[17LIVE株式会社]

開催期間:2023年6月19日(月)~2023年7月9日(日)



17LIVE株式会社(東京都港区、代表取締役:アレックス・レン、URL:https://jp.17.live/)が運営する日本最大級のライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」は、2023年7月15日、16日、17日の3日間、山梨県山中湖にて開催される大規模アイドルフェス「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」へのステージ出演者を選出するオーディションイベント『SPARK 2023 in YAMANAKAKO 出演権争奪戦』を、2023年6月19日(月)より開催することが決定しましたので、お知らせいたします。







『SPARK 2023 in YAMANAKAKO 出演権争奪戦』は、「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」が掲げる『山梨から、アイドルの再興を。』という想いに共感し、イベントの盛り上げと同時にアイドル業界再興の一助になればという想いから、2022年に『SPARK 2022 in YAMANAKAKO 出演権争奪戦』を開催しました。昨年のオーディションイベントがユーザーからの反響も大きく、大変盛り上がりを見せたため、このたび昨年同様オーディションイベントとして、実施することが決定いたしました。



オーディションは、現役で活動中のアイドルグループのみ参加することができます。2023年6月19日(月)から7月9日(日)の期間において開催されるアプリ内イベントで、2023年7月15日(土)、16日(日)、17日(月)の3日間にわたり開催する「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」の開催日別に分けられたランキングのそれぞれ上位3組が、ステージへ出演することができます。



これからの時代を担うアイドルがライブ配信に集結し、リスナー(ライブ配信視聴者)の応援でステージへ出演するアイドルグループが決定するオーディションイベント『SPARK 2023 in YAMANAKAKO 出演権争奪戦』にぜひご注目ください。



『SPARK 2023 in YAMANAKAKO 出演権争奪戦』の概要は、以下の通りです。



■オーディションイベント(アプリ内イベント)開催期間

「7/15出演争奪戦」・・・2023年6月19日(月)~ 2023年6月25日(日)

「7/16出演争奪戦」・・・2023年6月26日(月)~ 2023年7月2日(日)

「7/17出演争奪戦」・・・2023年7月3日(月)~ 2023年7月9日(日)



■出演グループと出演日について

・「7/15出演争奪戦」入賞グループ(3組)・・・2023年7月15日(土)のステージへ出演

・「7/16出演争奪戦」入賞グループ(3組)・・・2023年7月16日(日)のステージへ出演

・「7/17出演争奪戦」入賞グループ(3組)・・・2023年7月17日(月)のステージへ出演



■オーディションイベント参加アイドルグループ ※順不同

「Planet Merry」、「LOVE 9 LOVE」、「溺愛めりーごーらんど」、「Newbie Ivy」、「Be! Aler」、「MEG4RA」、「Honey Parasol」、「びっくえんじぇる!」、「Sha☆in」、「No.69」、「らびゅ~る」、「アイアイタイガー」、「Neo Standard」、「FancyFilm」、「asfi」、「はにーべいびー」、「My placious」、「アポストロフィ」、「Oops A Daizy」、「よるもにゅ!」、「chuuum」



※参加アイドルグループは予告なく変更の可能性があります



「SPARK 2023 in YAMANAKAKO」について

日程:2023年7月15日(土)・16日(日)・17日(月・祝)

会場:山中湖交流プラザきらら (山梨県南都留郡)

時間:開場10:00 /開演 11:00 /終演 未定

主催:SPARK実行委員会

運営:株式会社DISK GARAGE

制作協力:株式会社シブヤテレビジョン

後援:山梨日日新聞社、YBS山梨放送、FM FUJI、山中湖村

協賛:(現在調整中)

お問い合わせ:株式会社DISK GARAGE

https://www.diskgarage.com/form/info

https://sparkfes.com/2023/



「17LIVE」視聴方法

以下より無料の「17LIVE」アプリをダウンロードし、アカウントをご登録ください。(※)

アプリダウンロード:https://17apps.onelink.me/i7CY/17LivePR



※ アプリ内には一部有料のメニュー・コンテンツがあります。なお、通信料はお客様のご負担となります。



「17LIVE(イチナナ)」について

“人と人のつながりを豊かにすること。”をミッションに掲げる「17LIVE(イチナナ)」は、世界で5,000万以上のユーザーを有する日本最大級のライブ配信プラットフォームです(2023年2月時点)。ひとつの空のもと、七つの大陸を舞台に、ライバー(配信者)とリスナー(視聴者)が「今この瞬間」を共有し、リアルタイムで喜びや感動を分かち合える世界を目指しています。

「17LIVE」 公式HP: https://jp.17.live/

Twitter: https://twitter.com/17livejp

Facebook: https://www.facebook.com/17LIVEJP/

Instagram: https://www.instagram.com/17livejp/

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCFf5qroAMTQ6x32YVjOcQBw



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/16-18:16)