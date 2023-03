[株式会社アニマックスブロードキャスト・ジャパン]

7月2日(日)福生市民会館 大ホールでステージイベントを開催!さらに、会場観覧チケット1次販売は、3月25日(土)15:30から開始!!



スーツ姿の人気声優を操れる即興ドラマバラエティ「ようこそ妄想営業部へ(ハート)」がイベントを開催!

「ようこそ妄想営業部へ(ハート)2023 SUMMER」

西山宏太朗、駒田航、神尾晋一郎、仲村宗悟、葉山翔太、白井悠介、[新]竹内栄治、吉田尚記

新メンバーを加えた8名が出演します!!



7月2日(日)福生市民会館 大ホールでステージイベントを開催!

さらに、会場観覧チケット第一次販売は、3月25日(土)15:30から開始!





観客の投票でスーツ姿の人気声優を操れる即興ドラマバラエティアニマックスオリジナル声優イベント「ようこそ妄想営業部へ♥」。

7月2日(日)に「ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER」と題し、福生市民会館 大ホールでステージイベントを開催!





2023年の暑い夏。都内某所にある総合商社「イケボ商事」は、相変わらず業績絶好調。その反面、業績の伸びに対して人材採用が追いつかず、目下の問題は人手不足。そんな中、新たな人材が現れ、各部署の面々が己の部署へと勧誘に乗り出し…。



本イベントに出演するのは、新メンバーを加えたこの8名!

西山宏太朗/妄想営業部:西山コータロー役

駒田航/経理部:駒田ワタル役

神尾晋一郎/研究開発部:シンイチロー・神尾役

仲村宗悟/研究開発部:仲村シューゴ役

葉山翔太/健康管理室:葉山ショータ役

白井悠介/広報部:白井ユースケ役

[新]竹内栄治

吉田尚記(ニッポン放送アナウンサー)/妄想営業部:吉田ヒサノリ役



ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER 公式サイト▶ https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/



各部署それぞれの個性が集結し、さらに新メンバーが参戦する「ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER」のイベントは、一波乱も二波乱も起きそうな予感満載です。

本イベントは2部制となっており、第1部、第2部同じストーリー構成ながら、観客・視聴者の投票によってストーリーが決まっていく即興ドラマ型のステージイベントで結末が変わってきます。この日、この時、この瞬間に生まれる「妄営ワールド」を是非一緒にご体感ください!さらに、この日はステージだけでなくご来場の方が公演の合間に楽しむことができる企画も盛りだくさんにご用意!

7月2日(日)は1日を通し「ようこそ妄想営業部へ♥」の世界観に浸かってお楽しみください!

ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER 公式サイト▶ https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/



ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER イベント概要



「ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER」









[イベント日時]

7月2日(日) 【第1部】13:30~15:00 【第2部】16:30~18:00



[会場]

福生市民会館 大ホール(もくせいホール)

会場アクセス> https://fussa-shiminkaikan.jp/access.php



[出演]

西山宏太朗、駒田航、神尾晋一郎、仲村宗悟、葉山翔太、白井悠介、[新]竹内栄治、吉田尚記



[ストーリー]

都内某所にある、総合商社「イケボ商事」。勤務するのはスーツ姿がまぶしいエリート社員たち。

2023年の暑い夏、広報部制作の企業紹介映像も功を奏し、ますます好調なイケボ商事。その反面、業績の伸びに対して人材採用が追いつかず、目下の問題は人手不足。そんな折、社長から「急遽確保した契約社員の中に、目立って優秀な人材がひとりいたので、君たちで好きに使って良い」とのお達しがあり…。



本イベントは、第1部、第2部同じストーリー構成ながら、観客・視聴者の投票によってストーリーが決まっていく即興ドラマ型のステージイベントです。この日、この時、この瞬間に生まれる「妄営ワールド」をお見逃しなく!



詳しくは、ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER 公式サイト▶ https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/



【チケット発売情報】

「ようこそ妄想営業部へ♥2023 SUMMER」

会場観覧 1次販売 3月25日(土)15:30~スタート



https://apvod.animax.co.jp/feature/p1_moso_eigyou2023SM



【会場観覧チケット】

S席 10,500円(税込)

S席ペア 21,000円(税込)2席分

★お得な通しチケット▶S席通し 19,950円(税込)/S席ペア通し 39,900円(税込)

A席 7,800円(税込)

A席ペア 15,600円(税込)2席分

★お得な通しチケット▶A席通し 14,820円(税込)/A席ペア通し 29,640円(税込)

※抽選ではございませんのでご注意ください。1次販売の規定座席数に達し次第、販売終了となります。





AnimeJapan2023 に ようこそ妄想営業部へ♥が出張参戦!



今回、3月25日(土)、26日(日)の2日間AnimeJapan2023に「ようこそ妄想営業部♥」が出張参戦!ステージからの生配信とブースでAnimeJapan限定のNFT化されたオリジナルキャラクターイラストを【数量限定】で無料配布します!



<ステージ情報>

「ようこそ妄想営業部へ スペシャルステージ」~イケボ商事キュンプライアンス委員会~







【日時/出演】

・3月25日(土)14:00 / 駒田航、神尾晋一郎、高塚智人、吉田尚記

・3月26日(日)13:30 / 田丸篤志、葉山翔太、白井悠介、吉田尚記

【観覧方法】

各日10:00~ アニマックス・キッズステーションブースで観覧チケットをお配りいたします。

【生配信視聴方法】

■3月25日(土)14:00~生配信

YouTube https://youtube.com/live/lxfzD3jLrRU

Twitter LIVE https://twitter.com/moso_eigyoubu/status/1635928832703356928

■3月26日(日)13:30~生配信

YouTube https://youtube.com/live/qNl_l8CC_To

Twitter LIVE https://twitter.com/moso_eigyoubu/status/1635929075561779202



<ブース情報>



【本日解禁】

AnimeJapanで“あなただけ”のシリアルコード入り「妄営♥NFTトレカ」無料配布

AnimeJapan 2023限定「ようこそ妄想営業部へ♥」

▼全17キャラクターのNFTデジタルアート付きトレカ ビジュアル公開▼

https://snft.jp/store/MOSO









あなたはどこの部署に配属される?「ようこそ妄想営業部へ♥」配属ガチャを実施!これまでに登場した全6部署、総勢17キャラクターが記載された配属先の社員証が手に入ります。さらに、社員証のQRコードを読み取ると、NFTデジタルアート付きトレーディングカードが入手できます。AnimeJapan2023の会場でしか手に入らない”あなたのもの”とブロックチェーン技術で証明された唯一無二の「妄営♥NFTトレカ」をぜひGETしてください。



「ようこそ妄想営業部へ♥」 meets ▶ SNFT





◇ようこそ妄想営業部へ♥(https://www.animax.co.jp/moso_eigyoubu/)

スーツ姿の男性声優たちが、イケボ商事という総合者に所属する社員に扮し、観客・視聴者の投票により選ばれたシチュエーションでアドリブ演技を披露する即興ドラマバラエティです。



◇SNFT(エスエヌエフティー)(https://snft.jp/)

SNFTはNFTを購入し管理ができるマーケットプレイスです。クレジットカードでのNFTの購入が可能です。購入したNFTはSNFT上で確認することができ、ウォレットに移すこともできます。ブロックチェーンは環境負荷の少ないパブリックチェーンを利用しています。



他にも、アニマックス・キッズステーションブースではコンテンツ×テクノロジーのコラボを体感できるイベントが盛りだくさん!

▼Anime Japan 2023「アニマックス・キッズステーション」ブース 詳細▼

https://www.animax.co.jp/animejapan2023/





アニメのすべてが、ここにある。世界最大級のアニメイベント「Anime Japan 2023」開催!



「Anime Japan 2023」

日時: 2023年3月25日(土)、26日(日) 9:00~17:00

会場: 東京ビッグサイト(〒135-0063 東京都江東区有明3-10-1)

公式サイト https://www.anime-japan.jp/

※アニマックス・キッズステーションブース▶東5ホール J63

※入場方法等は、Anime Japan 2023公式サイトをチェックの上ご来場ください。



[アニマックス]

公式サイト https://www.animax.co.jp/

公式Twitter @ANIMAX_Japan (https://twitter.com/ANIMAX_Japan)



[キッズステーション]

公式サイト https://www.kids-station.com/

公式Twitter @kids_station (https://twitter.com/kids_station)



(C) Animax Broadcast Japan. (C) Kids Station Inc.



企業プレスリリース詳細へ (2023/03/18-11:16)