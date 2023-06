[株式会社A3]

株式会社A3は、アニメ映画『楽園追放 -Expelled from Paradise-』より、オンラインくじ「eeoくじ」第2弾が販売中です。







アニメ映画『楽園追放 -Expelled from Paradise-』のオンラインくじ「eeoくじ」第2弾が、eeo Store(通販)で6月15日から好評発売中!



『楽園追放 -Expelled from Paradise-』は2014年に公開された、水島精二監督と虚淵玄脚本によるフルCGアニメーション映画。

地上文明が崩壊し、人類の大半がデータとなって電脳世界「ディーヴァ」で暮らすようになった西暦2400年を舞台に、「ディーヴァ」に起きた異変を探るためアンジェラとディンゴが地上世界で“世界”の謎に迫るSFアニメです。



今回の「eeoくじ」第2弾には、アンジェラの美麗な描き下ろし&A3オリジナルシリーズのらくがき風デザイン「GraffArt(グラフアート)」を使用した豪華景品をご用意しています。また、購入特典はもちろん、レアな景品が手に入るWチャンス賞も……!



各イラストや景品をひとつひとつご紹介しますので、最後までお見逃しなく。



【開催情報】

発売期間:6月15日(木)~6月29日(木)

販売価格:1回770円(税込)

お届け日:8月上旬予定

決済方法:クレジットカード決済、キャリア決済、eeoポイント決済

開催場所:通販サイト「eeo Store」



『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の「eeoくじ」第2弾には5つの賞が!





アンジェラの際立つ美しさが眩しい描き下ろしイラスト、そしてグラフアートならではのポップなイラスト、そのどちらも使用した景品をぜひゲットしてください!



【各賞の景品一覧】

A賞:キャンバスアート(全1種)

B賞:アクリルアートボード(全1種)

C賞:キャラアクリルフィギュア(全3種)

D賞:コレクションボトル(全6種)

E賞:缶バッジ(全11種)

※C~E賞はランダムで1種が当たります。



A賞 キャンバスアート(全1種)





激レアなA賞には、アンジェラの描き下ろしイラストを使用したキャンバスアートが登場!

18cm×14cmのキャンバス生地に描かれたアンジェラの姿は、どこか神秘的な雰囲気が感じられるアートな一品です。



1会計で「eeoくじ」を50回ご購入いただくと、A賞を確実にゲットすることができます! 複数注文や同梱注文の回数は合算されませんので、ご注意を。



B賞 アクリルアートボード(全1種)





続くB賞には、美麗なイラストがより美しく輝いて見えるアクリルアートボードが登場します。



およそ8×18cmのアクリルアートボードは、台座が付属されているのでテーブルの上でも立てて飾ることができます。



アンジェラの描き下ろしイラストが映えるアイテムなので、今回の「eeoくじ」でゲットしたグッズとともに、ご自宅に飾っても最高のアイテム♪



C賞 キャラアクリルフィギュア(全3種)





A賞、B賞に続き、C賞ではアンジェラの描き下ろしイラストを使用した美しすぎるキャラアクリルフィギュアが登場。





アクリル製のスタンドで、およそ15cmという大きめのサイズになっています。さまざまなポーズをしたアンジェラの姿は眼福……!



D賞 コレクションボトル(全6種)





D賞には『楽園追放 -Expelled from Paradise-』の世界観を楽しめるコレクションボトルが登場!



コレクションボトルはおよそ縦21cm、横15cmとビッグサイズで厚みがあるため、デスクやラックに置いて楽しめるグッズになっています。



今回の「eeoくじ」のために描き下ろされたイラストを使用し、作品らしいデザインが詰まっているので、まさに全種コレクションしたくなるアイテムです!!



E賞 缶バッジ(全11種)





定番グッズでもある缶バッジがE賞に登場です。およそ6.5cmサイズの缶バッジは、アンジェラの描き下ろしイラストを使用したタイプと、グラフアートを使用したタイプの全11種。







アンジェラ、ディンゴ、クリスティン・ギラム、ヴェロニカ・クリコワ、ヒルデ・トルヴァルト、フロンティアセッターがグラフアートらしいポップでキュートな姿になりました♪



購入特典のポストカードも貴重なアイテムのひとつ!





1会計で「eeoくじ」を5枚お買い上げごとに、ポストカード(全2種)をランダムで1枚プレゼントします!



描き下ろし&グラフアートイラストを使用したポストカードは、ここでしか入手できません。

枚数に限りがあり、なくなり次第配布終了となりますので「eeoくじ」のご購入はお早めに!!



Wチャンス賞には3つのアイテムが!









6月15日(木)~6月29日(木)までの期間中、1会計で10枚「eeoくじ」をご購入いただいた方の中から抽選でWチャンス賞を各1名様にプレゼント! 対象期間によってアイテムが異なるので、画像をチェック!! 「eeoくじ」をご購入予定の方は、景品とともにWチャンス賞の結果もお楽しみに♪



※記事掲載時には一部、Wチャンス賞への応募が終了している場合がございますので、予めご了承ください。



映画公開から9年、練られた重厚な物語とフルCGアニメというハイクオリティな作品として今も多くのファンを持つ『楽園追放 -Expelled from Paradise-』。今回の「eeoくじ」をゲットして、10年目も、そしてその先も不朽の名作である『楽園追放 -Expelled from Paradise-』を応援していきましょう!



(C)東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ



eeo Store初のオンラインくじ「eeoくじ」





アニメファン、マンガファンの間で注目を浴びているオンラインくじ。eeo Storeからもついにオンラインでご購入可能な「eeoくじ」が登場します。



「eeoくじ」最大の特徴はその場で抽選結果を確認できるということ。



くじを引いた直後に獲得景品を確認できるので、SNSなどを通じてお友達と結果を共有しやすく、また景品を交換するなどの楽しみ方もできます。



さらに同じくじ商品に限り、同日中・同一配送先・同一名義のご注文が自動的に同梱され、2回目以降の送料は発生しないシステムになりました。



「eeoくじ」はスマートフォンやタブレットはもちろんのこと、パソコンからもご購入できます。

使いやすいデバイスからどうぞご購入ください!



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/22-18:16)