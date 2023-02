[マテル・インターナショナル株式会社]

3月下旬より発売







世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:マーク・パンサール)は、はいはいサポートにも!日本語・英語を自然と学べる知育玩具「指あそびで発見!すすむバイリンガル・でんでんむし」と、おすわりからあんよ期まで、成長に合わせて長く使える「おして!らいおんくんのミュージカル・ウォーカー」を3月下旬より発売いたします。











「指あそびで発見!すすむバイリンガル・でんでんむし」 詳細





動画URL:https://bit.ly/3Kz7pnJ

ABC・数字・かたちのボタンを押すと、ライトが点灯し、アルファベット、数字、形を英語と日本語で教えてくれる、バイリンガル知育玩具です。また、形合わせブロックやボタンなど、手指の発達を促す10個以上の仕掛けで、お子さまの五感をやさしく育てます。てんとうむしの赤いボタンを押すと、でんでんむしの角が上下に動いて前進するので、お子さまのはいはいサポートにも最適です。





<商品概要>

メーカー希望小売価格 :税抜5,000円(税込5,500円)

発売日 :3月下旬

対象年齢 :9カ月~

サイズ(cm) :W25.4×D13.3×H20.3

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

HP URL :https://mattel.co.jp/fisher_price/product/hjp00.html







「おして!らいおんくんのミュージカル・ウォーカー」 詳細





おすわり期から歩行サポートまで、成長に合わせて2WAYで長く遊べる商品です。おすわり期は、ちょうちょのスライドや、ワニさんのいないいないばあミラー、3種類の回転するスピナー、音階ミュージカルボタン、ビーズ、らいおんくんのぴかぴかお鼻ボタンなど、様々なしかけでお子さまの五感を優しく刺激します。また、押して歩くと、ゆかいなメロディやサウンドが流れて、らいおんくんのお鼻がライトアップするので、お子さまの初めてのあんよをサポートします。



<商品概要>

メーカー希望小売価格 :税抜6,000円(税込6,600円)

発売日 :3月下旬

対象年齢 :6カ月~

サイズ(cm) :W46.7×D9.8×H39.4

発売元/販売元 :マテル・インターナショナル株式会社

HP URL :https://mattel.co.jp/fisher_price/product/hjg60.html







フィッシャープライスについて





フィッシャープライスは、2020年に90周年を迎えたマテル社のベビー・プリスクールおもちゃブランドです。世界No.1*の売り上げ、シェアを誇り、世界150か国以上で販売されています。フィッシャープライスは、おもちゃ研究所「プレイラボ」で、お子さまにテストしていただいています。毎年450以上の新たなアイデアについて、年間2,500人以上のお子さまとそのママ・パパが商品開発に参加しています。また、安心して遊んでいただけるよう、安全性と耐久性を重要視し、世界の安全基準を満たすだけでなく、より厳しい社内基準を設けています。

公式サイト :http://mattel.co.jp/toys/fisher_price/

プレイラボ詳細:https://mattel.co.jp/fisher_price/playlab/

*The NPD Group/2021/USD インファント・トドラー・プリスクール玩具カテゴリー







五感いっぱいに、わくわくを。







見て。聴いて。さわって。感じて。

五感をたくさん刺激する遊びが、お子さまの将来の学習意欲、豊かな感性を育む土台になります。フィッシャープライスのおもちゃは、五感を使いながら夢中になれるしかけがいっぱい。「からだ」「あたま」「こころ」をバランスよく育み、お子さまの成長をサポートします。







マテル社について





マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト:http://www.mattel.co.jp/



お客様からのお問い合わせ先

マテル・インターナショナル株式会社 カスタマーサービスセンター

TEL:03-5207-3620<受付時間10時~16時 月~金(土・日・祝日除く)>



企業プレスリリース詳細へ (2023/02/27-15:46)