[株式会社FUGU INNOVATIONS JAPAN]

今がお買い得なスペシャルオファーもご用意。



株式会社 FUGU INNOVATIONS JAPANは、2023年7月15日(土) ~ 17日(月・祝)の3連休に新宿高島屋で電動キックボードをはじめとしたマイクロモビリティ各種の試乗が無料で体験できるイベントを開催いたします。

本年7月1日に施行された16歳以上運転免許証が不要の「特定小型原動機付自転車」区分の電動キックボードの予約販売も予定しております。







開催要項





開 催 日 : 7月15日(土) ~ 17日(月・祝)

開 催 時 間: 1. 11:00 ~ 13:00

2. 14:00~ 17:00 (最終受付)

*3日間共通(雨天決行)

開 催 場 所: 新宿高島屋1階JR口特設会場(仮)

開 催 要 項: ご試乗の際、ご試乗同意書にご記入いただく必要がございます。予めご了承ください。

試乗対象製品: 電動キックボード 公道走行モデル2種類(スタンダード・シート付き)

レジャーモデル 1種類

電動バランススクーター: 3種類

電動スケートボード:1種類

カートチェア:1種類



【整理券について】

*混雑した場合は整理券をお配りいたします。配布数には限りがございます。予めご了承ください。

*整理券は参加者1名様・1枚までとなります。





ご試乗のお客様にはアンケートにお答えいただくと、MEISTER.F オリジナルグッズをプレゼントといたします。あわせて、公式SNSにご登録いただくとオリジナル防水バッグもプレゼントいたします。





16歳以上免許不要モデルの予約受付







話題の特定小型原付区分の予約販売も予定しております。





試乗可能な製品





● 公道走行対応 電動キックボード (原付区分)





● 公道走行対応 シート付き電動キックボード (原付区分)





● 電動キックボード (for レジャー)





● 電動バランススクーター (for レジャー)





● BTスピーカー + LEDイルミネーション搭載 電動バランススクーター / カートチェア (for レジャー)





● オフロード向け電動バランススクーター (for レジャー)





● 電動スケートボード (for レジャー)





