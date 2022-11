[株式会社ベストホスピタリティーネットワーク]

モエ・エ・シャンドンのボトルをご注文の方、先着5名様に東京タワーでのスペシャルイベントのご招待券をプレゼント!



ザ ストリングス 表参道(所在地:東京都港区北青山3-6-8、総支配人:山田 弘之)は、1階「Cafe & Dining ZelkovA(カフェ&ダイニングゼルコヴァ)」のテラスにて、 MHD モエ ヘネシー ディアジオ株式会社(所在地:東京都千代田区神田、代表取締役社長:ブルノ・イヴォン)とコラボレーションした「クリスマス ライブ in collaboration with モエ・エ・シャンドンを、表参道のイルミネーション点灯開始日の2022年12月1日(木)の1日限定で開催いたします。







2022年12月1日(木)の表参道のイルミネーション点灯開始にあわせ、世界で最も愛されているシャンパン、モエ・エ・シャンドンとのコラボレーションイベントを3年ぶりに開催いたします。





光り輝く表参道のイルミネーションを間近に臨むテラスにて、ギターとボーカルによるクリスマスソングのライブミュージックをお楽しみいただけます。







エレガンスそして壮麗さをも感じさせる芳醇に立ち上るモエ・エ・シャンドンの弾ける泡は、日常を特別な瞬間に変え、心の内側から自然に湧き上がる喜びを表現しています。

モエ・エ・シャンドンのフォトブースやディスプレイが設置されたラグジュアリーな雰囲気の中でシャンパンと心地よい音楽をお愉しみください。



「クリスマスライブ in collaboration with モエ・エ・シャンドン」概要

【開催日】

2022年12月1日(木)

【開催場所】

カフェ&ダイニング ゼルコヴァ(テラスエリア)/ザ ストリングス 表参道1F

※少雨決行。雨天時は店内開催

【時間】

ディナー営業時間:17:00~22:00

クリスマスソング生演奏:

一部:19:00~19:30

二部:20:00~20:30

【料金】

参加費無料

※メニューのオーダーをお願いします

※フードメニューをご注文の方を優先的にテーブル席へご案内いたします

【メニュー例】

モエ・エ・シャンドン(グラス) ¥1,800

モエ・エ・シャンドン(ボトル) ¥14,800

シャンドン ガーデン スプリッツ(スパークリングワイン)¥1,400

モエ・エ・シャンドン付 アペリティフプレート ¥2,300

モエ・エ・シャンドン付 NY グリルコース ¥7,500 など

※ノンアルコールドリンクやアラカルトメニューもご用意しております

【特典】

モエ・エ・シャンドンのボトルをご注文の方先着5名様に、東京タワーでのスペシャルイベント「モエ・エ・シャンドン “EFFERVESCENCE – エフェルヴェソンス” シャンパンの魔法と輝きを」のご招待券をプレゼント

*イベント詳細

https://moet-effervescence2022.peatix.com/

【お問い合わせ】

03-5778-4566(カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/event/illumination.html



<Cafe & Dining ZelkovA (カフェ&ダイニング ゼルコヴァ)>





店名に掲げたZelkovA(ゼルコヴァ)には「欅」という意味があります。

表参道のケヤキ並木から続くロビーに、緑の木洩れ陽が差し込むテラス。

表参道を象徴するような空間で、世界の食が集まるNYをイメージした、インターナショナルキュイジーヌをお楽しみいただけます。

【場所】

東京都港区北青山3-6-8 ザ ストリングス 表参道 1階

【営業時間】

11:30~22:00

【電話番号】

03-5778-4566(直通)

【 HP 】

https://www.strings-hotel.jp/omotesando/restaurant/zelkova/



<ザ ストリングス 表参道>





表参道駅直結。

緑あふれる自然の温もりを感じていただける2つのチャペルと、ニューヨークの5つの街が持つ個性や美感をデザインしたデザイナーズバンケット、また、表参道の並木道に面したダイニングを備える2017年10月にオープンした複合施設。

【 HP 】

www.strings-hotel.jp/omotesando/



