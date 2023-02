[株式会社宣伝会議]

マーケティング・クリエイティブ領域の出版、教育、イベントを手がける株式会社宣伝会議(本社:東京都港区)では2月1日から、2022年の秀逸な国内広告事例を1年分収録した、『ブレーン広告年鑑2022』(PDF形式、390ページ/月刊『ブレーン』編集部篇)のダウンロードキャンペーンを開始しました。





2022年に本誌に掲載したテレビCMや新聞広告、ポスター、オンライン動画など約800事例を収録し、全事例でスタッフリストも掲載。掲載されているクリエイターの数はのべ1000人超にものぼるなど、月刊『ブレーン』でしか手に入らない貴重なデータベースとなっています。





https://info.sendenkaigi.com/brain.tokuten2022





月刊『ブレーン』では、5月31日までの期間限定で、誌面の定期購読者を対象にした特典ダウンロードキャンペーンを実施します。



新規で購読契約された方、現在購読契約されている方は無料で入手できます(デジタル版のみの契約は対象外)。※現在購読中の方には、3月号(2月1日発売)にダウンロードのご案内を同封しています。



本特典では、テレビCM(約230点)、新聞広告(約250点)、ポスター(約100点)、Webサイト(約100点)、オンライン動画(約120点)など約800事例を収録しました。

毎月、巻頭で優れた広告事例をピックアップする「UP TO WORKS」、巻末に収録している「CREATIVE NAVI」全12回分(2022年1月号~12月号)の内容を完全収録。





このほか、優れた統合キャンペーンの制作の裏側を取材した「今月のPICK UP」、広告主側の担当者にその広告を採用したポイントを聞く「心に残ったプレゼン術」、監督にCMの演出について聞いた「CMの裏側」なども網羅しました。



全事例で担当の広告会社や制作会社、クリエイター個人名などのスタッフリストを確認できるほか、制作者コメントも掲載(一部除く)。

「広告キャンペーン事例や制作スタッフを知りたい」「広告制作の新しいパートナーを探している」という方々におすすめです。

















収録内容(全390ページ)



月刊『ブレーン』2022年1月号~12月号掲載

「UP TO WORKS」「CREATIVE NAVI」「今月のPICK UP」「CMの裏側」「心に残ったプレゼン術」(全事例に制作スタッフリスト付き)





月刊「ブレーン」について



○発行元/株式会社宣伝会議

○判型/A4変型、平とじ、144ページ

○定価/1,300円(税込)

○創刊/1961年

○販売/全国有力書店ならびに定期購読

○発行部数/5万部

○主要読者/広告会社、制作会社など広告クリエイティブに関わる方全般。企業の宣伝担当者、インハウスデザイナー、マーケター、ブランドマネージャーなど。広告・クリエイティブ関連の職種を目指す学生・業界志望者。

○株式会社宣伝会議は、1954年に創業したマーケティング・コミュニケーションの総合シンクタンク。マーケティングに関わるすべての人に向け、雑誌・書籍の出版や教育講座を全国展開しています。



【資料】

「ブレーン広告年鑑2022」主な掲載内容

※各号から「UP TO WORKS」掲載企業を一部抜粋



〇2022年1月号

ジーユー/日本コカ・コーラ/サントリーホールディングス/集英社/グーグル/ロート製薬/ファミリーマート/北國新聞社

〇2022年2月号

イケア・ジャパン/ポーラ/武田薬品工業/渋谷スクランブルスクエア/日本マクドナルド/三井住友フィナンシャルグループ/村田製作所/大林組

〇2022年3月号

本田技研工業/資生堂/西武・そごう/アシックスジャパン/宝島社/日本経済新聞社/Amazon Japan/LAPONE エンタテイメント/Gunkanjima Digital Museum/中央酪農会議

〇2022年4月号

東海旅客鉄道/カネボウ化粧品/Salesforce Japan/フジテレビジョン/京都きもの友禅/やまと/明治

〇2022年5月号

キユーピー/ヤフー/ストライプインターナショナル/SmartHR/森永乳業+森乳サンワールド/NTTドコモ/ヤクルト本社

〇2022年6月号

大塚製薬/日本図書普及/朝日放送テレビ/サントリー食品インターナショナル/アサヒ飲料/やおきん/日清食品ホールディングス/東日本旅客鉄道/静岡新聞社

〇2022年7月号

三省堂書店/経済産業省/ユニクロ/日本郵便/アーバンリサーチ/トヨタ自動車/湖池屋/日清紡ホールディングス/

〇2022年8月号

パナソニック/沖縄タイムス+琉球新報社/野村不動産/講談社/東海テレビ放送/ゼスプリインターナショナル

〇2022年9月号

丸紅/ヤマト運輸/大日本除虫菊/セイコーホールディングス

〇2022年10月号

伊藤忠商事/三井不動産/日立ビルシステム/ルミネ

〇2022年11月号

サントリー食品インターナショナル/小学館/貝印/GUCCI

〇2021年12月号

住友林業/大和ハウス工業/住友金属鉱山/ロート製薬/トヨタ自動車



