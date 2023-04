[株式会社 ノーウェア]





A BATHING APE(R)は、今年30周年を迎えます。

1993年4月1日、東京・原宿の裏通りにオープンしたショップ、

NOWHEREのオリジナルブランドとして誕生したBAPE(R)ことA BATHING APE(R)。

「どこにもない(=NOWHERE)けど、ここにある(=NOW HERE)」という創業当時のコンセプトのままに

30年間、アパレルブランドの枠にとらわれることなく、常に新しい可能性を求めて挑戦し続けてまいりました。



節目を迎える今年、4月1日からの1年間をブランド設立30周年のアニバーサリーイヤーと位置付け、

「BAPE(R)30周年スペシャルセット」の発売を皮切りに、

これまで以上に特別なプロダクトとイベントをご用意いたします。

ブランド設立30周年を記念して、世界中の30のBAPE STORE(R)のストアカモを使用した

APEHEAD TEEシャツセットが登場。

今回のために特別に描き下ろされたAPE HEAD にストアカモを落とし込んだ特別なデザインのTEEシャツ、

フレームマグネットとPINTRILL製のピンバッジが30周年を祝う特装ボックスに入ったコレクターズアイテムです。

BAPE.COMにて2023年4月14日(金)、A BATHING APE(R)正規取り扱い店舗にて2023年4月15日(土)発売開始。



30TH ANNIV. APE HEAD TEE SET

BAPE STORE(R) 原宿

¥13,200





30TH ANNIV. APE HEAD TEE SET

BAPE STORE(R) MADISON AVENUE

¥13,200





30TH ANNIV. APE HEAD TEE SET

BAPE STORE(R) HONG KONG

¥13,200





30TH ANNIV. APE HEAD TEE SET

BAPE STORE(R) LONDON

¥13,200



※BAPE.COM WEBSTOREではすべての店舗のカモ柄のアイテムを発売します。

※BAPE.COM WEBSTORE以外ではその店舗のカモ柄のアイテムのみ発売となります。

※上記のSTORE以外STORE CAMOのアイテムはBAPE.COM特設ページからご確認お願いいたします。



BAPE.COM 特設ページ

https://bape.com/pages/30th



