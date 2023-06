[株式会社A3]

株式会社A3(本社:東京都豊島区、代表取締役:小澤隆史)は、出版社10社の垣根を超えた“初の試み”となる「ワル/ヤンキーのギャップ萌えめがねBLフェア」を2023年7月21日(金)よりグラフアートショップ池袋本店および通販サイト(eeo Store)にて開催いたします。







■出版社10社×人気BL作家24名が集結「ワル/ヤンキーのギャップ萌えめがねBLフェア」

全「めがねフェチ」「ワル/ヤンキー好き」「BL好き」の皆様に送る、出版社10社&人気作家24名が大集合した「BLフェア」が7月21日より開催されます!(店頭受取予約は本日6月19日~25日)



グラフアートショップ池袋本店の全フロアを大々的に使い、人気BL作家(作品)の描き下ろしイラストを使用した限定グッズ販売や購入特典プレゼントの他、描き下ろし複製原画展、フェチマネキンなどのご来店者向け参加型企画を実施。



めがねレンズ越しのお前、自分だけが知るあいつの意外な姿……本フェアでは、様々な角度から「BL×ワル/ヤンキー×めがね」にアプローチし、ギャップ萌えの追求・魅力に迫ります。



【開催情報(通販/店舗)】



<店頭フェア>

■開催期間:7月21日(金)~8月13日(日)

■開催店舗:グラフアートショップ池袋本店

■営業時間:平日 12:00~20:00/土日祝 10:00~20:00

<店頭受取予約>

■受付期間:6月19日(月)~6月25日(日)

■受付場所:通販サイト「eeo Store」

※ご予約商品をグラフアートショップにて、開催日(7月21日)以降お好きなタイミングでお受取りいただけます。売り切れの心配なく確実に手に入れたい方は、ぜひご利用ください。



<通販>

■発売日:7月21日(金)~

■販売場所:通販サイト「eeo Store」

購入特典あり!「ワル/ヤンキーのギャップ萌えめがねBL」がテーマの描き下ろしイラストを使用したグッズが販売







「お前が見てるレンズ越しの世界、俺にも教えろよ」



真逆の印象を抱かれがちな「ワル/ヤンキー」と「めがね」。レンズ越しのお前、自分だけが知るあいつの意外な姿……フェチが詰まったメガネという魅惑のアイテムと、意外ながらも絶対見たい&絶対似合うワル/ヤンキーキャラとのコラボレーションを本フェアでお楽しみいただけます!

描き下ろしイラストを使用した限定グッズ販売および、購入特典のプレゼントもどうぞお見逃しなく。



【限定グッズのラインナップ】

缶バッジ&アクリルカードセット(作家ごとに全1種)



キャラアクリルフィギュア(作家ごとに全1種)



アクリルアートボード(作家ごとに全1種)





※すべてオープン商品です。今回はブラインド商品がありませんので、お好きな作品(作家)のアイテムをお買い求めいただけます。



各作家別に商品を2,200円(税込)以上お買い上げで、同対象作家のポストカードを購入特典として1枚プレゼント! 通販および店舗で購入した方が対象です。

ぜひグッズと一緒に飾ってお楽しみください。



※A先生の商品を1,100円+B先生の商品を1,100円=合わせて2,200円ご購入いただいても、特典お渡し対象外となりますのでご注意ください。



BLフェアに参加する出版社10社および作家24名(作品名)

「eeo Media」にて、6月26日(月)より各作品の特集記事を毎日更新していく予定です。作品名をクリックし、その詳細をぜひチェックしてみてください。



■BLフェアの最新情報は「eeo Media」にて更新中

■秋田書店

<カチCOMI>

・赤いシラフ先生

『兄弟制度のあるヤンキー学園で、今日も契りを迫られてます』

・多賀タイラ先生

『ヤンキーの津田くんは生徒指導の増田先生と仲が悪い』



■オーバーラップ

<LiQulle>

・あまいろ瑚乃先生

『ヤンキーくんはそれ以上がしたい』

・エヌオカヨチ先生

『キスは番にひざまずく』

・永乃あづみ先生

『子連れΩと暴君ヤクザ』



■海王社

<&.Emo comics>

・ぐりだそうむ先生

『尾を振るイヌと張り子トラ』

・凡乃ヌイス先生

『三月の兎たち』



■幻冬舎コミックス

<リンクスコレクション>

・じゃのめ先生

『お伽噺は泡と消え』

・西本ろう先生

『はじめの恋』



■シュークリーム

<moment>

・青梅ななせ先生

『よくイけましたヤンキーくん』



■大洋図書

<H&C Comics ihr HertZ>

・ツノナツメ先生

『ナーバススキン』

・野白ぐり先生

『くりかえしあいのおと』



<H&C Comics iHertZ>

・螺子じじ先生

『ラズワルドは王にしか輝かない』



■竹書房

<Qpaコレクション>

・S井ミツル先生

『めぐみとつぐみ』

・ちしゃの実先生

『新婚さん!』

・依子先生

『寺野くんと熊崎くん』



■東京漫画社

<MARBLE COMICS Cab>

・KINACO先生

『お清め上等!』

・はかた先生

『さんかくトワイライト』

・三栖よこ先生

『ラブドラッグ・アフターサービス』



■ふゅーじょんぷろだくと

<オメガバース プロジェクト>

・鳶田瀬ケビン先生

『あまえんぼハニー』



<Baby>

・伝子まねゑ先生

『クズ野郎とセフレ君』

・ハルモト紺先生

『ちょっとまってベイビー!』



■ホーム社

<メロキス>

・ハシモトミツ先生

『生徒会役員として問題児を更生させていたら何故かラブコメになっていた件』



<.Bloom>

・ふじとび先生

『キミゲイザー』



あなたの“萌え”を教えて! 店舗では描き下ろし複製原画展やフェチマネキン、めがねストリートなどの参加型イベントも開催



7月21日(金)~8月13日(日)のフェア期間中、グラフアートショップ池袋本店では描き下ろしイラストを使用したグッズ販売や描き下ろし複製原画展、フォトスポットの設置の他、ご来店の皆様が参加できる3つの特別企画を実施いたします。



特別企画1.めがねヤンキーはどっち?受け攻めアンケート

論争勃発!? 禁断のアンケートが今、池袋で幕を開ける……!

受け攻め以外にも、「めがね」「ギャップ」に関する質問に対して2択の回答を用意し、ボード上のお好きな答えの欄にシールを貼っていただきます。質問は後日発表予定です!



特別企画2.あなたのフェチはどこ?フェチマネキン

魅力を感じる体の部位、すなわちフェチ部分にシールを貼っていただく、個人的「フェチ」を集めるマネキンを設置します。新たなフェチを発見するもよし、「分かりみが深すぎる」と共感するもよし、皆様に楽しんでいただける企画です!



特別企画3.めがねの世界へようこそ めがねストリート

様々な系統のめがねを展示する「めがねストリート」エリアが登場! 展示されているめがねを見比べながら、様々な妄想を膨らませることのできるエリアです。めがねフェチな方はもちろん、推しカプに似合うめがねを探しに遊びに来てください!



・関連サイト

フェア最新情報はこちら:https://eeo.today/media/2023/06/19/91172/

特設サイトはこちら:https://eeo.today/pr/waru-megane/

「eeo Media」Twitter:https://twitter.com/eeo_media

「eeo Store」Twitter:https://twitter.com/eeo_store

「GraffArtSHOP」Twitter:https://twitter.com/A3_honten_info



【会社概要】

社名 株式会社A3(エースリー)

設立 2012年9月27日

所在地 東京都豊島区南池袋 1-11-22 山種池袋ビル2F

代表者 代表取締役 小澤隆史

HP https://athree3.com/

事業内容

・Joy Creation Platform eeo事業

・toBアライアンス事業

・Momentum Base事業



【Joy Creation Platform eeo事業について】

楽しむわたしを、好きになる



eeoは一人一人の価値観に合った「楽しむ機会」を提供し、

豊かなライフスタイルの実現を目的にしたプラットフォームです。

私たちは情報が多様化した世の中だからこそ、

「ほかの誰かが良いと思うものではなく、自分が良いと感じたものを大切にしたい」

と考えています。

eeoを通して、自分らしさを見つけたり、増やしていくことにより、

人生を楽しみ豊かにするお手伝いができたら。

そんな願いを込めて、eeoは楽しむ機会を提供し続けます。



企業プレスリリース詳細へ (2023/06/19-19:46)