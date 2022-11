[株式会社ニット]

試験運営のアウトソーシングを行う株式会社NieV(ニーヴ)の社内変化に対応し事業推進に貢献しました



オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」を運営する株式会社ニット(本社:東京都品川区、代表取締役社長:秋沢崇夫、以下ニット)は、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約500人が日本全国・世界35カ国からオンラインで業務を遂行しています。この度、株式会社NieV(ニーヴ)(本社:東京都渋谷区、代表取締役 稲葉太郎氏)へオンラインアウトソーシング『HELP YOU』をご提供しましたので、お知らせいたします。

人員体制の変更や新規業務などスピーディな対応が求められる業務にHELP YOUがご支援。第3者の相談役がいることで「わからなくても、まずは相談してみよう!」と前向きな変化がありました。



<インタビュー詳細内容はこちら>

新規開拓に向け、提案資料の作成をアウトソース化。思わぬ導入効果とは?

https://help-you.me/blog/interview-niev

<HELP YOUのお問い合わせはこちら>

https://help-you.me/contact/?utm_content=interview-dcm.contact-CTA







新規開拓に向け、提案資料の作成をアウトソース化。思わぬ導入効果とは?

https://help-you.me/blog/interview-niev



依頼背景や想い(インタビュー記事より一部抜粋)



株式会社NieV(ニーヴ) 稲葉太郎様、鈴木優香様、岩合朋子様

インタビュアー 株式会社ニット 中野由莉子



検定試験や大学入試などの運営を包括的にサポートする株式会社NieV(ニーヴ)。数年前、新規顧客を増やしていく営業方針を打ち立て、体制強化の一環としてHELP YOUを導入しました。主に提案資料の作成や、それに付随するリサーチをご依頼いただいています。どのような導入効果があったのかを伺いました。



▼営業体制の変化にも貢献するHELP YOU

スピードと質を追求する背景には、コロナ禍で急速に変わりゆく社会情勢もありますが、数年前から営業方針の転換に向けて社内の人員体制を整えてきた事情があります。従来は、既存顧客への継続的な提案がメインでしたが、2017年頃に新規顧客を増やしていく方針を打ち立てました。



自ら仕掛ける攻めの営業をするには、提案のスピードと質を向上させることが欠かせません。その鍵となるのが、質の高い提案資料です。良い資料を作る要件の一つに、入念なリサーチと分析による提案内容の裏付けが挙げられます。しかし、営業担当者がリサーチに時間を割かれて日々の業務が回らなくなるシーンもあり、時には代表自らが提案資料を作成してお客様を訪問することもありました。



本来、経営戦略の策定をコア業務とする代表が、別の業務に時間をとられるのは機会損失でしょう。

そこで、HELP YOUにリサーチと資料作成をお手伝いいただくことで、代表を始めとした社内のメンバーがコア業務に集中できる環境を整えました。





▼初めての業務もHELP YOUに相談しチャレンジ

新たな業務を始める際、社内に知見を持つ人がいなくてもHELP YOUに相談することで解決するケースも増えており、よりスピーディーに物事を進められるようになりました。



さらに、HELP YOUの導入を経て第三者に依頼するときのフォーマットができたので、担当者だけで業務を抱え込まず、柔軟にリソースを増やすことができます。過去には、やりたいことがあっても目の前の業務に忙殺されて後回しにしてしまうケースがありました。特に、重要だけど緊急度は高くない業務については、なかなか着手できないことが多かったように思います。



HELP YOUへ業務を切り出す過程で、目的を達成するために自身が本当に向き合うべきコア業務は何か、一人ひとりが意識するようになりました。忙しいことを理由にやらないのではなく、やることを前提に「まずはHELP YOUに相談しよう」と行動に移す流れができつつあります。外部のリソースを借りる選択肢もあるからこそ、以前より前向きな声が上がりやすくなっているようです。







株式会社NieV(ニーヴ)









<社名>

株式会社NieV(英語表記 NieV Co.,Ltd.)



<所在地>

[本社]〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2-3-18 建築家会館JIA 館6F



<設立>

2007年8月6日



<業務内容>

試験運営事業

プロの試験監督員をご提供し、運営品質向上の支援

試験会場マッチング事業

遊休施設をお持ちの貸主様と施設をお探しの借主様に「試験会場への貸し出し」による有効活用の支援



<代表者>

代表取締役 稲葉太郎



<公式HP>

https://niev.co.jp/





オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」とは







さまざまなスキルセットを持った優秀なアシスタントチームがあなたの仕事をサポートする業務効率化のサービスです。バックオフィス系の業務(人事、経理、営業事務、資料作成など)をオンラインアウトソーシングとして請け、コア業務に集中できる環境作りに貢献します。

メンバーはアメリカ・フランス・ドイツなど世界33カ国に、東京都、宮城県、大阪府、福岡県など全国各地にいます。



HELP YOUサービスサイト:https://help-you.me/

HELP YOU採用サイト:https://va.help-you.me/



2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」を開始

「1人の人に業務を専属で依頼したい」「業務を自動化することで人に頼らない仕組みを作りたい」とのご要望に答え、このたび、好評の「チームプラン」に加えて、2つの新プラン「1名専属プラン」「ロボットプラン」をリリースしました。

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000448.000059127.html





「くらしと仕事」関連記事



◆まだないサービスを作り出す!HELP YOUオンライン営業





https://kurashigoto.me/article/post-17209/



◆フルリモートでもお客様の継続率97%を実現する、カスタマーサクセスのコツ【HELP YOU Tips:CS編】





https://kurashigoto.me/interview/post-16255/



くらしと仕事とは





「未来を自分で選択する人」を応援するメディア

「くらしと仕事」は、自分の人生を大切にし、「くらし」の充実のために仕事も頑張りたい人を応援する 「働き方提案メディア」です。日本最大級のオンラインアウトソーシング「HELP YOU」を手がける、株式会社ニットが運営しています。



https://kurashigoto.me/



<会社概要>







会社名 :株式会社ニット

代表者 :代表取締役 秋沢 崇夫

本社所在地:東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル 10F 41号

設立 :2017年8月 ※2015年 HELP YOUサービス開始

事業内容 :オンラインアウトソーシングサービス「HELP YOU(ヘルプユー)」の運営。働き手への学びのサービス、働き手を応援するメディア事業なども展開。



「未来を自分で選択できる社会をつくる」というビジョンを掲げ、2015年よりフルリモート前提で創業し、現在、約400人が日本全国・世界33カ国からオンラインで業務を遂行しています。業務遂行だけではなく、オンラインでも温かいつながり・コミュニティを開発していく方法を模索しております。



URL :https://knit-inc.com/











令和3年度「テレワーク先駆者百選 総務大臣賞」を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000274.000059127.html











オンラインアウトソーシング「HELP YOU」が、

日本サブスクリプションビジネス大賞2021において特別賞を受賞

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000059127.html





<本件に関するお問い合わせ>

株式会社ニット

広報担当:今西/中野

電話番号:050-5212-5574

メールアドレス:pr@knit-inc.com



企業プレスリリース詳細へ (2022/11/03-22:40)