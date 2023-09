[トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社]

「S by sloggi Sundays」には新インナー「S by sloggi Subtle」には新色が追加



一人ひとりの自信を高める会社、トリンプ・インターナショナル・ジャパン株式会社(本社:東京都中央区築地5-6-4、代表取締役社長:ヴァンサン・ネリアス)は、“最高のきもちよさ” をお届けする『sloggi (スロギー)』より、スタイルを持つ現代女性のためのプレミアムなボディウェアブランド「S by sloggi(エス バイ スロギー)」の2023年秋冬コレクションを、9月6日より順次発売します。







※実際の商品とはデザイン・仕様が一部異なる場合がございます。



類まれなるファッション性とスロギーならではの至福の着けごこちを兼ね備えたプレミアムシリーズ「S by sloggi」が、初となるコラボレーションコレクションを発売します。

タッグを組んだのは、ロンドン出身で、現在はオーストラリアに拠点を置く壁画家・スタジオアーティストのロージー・ウッズ。生命力やパワフルなソウルを感じさせる作品は、世界のさまざまな場所に描かれ、国際的なアートフェスティバルでも絶賛されています。

ロージーの世界観をそのままレースの柄で大胆に表現し、華奢なスパゲッティストラップ、シャープな印象のラダーテープ、ブラレットやトップスのY字のバックスタイルなど。ミニマルなデザインに、エッジのきいたディテールが際立つ、これまでにないシャープな美しさが魅力です。彼女らしい幾何柄のレースが印象的な、限定コレクションにご期待ください。



さらに好評発売中の「S by sloggi Sundays」からは、なめらかなリブ素材にシアーなメッシュを組み合わせたデザインで極上の触りごこちのインナー3アイテムが新登場。「S by sloggi Subtle」 からは、それぞれ新色が登場。ぜひ、併せてご注目ください。



限定コレクション S × Rosie Woods 【9月6日発売】

ロージーの作品からインスパイアされたレースに注目

特徴であるユニークなレースのパターンは、ロージー・ウッズの作品からインスパイアされたデザインで、美しいチュール使いが印象的です。ノンワイヤーの快適さと心地よいストレッチ性、なめらかで洗練された素材が用いられた全6アイテム、コーディネートも魅力的なコレクションです。





NEW Item S by sloggi Sundays 【10月11日発売予定】

なめらかなリブ素材で極上の肌ざわり!

インナー3アイテムが新登場

ルームウェアシリーズ「S by sloggi Sundays」に、新アイテムとしてインナーが登場します。なめらかなリブ素材に、シアーなメッシュを組み合わせたデザイン。伸びが良く、ボディに快適にフィットします。テラコッタはバイカラーになったストラップがアクセントに。







NEW COLOR S by sloggi Subtle 【8月30日発売】

ソフトマットな質感とコード調レースがフェミニンなシリーズに

秋色ニュアンスのくすみピンクが仲間入り

[P]と[HP]の2型には、立体的で幅のあるシールがアンダーバストをほどよくサポートするヒートシールワイヤーを使用。ノンワイヤータイプの[Bralette]は、軽い着けごこちのカシュクールデザインで、バックスタイルも印象的です。新色には、しっとりとした秋を感じさせるピンクが仲間入り。



【S by sloggi 販売店一覧】※店舗により、販売アイテム・発売時期が異なる場合がございます。





