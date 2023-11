[株式会社Fanplus]



音楽アーティストのファンサイト運営を手掛ける株式会社Fanplus(本社:東京都渋谷区、代表取締役:佐藤元)は、 2015年に開催したサバイバル番組から誕生した6人組ヒップホップアイドルグループ“iKON”のメンバーであるDK(KIM DONG HYUK)によるソロプロジェクトのオフィシャルファンクラブ「DK JAPAN OFFICIAL FC」を2023年11月21日(火)にオープンいたしました。



「DK JAPAN OFFICIAL FC」では、チケット先行受付をはじめ、ここでしか見ることのできない会員限定コンテンツをお楽しみいただけるサービスです。

ライブ配信、ブログ、写真、動画、最速チケット販売などDKの情報を会員限定で随時お届けしてまいりますので、ぜひご覧ください。



また、1月6日(土)大阪・1月8日(月・祝)東京でファンミーティングも開催が決定!

本ファンミーティングは11月21日(火)19:00より順次チケット先行受付がスタート!

※詳細は、DK JAPAN OFFICIAL FCをご確認ください。



▼DK(KIM DONG HYUK) 「DK JAPAN OFFICIAL FC」

U R L:https://dk-official.jp/

※対象デバイス:PC/スマートフォン



▼会費

月会費 770円(税込)

※クレジットカード決済、キャリア決済(ドコモケータイ払い、auかんたん決済、ソフトバンクまとめて支払い)に対応



▼対応OS・ブラウザ

iOS:iOS13.0 以上、Safari の最新版

Android:8.0 以上、Androidブラウザまたは Google Chrome の最新版

Windows:Microsoft Edge、Chromeの最新版

Mac OS X:SafariまたはChromeの最新版

※タブレット端末、ガラホ(テンキーの付いたスマートフォン)、らくらくスマートフォンは非対応



▼DK(KIM DONG HYUK) 「DK JAPAN OFFICIAL FC」コンテンツ一覧



□BLOG

DKやSTAFFが日常のふとした出来事をお届けします。



□MOVIE

DKのコメントやオフショット動画などをお届けします。



□PHOTO

DKのオフショット写真などをお届けします。



□生配信

ファンクラブ会員だけが視聴できる生配信のコンテンツです。



【DK(KIM DONG HYUK)プロフィール】

2016 年1月13日、アルバム「WELCOME BACK」で日本デビュー。

2016 年1月30日、「iKONCERT 2016 SHOWTIME TOUR」開催。

2016 年9月10日、「iKON JAPAN TOUR 2016」開催。

2017 年8月16日、ミニアルバム「NEW KIDS:BEGIN」発売。

2018 年1月25日、アルバム「RETURN」発売(日本発売日は 2018 年 9 月 26 日)

2018 年8月2日、タイトル曲「KILLING ME」を含むミニアルバム「NEW KIDS : CONTINUE」発売。

2019 年2月27日、「NEW KIDS」 発売。ヒット曲「LOVE SCENARIO」をはじめ、 「KILLING ME」「GOODBYE ROAD」などの日本語バージョンを含む全 21 曲を収録。

2020 年2月12日、ミニアルバム「i DECIDE」発売。

2021 年3月3日、デジタルシングル「Why Why Why」配信開始。

2022 年5月3日、ミニアルバム「FLASHBACK」発売。

2023 年4月25日、アルバム「TAKE OFF」発売。

2023 年5月5日、「iKON WORLD TOUR TAKE OFF」 開催。





【『Fanpla Kit』概要】

『Fanpla Kit』(読み:ファンプラキット)は、約300アーティストのファンクラブ運営を行う株式会社Fanplusが、次世代を担う音楽アーティストを応援し、提供する、アーティストのためのファンクラブプラットフォームです。

アーティストの規模に関わらず、アーティストならだれでも初期導入費用不要で、アーティスト自らファンクラブの立ち上げ、運営が可能です。すでに幅広いアーティストにご利用いただいており、会員限定コンテンツはもちろん、会員管理をはじめとしたファンクラブ運営に必要な機能がパッケージされています。



▼URL

https://fanpla.jp/feature/fanplakit





■Fanplusについて

会 社 名 : 株式会社Fanplus

所 在 地 : 東京都渋谷区渋谷3-12-18 渋谷南東急ビル 9階

代 表 者 : 代表取締役 佐藤 元

設 立 : 2007年3月

事業概要 : ファンサイト・ファンクラブの企画・開発・運営

アーティストグッズオンライン販売システムの開発・運営

音楽メディアの企画・運営

U R L : https://fanplus.co.jp/



