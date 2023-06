[株式会社A3]

株式会社A3は、「ACTORS☆LEAGUE in Games 2023×サンリオキャラクターズ」のPOP UPコーナー開催および、新作コラボグッズの販売を実施いたします。







人気舞台俳優が出演するイベント『ACTORS☆LEAGUE 2023』よりなんでもエンタメ研究所の所長・荒牧慶彦さんプレゼンツ「ACTORS☆LEAGUE 2023×サンリオキャラクターズ」第1弾は、高野洸さんプロデュースの『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』とコラボ!

開催に先がけ6月16日より、新作グッズがサンリオアニメストア(店舗)と通販にて販売されます。



◆『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』◆

6月19日(月) 日本武道館



『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』公式HP

https://actors-league.com/games/



ライブエンターテインメントの楽しさや興奮を分かち合いたいという想いから俳優が自ら企画プロデュースする『ACTORS☆LEAGUE』プロジェクト。



ゲーム×エンターテインメントの『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』ではディアダニエルなど5人の男のコが5校の制服を着た愛らしい姿で登場し、 “推し×推し”の神コラボが実現しました!

ここでしか手に入らないレアアイテムをお手元に、推し校を全力で応援してみてはいかがでしょうか?



【販売情報(店頭/通販)】

<POP UPコーナー>

■販売期間:6月16日(金)~6月28日(水)

■場所:サンリオアニメストア池袋P’PARCO店



<通販>

■発売日:6月16日(金)~

■場所:通販サイト「サンリオアニメストアONLINE」

※POP UPコーナー展開後もお取り扱いあり。



▼サンリオアニメストアONLINEへ▼

ご注文はこちらから!

https://sanrio-animestore-a3.jp/title/193?utm_source=prtimes&utm_medium=press&utm_campaign=prt439



推しとお揃いの制服を着たサンリオキャラクターズが見れるのは“今”だけ!? 神コラボアイテムに思わず胸キュン…!!



今回のコラボは「西風高校King Squad×ディアダニエル」「桃園学園高等学校ロイヤルプレデター×ポムポムプリン」「宇田川高校 ダウンタウンNuts×バッドばつ丸」「聖グラバー学院Psycho-Crusher×ハンギョドン」「北湊高校Grudge Orca×シナモロール」が登場。



【グッズ一覧】

■缶バッジ(全5種) ※ブラインド商品

■パーツ付きアクリルキーホルダー(全5種) ※ブラインド商品

■アクリルコースター(全5種) ※ブラインド商品

■PUコンパクトミラー(全5種)

■アクリルスマホスタンド(全1種)

■フレークシール5枚セット(全1種)

※ぬいぐるみは先行受注限定のため、6月16日~の一般販売では取り扱いなし。



缶バッジ(全5種) ※ブラインド商品



直径6.5cmの大きめ缶バッジには、学校それぞれの“イメージカラー&エンブレム(校章)”がデザインされています。各校の制服に身を包んだディアダニエルやポムポムプリンたちが、コントローラー片手にゲーム大会を繰り広げているかのよう!

眺めるだけでワクワク&キュンキュンしちゃう、ファン必携の“推し校応援グッズ”です。



パーツ付きアクリルキーホルダー(全5種) ※ブラインド商品



約6×5cmのアクリルキーホルダーに3×2cmのミニパーツがついた、“ちょこんと”感がたまらなく可愛いワンポイントアイテム。ミニパーツには各校のエンブレムが描かれています。

カバンや鍵、ポーチなどに付ければ、いつでもどこでも“推し校”と“推しキャラ”を感じられて超絶ハッピーな気分に♪



アクリルコースター(全5種) ※ブラインド商品



アクリルコースターには、HPなどを表現した「ハート」や「星」のモチーフイラストもデザインされています。

コラボでしか味わえない贅沢な“推し×推し”の共演はまさに夢世界……。お部屋に飾ったり写真を撮ったりして、満足感や幸福感をじっくり味わってみては?



PUコンパクトミラー(全5種)



7.6×11.5cmのPUコンパクトミラーは、持ち運びしやすい&使いやすい大きさのスタンドミラー。カバンから取り出すたびに、「可愛すぎる~!」と胸キュンすること間違いなしです。



柔らかくもちもちとした肌触りが特徴のPU素材を使用しており、鏡が傷ついたり割れたりするリスクが少ないのも安心&嬉しいポイント♪



カバー裏には「ACTORS☆LEAGUE 2023×サンリオキャラクターズ」のロゴがあしらわれ、 限定感や特別感のある一品となっています。職場やご自宅などで普段使いするもよし、推し俳優が出演する舞台やイベントなど特別な日に使うもよし!

アイテムとともに、“推しのいる生活”を心ゆくまで満喫してください♪



アクリルスマホスタンド(全1種)



付属の台座を付けると、スマホを立てかけられるアクリル製のスタンド。『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』の5校が大集合したデザインで、カラフルな色合いと愛らしいサンリオキャラクターズたちがファンの目と心を楽しませてくれます。







デスクやベッド周りなどで使いやすいよう充電コードが通る穴が下部についており、『ACTORS☆LEAGUE』のTwitterや動画をチェックする際に大活躍すること間違いなし!

使って&眺めて、仕事中や寝る前に疲れた体と心をたっぷり癒しちゃってください♪



フレークシール5枚セット(全1種)



縦横最大4cmのフレークシールは、5枚1組の贅沢なセットアイテム。ひとつずつカットされたサンリオキャラクターズたちの“ミニマム感”がキュートすぎます……!

手帳や透明のスマホケースに挟んだり、PCやアクスタケースなどに貼ってデコったり。ご自身の持ち物をオリジナルの1点に仕上げてくれる“万能アイテム”です♪





『ACTORS☆LEAGUE』シリーズは2021年から始まり、『ACTORS☆LEAGUE in Games』は今年で2回目の開催となります。企画が年々パワーアップしていくなかで今回のサンリオキャラクターズコラボが実現し、心ときめいたファンも多いのでは?

キュートな“推し×推し”の夢世界を堪能しつつ、お気に入りのグッズをお手元に『ACTORS☆LEAGUE』を一緒に盛り上げていきましょう!



◆「ACTORS☆LEAGUE 2023×サンリオキャラクターズ」販売スケジュール◆

6月16日~6月28日:コラボ第1弾『ACTORS☆LEAGUE in Games 2023』店頭販売(同時通販あり)

6月30日~7月12日:コラボ第2弾『ACTORS☆LEAGUE in Baseball 2023』店頭販売(同時通販あり)

後日発表:コラボ第3弾『ACTORS☆LEAGUE in Basketball 2023』店頭販売&通販



(C)ALG2023 (C) 2023 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L640673



