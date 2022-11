[カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(CCC ART LAB)]

銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)は、デザイナー・奥村靫正の新作展示を2022年11月12日(土)より11月25日(金)の期間に開催いたします。はっぴいえんど、細野晴臣、大滝詠一、サディスティック・ミカ・バンドなど、日本の音楽シーンに大きな影響を与えたミュージシャンのジャケットデザインを多く手がけた奥村靫正が、3作品を再構築。最新のシルクスクリーン作品として展示・販売いたします。











概要





この度銀座 蔦屋書店では、日本の音楽シーンを彩る、数々の有名ジャケットを手掛けたデザイナー・奥村靫正の新作作品展示「奥村靫正 record jacket reconstruction @ 銀座 蔦屋書店」を11月12日(土)~11月25日(金)の期間にて開催いたします。



1970年、WORKSHOP MU!! のメンバーとして、はっぴいえんど、細野晴臣、大滝詠一、サディスティック・ミカ・バンドなど、レコード・ジャケットのデザインを手がけた奥村靫正。1977年からはザ・ステューディオ・トウキョウ・ジャパン(TSTJ Inc.)を設立し、イエロー・マジック・オーケストラ(YMO)のアート・ディレクターを担当。他にも加藤和彦、ムーンライダーズ、チェッカーズのアート・ディレクションなどを手がけ、日本の音楽シーンに多大なる影響とインパクトを与えました。



そんな奥村氏のデザインによる加藤和彦の『パパ・ヘミングウェイ』(1979年)、YMOの『BGM』(1981年)、『テクノデリック』(1981年)という名作レコード・ジャケット3作品を、この度シルクスクリーンで最新の作品として再構築(reconstruction)いたします。銀座 蔦屋書店では、本シルクスクリーン作品の展示販売と合わせて、数々のミュージシャンと深い親交のあった奥村氏よりお貸し出しいただいた貴重な所蔵品もご覧いただけます。音楽史に残るモチーフと、鮮やかで美しいインクの発色と圧倒的な存在感。奥村靫正のデザインの魅力が詰まった新作の登場です。



特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/architectural-design/29937-1419441103.html









作品詳細





■PAPA HEMINGWAY reconstruction



「PAPA HEMINGWAY reconstruction」 ¥220,000(税込)

直筆サイン入り/edition50(エディションナンバー入り)

現代の世相を取り入れ、奥村自身が再構築。オフセットやジークレーでは再現できない、シルクスクリーン・インクの鮮やかな発色と質感が圧倒的。





■BGM reconstruction



「BGM reconstruction」 ¥132,000(税込)直筆サイン入り/完全受注生産品

奥村氏が描いた『BGM』の原画、そのままを活かした作品。インクジェットでは表現できない透明な乳白インクが重なり、独自の存在感を放ちます。





■TECHNODELIC reconstruction



「TECHNODELIC reconstruction」 ¥88,000(税込)直筆サイン入り/完全受注生産品

『テクノデリック』オリジナル・ジャケットのコルホーズの女性と、インナーの機械のビジュアルを配置。マットなインク面と美しい網点が魅力。







アーティスト・プロフィール



奥村靫正(Yukimasa Okumura)





アートディレクター、グラフィックデザイナー、画家。

1947年愛知県生まれ。1968年桑沢デザイン研究所卒。

1970年WORKSHOP MU!! の設立に参加。はっぴいえんど、サディスティック・ミカ・バンドなど、日本のロックミュージックの数々のレコードアルバムのデザインに携わる。1977年ザ・ステューディオ・トウキョウ・ジャパン(TSTJ Inc.)設立。イエロー・マジック・オーケストラのアートディレクターとして、レコード、アルバム、ポスター、映像、ステージ、コマーシャルなどを手がける。以後も加藤和彦、山下達郎、佐野元春、ムーンライダーズ、チェッカーズ等のアートディレクションを担当。1982年からADC賞を4回受賞。キリン、サントリー、西友他多くの広告に携わる。1989年日本で初のPCによるグラフィック作品を制作。2003年グッドデザイン賞金賞、2007年NY「The One Show」 デザイン部門 金賞、2014年ADC会員賞受賞など受賞多数。JAGDA会員、東京TDC会員。



【奥村靫正 record jacket reconstruction オフィシャルサイト】

https://yukimasa-okumura-reconstruction.com



【奥村靫正 record jacket reconstruction twitter】

https://twitter.com/RE_Yukimasa



【奥村靫正 record jacket reconstruction instagram】

https://www.instagram.com/re_yukimasa/





作品販売について





銀座 蔦屋書店店頭・オンラインにて、11月12日(土)10:30より作品受注販売開始。

※作品はプレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがあります。

※お渡しは1月中旬を予定しております。







展覧会情報





奥村靫正 record jacket reconstruction @ 銀座 蔦屋書店



会期|2022年11月12日(土)~11月25日(金)

時間|11:00~19:00

定休日|月曜日

会場|銀座 蔦屋書店 ショーケース

主催|銀座 蔦屋書店

入場|無料

お問い合わせ|03-3575-7755 /info.ginza@ccc.co.jp



特集ページ|https://store.tsite.jp/ginza/blog/architectural-design/29937-1419441103.html







銀座 蔦屋書店







本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。



住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/







CCCアートラボ





私たちは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中でアートに関する事業を行う企画集団です。「アートがある生活の提案」を通じてアートを身近にし、誰かの人生をよりハッピーにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、専門的なアプローチで企画提案を行います。

https://www.ccc-artlab.jp



