[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

AnimeJapan2023 アニマックス・キッズステーションブースにて開催





アニメ専門チャンネルの「アニマックス」と「キッズステーション」は、東京ビッグサイトで開催中のAnimeJapan2023にて、コンテンツと最先端テクノロジーのコラボレーションをテーマにした体験型ブースを展開。

2日目となる3月26日(日)には、アニメミュージックの祭典「ANIMAX MUSIX」や人気男性声優が出演する即興ドラマバラエティ「ようこそ妄想営業部へ♥」のステージイベントが行われました。本稿では、その模様をレポートした内容を速報でお届けします!





それは“キュン”ではなく“ヒュン”…!?「ようこそ妄想営業部へ♥×SNFT」コーナー&ステージ









「ようこそ妄想営業部へ♥」のコーナーでは、これまで登場した全6部署総勢17キャラクターの社員証をモチーフにしたトレーディングカードが手に入る“配属ガチャ”を実施。本カード裏のQRコードを読み取ると、描き下ろしのNFTデジタルイラストも入手できました。AnimeJapan2023の会場でしか手に入らないイラストに、ファンの方々も大盛り上がり。“配属ガチャ”を引くための列が途切れませんでした。







ステージイベントでは、メガネをかけた田丸篤志、葉山翔太、白井悠介、吉田尚記が登壇し、トークを展開。本来はお客さんを“キュン”とさせることが目的だった「ようこそ妄想営業部へ♥」ですが、最近は社員(キャスト)がエチュードという名のショートコント!?を行う傾向に。それが是正しなければならない問題となりつつあるということで、「キュンプライアンス委員会」が発足されることに…。委員会では、過去に行われた3つのエチュードの映像を見たあと、何が正しい“キュンエチュード”だったのか3人が実践!白井が”ヒュン”と背筋が凍るようなエチュードを行うなど、相変わらず“キュン”ではない形で盛り上がる結果となりました。





続いて、「ようこそ妄想営業部へ♥」の最新イベントが、2023年7月2日(日)に福生市民会館で行われること、福生市の公式キャラクター「たっけー☆☆」がイベントの特別顧問になったことを発表。そんな特別顧問から「キュンとさせて欲しい」という依頼を3人が受けました。葉山がストレートな”キュンエチュード”を披露するなど、それぞれが「たっけー☆☆」をキュンとさせるべく、様々な方面からアプローチしました。





最後には、本ステージにて7月のイベントに出演することが発表された田丸が「(7月の)イベントが楽しみであり、不安であり、恐怖でもあるという、特殊な感情が生まれたステージでした(笑)。今日はみなさまが笑ってくださったので、僕も楽しめました」と言葉にするなど、登壇者それぞれが挨拶して締めくくりました。





今夏開催イベント「ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER」

[イベント日時] 7月2日(日)

【第1部】13:30~15:00 【第2部】16:30~18:00

チケット絶賛販売中!https://apvod.animax.co.jp/feature/p1_moso_eigyou2023SM



◇SNFT(エスエヌエフティー) https://snft.jp/

SNFTはNFTを購入し管理ができるマーケットプレイスです。クレジットカードでのNFTの購入が可能です。購入したNFTはSNFT上で確認することができ、ウォレットに移すこともできます。ブロックチェーンは環境負荷の少ないパブリックチェーンを利用しています。







一番の特等席で聞いているような感覚になれた!「ANIMAX MUSIX 2022×360 Reality Audio」コーナー&ステージ







「ANIMAX MUSIX」のコーナーでは、ソニーの360立体音響技術による「360 Reality Audio」で「ANIMAX MUSIX 2022」のライブ音源を体感できました。今回視聴できたのは、TRUEの「Another colony」やi☆Risのスペシャルメドレー(幻想曲WONDERLAND~Realize!~アルティメット☆MAGIC)。両耳だけでなく、全方位から音が聞こえてくるような体験ができる「360 Reality Audio」は、まるでライブ会場にいるような臨場感と没入感に浸ることができました。





ステージイベントでは、「ANIMAX MUSIX 2022 Part1」でシークレットゲストとして登場したi☆Risのメンバー・久保田未夢のトークショーを実施。プロフィール紹介を行ったあとは、用意された10の質問に対して一問一答形式で答えていきます。本企画では「今日、盛れてるね」と言われたら嬉しい、いつかは男の子役を演じてみたい、数あるライブのなかでも「i☆Ris 5th Live Tour 2019 ~FEVER~」が特に思い出に残っているなど、改めて彼女のことを知ることができる貴重な話を披露しました。







続いては「ANIMAX MUSIX 2022」について振り返っていくことに。まずはシークレットゲストだったことについて、「私たちでいいんですか?」という気持ちがあったという当時の心境を吐露。また、グループ活動を10年続けていると、立ち位置を若干間違えても他メンバーが調整してくれるようになったこと、出演時間が決まっているからお客さんの顔を見ないともったいない気持ちがあるなどを笑顔で語りました。







その後、ブースに設置されていた「360 Reality Audio」についても触れていきます。実際に体験した久保田は、「(ライブ会場の)一番の特等席で聞いているような感覚になれた」とコメント。「360 Reality Audio」を説明するために登壇したソニー株式会社 近藤氏の話に聞き入っていました。





なお、久保田未夢(i☆Ris)が出演した「ANIMAX MUSIX 2022 Part1」のライブの模様は、今夜からアニマックスで2週連続放送します!

「ANIMAX MUSIX 2022 Part1 ~LIVE & BACKSTAGE~」 3月26日(日)20:00~ @アニマックス

「ANIMAX MUSIX 2022 Part2 ~LIVE & BACKSTAGE~」 4月2日(日)20:00~ @アニマックス

https://www.animax.co.jp/special/202304_animaxmusix2022_special



◇360 Reality Audio(サンロクマル・リアリティオーディオ) https://www.sony.net/360RA/

オブジェクトベースのソニーの360立体音響技術を使った音楽体験です。ボーカルやコーラス、楽器などの音源一つひとつに位置情報をつけ、球状の空間に配置。アーティストの生演奏に囲まれているかのような、没入感のある立体的な音場を体感できます。







Live2D対話を体験!「絆のアリル×CHELULU」コーナー







バーチャルアーティストを目指すミラクたちが、絆でつながる物語「絆のアリル」。ブース内では、(株)ソニー・ミュージックソリューションズが開発した対話型キャラクターエージェントCHELULUの技術により、ミラクと対話を楽しめるコーナーが設けられました。ミラクとのLive2D対話を体験した方々は、その技術に驚いた様子。アニメの放送と合わせて、プロジェクトの今後がより楽しみになるコーナーでした。



アニマックスで4月8日(土)23:30~アニメ放送がスタートしますので、こちらもお楽しみに!

https://www.animax.co.jp/programs/NN10002795



◇CHELULU (シェルル)https://chelulu.jp/

(株)ソニー・ミュージックソリューションズが開発した対話型キャラクターエージェントです。ソニーの音声認識やシナリオ対話ツールなどの対話エージェント技術を駆使した、非接触のインターフェースアプリケーションです。







現実と仮想現実が融合!キッズステーションコーナー







ブース中央に設けられたキッズステーションコーナーでは、最新のVPS技術を駆使したオリジナルのAR体験ができました。かまくら型のコーナーは、一見は何もない空間に見えるものの、そこは現実と仮想現実が融合した世界。来場者は楽しみながら、最新テクノロジーを体験していました。









新しいアニメの楽しみ方を提案・実現していく「アニマックス」・「キッズステーション」



「アニマックス」・「キッズステーション」は、世界最大級のアニメイベント「AnimeJapan2023」にて、コンテンツと最先端テクノロジーのコラボレーションをテーマに”触れてときめく体験”をお届けしました。

「アニマックス」と「キッズステーション」は、ことしで25周年、30周年を迎えます。これまでの積み重ねを活かし、今後も多様化する視聴習慣の変化に対応しながら、新しいアニメの楽しみ方を提案・実現していきます。





この度は、AnimeJapan2023「アニマックス・キッズステーション」でご体験・ご観覧、そしてご視聴いただき誠にありがとうございました。





(C) Animax Broadcast Japan. (C) Kids Station Inc. (C)KA/絆のアリルPJ (C)絆のアリル製作委員会 Copyright 2022 Sony Group Corporation



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/27-09:16)