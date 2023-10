[株式会社ベーシック]

BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One(フェレットワン)』を運営する株式会社ベーシック(本社:東京都千代田区、代表取締役:秋山勝、以下「当社」)は10/5(木)11時より、株式会社ピクルス(本社:東京都新宿区、代表取締役社長:田中稔)が主催するセミナー「SEO☓診断☓メール配信 新規リード獲得から育成の最新コンテンツマーケ戦略」に登壇いたします。







セミナー概要





デジタル時代において、顧客が自ら情報を取りに行くようになった今、BtoBマーケティングは単なる営業手法から顧客育成へとシフトしています。この変化の中で、多くの企業が新しいリード獲得・育成の戦略を模索しています。



そこで今回、BtoBマーケティング領域で活躍する4社の企業が登壇し、カスタマージャーニーに基づいたタッチポイントの設計から顧客エンゲージメントを高めるコンテンツマーケティング戦略の最前線を解説します。







登壇者について





見山 悠妃

株式会社ベーシック

ferret One事業部 マーケティンググループ イベントマーケティング統括







営業支援会社にて営業からマネージャーを経験。その後1人マーケターとしてマーケティング部署を立ち上げ、サービスサイト・コンテンツ制作・ウェビナー施策の基盤を構築。2021年ベーシック入社、BtoBマーケティングツール「ferret One」でセールスを経て、現在はマーケティング部にてイベント企画を管掌している。



東 真澄 氏

株式会社Faber Company

カスタマーサクセス コンサルタント







Webサイト好きが高じて、2019年にFaber Companyへ入社。自社メディアの立ち上げ・運営に携わったのち、2020年よりカスタマーサクセスチームへ異動。

コンテンツの制作・改善サポートから、メディア企画やコンテンツ制作の請負に至るまで、累計50社を超えるお客様への支援実績をもつ。



中村 祥子 氏

株式会社ピクルス

ヨミトル事業部 マネージャー





2019年~株式会社ピクルス参画。2022年~ヨミトル事業の新規立ち上げから戦略・マーケティング・セールスを担当。現在はマネージャーとして事業部を統括。



宮坂 夏生 氏

株式会社ラクス

ラクスクラウド事業本部 配配メール事業部 企画課 イベントチーム リーダー







2016年 株式会社ラクスに新卒入社。 年間300社へ電話・メールのみでメールマーケティングを提案し、担当エリアの受注率を5倍に向上。

2019年に企画へ異動し、セミナー・展示会等のイベント施策を担当。年間60回以上開催のウェビナーを監修。

傍ら、メールマーケティングエバンジェリストとして社内外にメールマーケティングの利活用を広めている。



■セミナーページURL

https://us06web.zoom.us/webinar/register/2616939790874/WN_znspfuriS6W-UYQsh7g9dA#/registration



■お問い合わせ先

株式会社ピクルス

https://pickles.tv/contact/



『ferret One』について





『ferret One』は、BtoB企業がマーケティング活動を行う上でのお困りごとを、まるっと解決していくBtoBマーケティングサービスです。「今のマーケティング活動をもっと効率的に運用したい」「マーケティング活動を始めたいがどのように進めたら良いかわからない」。そんなBtoBマーケティングのお困りごとを 『ferret One CMS』『ferret One MA』『ferret One コンサルティング』の3つのラインナップで、戦略設計、サイト構築、マーケティング運用の効率化、ツール提供など、あらゆるプロセスから解決していきます。



URL:https://ferret-one.com/



株式会社ベーシックについて





「問題解決の専門家集団として、情熱を妨げる世の中のあらゆる問題解決をやり抜き、多種多様な企業が強みに集中できる世界を創造する」をミッションに掲げ事業を展開するテクノロジーカンパニー。企業がWebマーケティングを推進する上で直面する"知識・環境・人"不足の問題を解決するため、BtoBマーケティングのお困りごとをまるっと解決するサービス『ferret One』、フォーム作成管理ツール『formrun』、日程調整ツール『bookrun』、Webマーケティングメディア『ferret』の4つの事業を展開。







社名:株式会社ベーシック

代表者:代表取締役 秋山勝

所在地:〒102-0082 東京都千代田区一番町17-6 一番町MSビル2F

設立年月:2004年3月

事業内容:SaaS事業・メディア事業

URL:https://basicinc.jp/



企業プレスリリース詳細へ (2023/10/08-02:40)