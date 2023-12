[株式会社ウェルカム]

2023年12月17日(日)までご予約受付中です。



年末の特別な食卓に、シェフの味を堪能していただけるオードブルをご用意しました。DEAN & DELUCAのシェフと『No Code』米澤文雄シェフが考案の、華やかなメインディッシュとデリ惣菜を詰め合わせた、お酒も会話もすすむ一品です。







年末を締めくくる贅沢な6品







DEAN & DELUCA NEW YEAR'S EVE オードブル ¥18,000(税抜¥16,667)

2~3名様用(*箱サイズ 28 × 18 × 7cm)

オードブルは、2~3名でおたのしみいただける6品を詰め合わせました。米澤シェフの特別メニューであるステーキは、温めるとバターがとろけて一層おいしくお召し上がりいただけます。



経産和牛のステーキ トリュフバター添え

脂と肉の旨みがバランスのよい、経産和牛のサーロインを使用。醤油ときび砂糖で煮詰めた玉ネギ、茹でたホウレン草を絡めて食べると、トリュフの薫るすき焼きのような味わいに。





グリル野菜とドライトマトのマリネ

カブ、紅芯大根、カリフラワーなど、季節の野菜を塩とオリーブオイルでグリル。セミドライトマトとオリーブオイルでシンプルにマリネしました。お好みで、ほんのり温めても。





合鴨とピスタチオのパテアンクルート

コロコロと具材感のある合鴨とピスタチオを組み合わせた、豚肉のパイ包みです。ドライイチジクとオリーブの塩漬けも添え、お酒との相性をさらによく仕上げました。





自家製サーモンマリネとクリームチーズのバロティーヌ

デリ惣菜のサーモンマリネをカットし、白ワインとブロッコリーを加えたクリームチーズと和え、薄切りのズッキーニで巻き、ゼラチンで固めた一品。味わいの、冷たい前菜です。





オマールと牡蠣 芽キャベツのボッタルガ和え

広島産牡蠣の薫製と、芳ばしくソテーした芽キャベツとオマール海老を、ボッタルガパウダーで和えた前菜。スモークの香りとボッタルガの塩気がお酒とよく合います。



MIYAZAKI CAVIAR 1983(12g)

職人の手と目をかけ、じっくり仕上げた日本産熟成キャビア。高品質な卵を岩塩と共に熟成し、全ロットをキャビアマイスターがテイスティング。おいしさのピークを封じ込めています。



DEAN & DELUCA NEW YEAR'S EVE オードブル ご予約に関して





□商品名、価格

DEAN & DELUCA NEW YEAR'S EVE オードブル ¥18,000(税抜¥16,667)



□ご予約受付期間

2023年12月4日(月)~12月17日(日)



[店頭予約]

下記の各店舗にてご予約を承ります

マーケット店舗

六本木 / 品川 / 有楽町 / 恵比寿 / 広尾 / 吉祥寺 / そごう横浜 / 名古屋 / 栄 / 京都 / 岡山 / 福岡



□お支払い方法

現金/クレジットカード ほか、店舗により各種決済を承ります。



[オンライン予約]

ウェブサイトにてご予約を承ります



□お支払い方法

クレジットカード

※本商品は事前決済をお願いしており、入金後正式なご予約とさせていただきます。

※数に限りがございますので、品切れの際はご容赦ください。

※仕入れ状況により、食材の産地などがやむを得ず変更になる場合があります。



ABOUT DEAN & DELUCA(ディーン&デルーカ)





ディーン&デルーカは、2023年6月で日本上陸20周年を迎えました。

20周年アニバーサリー特設サイト https://www.deandeluca.co.jp/20th-anniversary



世界の美味しいものを集めた食のセレクトショップ。1977年、ジョエル・ディーン(Joel Dean)とジョルジオ・デルーカ(Giorgio DeLuca)により、ニューヨーク・ソーホーにオープンしたマーケットストアがはじまりです。

日本国内では、マーケットストア19店舗、カフェ28店舗、スペシャルティストア(ワインストア)1店舗に

自社オンラインストアを展開しております。小売そして中食、飲食という枠にとらわれず、食をたのしむ場を創出すべく、今日もなお、あたらしい食の感動をお客さまへ提供して参ります。



公式アプリ「CLUB PASS」 https://www.deandeluca.co.jp/ddclub/clubpass

オウンドメディア「Enjoy Good Food」 https://deandeluca-enjoy.com/

WEB https://www.deandeluca.co.jp

Facebook https://www.facebook.com/deandelucaJp

Instagram https://www.instagram.com/deandeluca_jp

LINE https://lin.ee/zHe5KMC



企業プレスリリース詳細へ (2023/12/06-19:16)