か月を待たずに早くも売上1,000万本を突破(10/05 11:16)
英国老舗ブランド 『ザ・スコッチハウス』の限定タータンチェックが映えるスケジュール手帳が、『サライ』最新号の特別付録に！！(10/05 11:16)
名刺より小さい超小型ワイヤレス タッチマウス「GeeRig」を「Gloture楽天ストア」で販売開始(10/05 11:16)
『脆弱性やEoL情報も併せた構成情報の管理』というテーマのウェビナーを開催(10/05 11:16)
【取材のご案内】異業種参入相次ぐグランピング施設向け製品も出展！新規事業のヒントが集まる展示会(10/05 11:16)
「Bitfan」にて、女優、モデルとして活動する、小池里奈のオフィシャルファンクラブをオープン！(10/05 11:16)
海や自然、人と触れ合う仕事が好き。「好きなことを仕事にする」のスタンスを貫きダイビングインストラクターからキャリアチェンジした司法書士の佐伯知哉さんにインタビュー！(10/05 11:16)
【さいたまスーパーアリーナ直結】北海道の厳選素材を使用！「函館 森町しげぞう」が2023年10月12日（木）埼玉にグランドオープン!!(10/05 11:16)
【大人料金を全コース値下げ!!】“飲茶にステーキ”バラエティー豊かな食べ放題の『グランブッフェ 京急上大岡店』では10/5(木)より大人料金を全コース値下げ！よりお得に食べ放題をお楽しみください！(10/05 11:16)
日本グランプリシリーズ グレード1「Yogibo Athletics Challenge Cup 2023」(10/05 11:16)
Amazon年商1200万円から1億5000万円に成長 ECのスペシャリスト5人がノウハウ・テクニックをお話しします(10/05 11:16)
10月5日発売「週刊少年チャンピオン」45号の表紙＆巻頭グラビアは、刃牙とコラボしたえなこちゃん(ハート) 刃牙と梢江に扮した両面BIGポスターが付録としてつくほか、限定QUOカード応募者全員サービス企画も！(10/05 11:16)
業界専門家にセミナー／イベント登壇のオファーができる「Match UP」プライシングスタジオ株式会社高橋嘉尋氏、iRify国際特許事務所永沼よう子氏などが新たにゲスト登録！(10/05 11:16)
【ブレストンコート ユカワタン】ジビエや茸、バラエティ豊かな豚のデクリネゾンなど秋のディナーコースを提供｜期間：2023年10月6日～11月30日(10/05 11:16)
「スーパーマリオ」と一緒にプレミアム・アウトレットでお買い物を楽しもう！『PREMIUM OUTLETS(R) × SUPER MARIO GET THE ITEM！』キャンペーン(10/05 11:16)
一介の著者が日常生活から得た人生哲学の書『まりもころころ』発売！(10/05 11:16)
Dream Academy初のファンミーティングを開催(10/05 11:16)
成長産業領域に特化した情報プラットフォーム「STARTUP DB」、トップ画面をリニューアルしリアルタイムで資金調達状況を可視化(10/05 11:16)
DJIブランドスペースが横浜にオープン！ヨドバシカメラ マルチメディア横浜にて10月5日（木）より(10/05 11:16)
2023年ボージョレ・ヌーヴォー解禁パーティーは、オフィスや自宅にケータリング！ワインに合うアラカルトプレートを販売開始。(10/05 11:16)
【異文化理解のフレームワーク】カルチャーマップ マレーシア編《レポート無料公開》(10/05 11:16)
兵庫県西宮市の洋菓子店「エルベラン」・老舗洋菓子店の「ユーハイム」などコラボスイーツ3種や雑貨アイテム4種を新発売(10/05 11:16)
水曜どうでしょう2023最新作「懐かしの西表島」より新グッズが登場！(10/05 11:16)
ウィルゲート、「August 2023 core update」の傾向と対策: 無料アルゴリズム変動レポート公開(10/05 11:16)