銀座 蔦屋書店(東京都中央区 GINZA SIX 6F)では、アーティスト・HARUKAによる個展「蘇生~Rebirth~」をFOAM CONTEMPORARYにて、2022年11月17日(木)~11月23日(水)の期間に開催いたします。











概要





HARUKAは、人生の中で深く印象を与えた人物や出来事を多様なマテリアルと技法で、全ての工程を自ら行うアーティストです。日本国内には留まらずアメリカ、スペインでも展示をしており、この度、FOAM CONTEMPORARYにて『蘇生~Rebirth~』と題した個展を開催します。『蘇生』とは、一度死亡した、あるいはそれに類する状態になった人間が再び「生命」を取り戻すことを差し、「復活」「黄泉がえり」とも呼ばれています。

人は人生の中で、何度も誕生を繰り返している。枯れた花が再び咲くように、苦しい状況も情熱があれば乗り越えられる。今回はそんな死と再生をテーマにした作品を展示いたします。



アーティスト・ステートメント





幼少期から絵を描いていた。

NYに渡米した際の出来事や、描いた絵を見た人の喜ぶ顔を見て

「私が人を喜ばせることができるのはこれなのかもしれない」と思い

2015年に帰国し、本格的に芸術活動を始めた。



様々な国や都市を訪れた経験から、場所や人々の持つ個性やエナジー、人との繋がり、さらに自身の内面や感情を具体化し、物事や感情を一面だけを見るのではなく多面的な見方をする性格から、ペインティング作品では、人物や出来事を表面的に捉え具象表現し、半立体作品では表面からは見えない感情の内面部分を抽象表現している。



本のシリーズでは一人の人を一つの本棚と例え「人の一瞬を本の1ページ」として表現している。



HARUKA







作品販売について





銀座 蔦屋書店店頭・アートのオンラインマーケットプレイス「OIL by 美術手帖」にて、11月17日(木)11時より販売いたします。

※オンライン上での販売は、一部作品のみの取り扱いとなります。

※作品はプレセールスの状況により、会期開始前に販売が終了することがあります。







アーティストプロフィール







HARUKA(はるか)

1988年神奈川県生まれ

2015年より本格的に芸術家活動開始



2015 「HARUKA ART EXHIBITION 2015」 中目黒Lounge, 東京

2016 「HARUKA ART EXHIBITION 2016」 中目黒Lounge, 東京

2017 「HARUKA ART EXHIBITION 2017」 中目黒Lounge, 東京

2018 「Tokyo International Art Fair」 ベルサール六本木, 東京

2018 「HARUKA ART EXHIBITION 2018」 G735gallery, 東京

2019 「Art Expo new york」 pier90, ニューヨーク, アメリカ

2019 「Passeig de gracia station exhibition」 Passeig de Gràcia, バルセロナ, スペイン

2019 「Shibuya station exhibition」 渋谷駅, 東京

2019 「HARUKA ART EXHIBITION 2019」 G735gallery, 東京

2019 「RED DOT MIAMI Art Fair」 マイアミ, アメリカ

2020 「LA art show」 ロサンゼルス, アメリカ

2020 「A socially distant art show」 ニューヨーク, アメリカ

2020 「Window show」 ウエマツ渋谷, 東京

2020 「Shibuya station exhibition」 渋谷駅, 東京

2020 「Group show DAHA」 渋谷ヒカリエ, 東京

2020 「Group show Pop & Street」 西武渋谷, 東京

2021 「Solo exhibition It’s a small world」 UN GRAIN, 東京

2021 「Solo exhibition with FLOWERS」 渋谷PARCO, 東京

2022 「Group show Forest of Words」 阪神百貨店, 大阪

2022 「SHIBUYA AWARDS PLUS」 代官山ヒルサイドテラス, 東京

2022 「Solo Exhibition White brain」 America-Bashi Gallery, 東京

2022 「Contemporary Art exhibition」 阪急百貨店 , 神戸

2022 「Group show New encounters」 そごう, 千葉







展覧会情報





会期|2022年11月17日(木)~11月23日(水)

時間|11:00~19:00

定休日|月曜日

会場|FOAM CONTEMPORARY

入場|無料

主催|銀座 蔦屋書店

お問い合わせ|03-3575-7755(営業時間内)/info.ginza@ccc.co.jp



FOAM CONTEMPORARY







柔軟な企画内容をイメージする<液体(LIQUID)>と、従来のホワイトキューブとしての設備を完備した空間<個体(SOLID)>を掛け合わせ、中間的な様態“FOAM”という名のもと、日本のアートシーンを多角的に映し出す表現空間。



ロゴの最初の“O”は、泡をイメージさせるようにあえて形を崩しています。それは、日々変化していく現代のアートシーンそのものを表現しながら、アーティストの自由で柔軟な無限に存在する表現のイメージを表しています。

時代のアクチュアリティーに寄り添いながら、ライフサイクルを超えたところにあるアートの価値や醍醐味を探求、醸成する表現空間として、キャリアや年齢を問わず注目すべき様々なアーティストを紹介していきます。



Instagram|https://www.instagram.com/foamcontemporary/







銀座 蔦屋書店





本を介してアートと日本文化と暮らしをつなぎ、「アートのある暮らし」を提案します。





住所|〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 6F

電話番号|03-3575-7755

営業時間|店舗ホームページをご確認ください。

ホームページ| https://store.tsite.jp/ginza/

Facebook|https://www.facebook.com/GINZA.TSUTAYABOOKS/?ref=bookmarks

Twitter|https://twitter.com/GINZA_TSUTAYA

Instagram|https://www.instagram.com/ginza_tsutayabooks/







CCCアートラボ





私たちは、企画会社カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社の中でアートに関する事業を行う企画集団です。「アートがある生活の提案」を通じてアートを身近にし、誰かの人生をよりハッピーにすること、より良い社会をつくることに貢献したいと考えています。店舗企画やアートメディア、商品開発やイベントプロデュースなど、長年の実業経験を通して培った知見をもとに、専門的なアプローチで企画提案を行います。

https://www.ccc-artlab.jp





