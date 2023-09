[株式会社 トゥモローランド]

SANDERS 150th Anniversary Collection 9.7 (Thu)



ノベルティとして〈Corgi(コーギー)〉社のソックスを付属しております。







9月7日(木)より、〈SANDERS(サンダース)〉150周年を記念したコレクションを販売開始します。

MILITARY COLLECTION定番の『1128 MILITARY DERBY SHOE』とSANDERS COLLECTION定番の『9877 BRIT CHUKKA』の2型をご用意。

MILITARY DERBY













56-01-34-01020 / ¥75,900 (tax in)

SIZE:UK6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5







BRIT CHUKKA











56-01-34-01021 / ¥66,000 (tax in)

SIZE:UK6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0



about | SANDERS





1873年に英国高級靴製造の聖地であるノーザンプトンで設立されたシューメーカー。

伝統的なグッドイヤーウェルト製法によるレザーシューズを今なお作り続け、「ノーザンプトンにおける最後の実力派メーカー」とも言われています。



発売日





9月7日(木)



取り扱い店舗





トゥモローランド ルミネ新宿店

トゥモローランド ルミネ有楽町店

トゥモローランド ルミネ立川店

トゥモローランド ルミネ横浜店

トゥモローランド ルミネ大宮店

トゥモローランド タカシマヤ ゲートタワーモール店

トゥモローランド ルクア大阪店

トゥモローランド アミュプラザ博多店



※掲載内容は予告なく変更する場合がございます。















