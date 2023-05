[マーク ジェイコブス ジャパン株式会社]

ニューヨーク発ファッションブランド「マーク ジェイコブス」が手掛けるブックストア「BOOKMARC(ブックマーク)」にて、2017年に惜しまれながら逝去された日本の誇るニュー・ウェイヴ・オリジネイター中西俊夫a.k.a Tycoon Toshの回顧展を開催いたします。1970年代中頃に立花ハジメらとともにプラスチックスを結成、ROUGH TRADEよりデビュー。80年代に入り、MELONを結成。MELONは当時まだ胎動期だったヒップホップをいち早く導入したグループとして注目を集めた。1992年から2002年までロンドンに移住。メジャー・フォースやMO-WAXなどUKベースの各レーベル/バンドにて数多くの作品を発表したことで知られています。この度『中西俊夫 メロンのむきかた Tycoon Tosh Peeling the MELON slowly』(スローガン刊)の出版を記念して、中西俊夫の絵画作品、ドローイング作品と、中西自身が着用していたヴィンテージ衣装の両方を展示・販売します。初日5/12(金)19時のオープニング・レセプションも開催いたします。皆様のご来店お待ちしております。





中西俊夫 a.k.a Tycoon Tosh 回顧展

『メロンのむきかた Tycoon Tosh Peeling the MELON slowly』

会期:2023年5月12日(金)-28日(日)

■オープニング・レセプション 2023年5月12日(金)19:00~

場所:BOOKMARC(ブックマーク)東京都渋谷区神宮前4-26-14



■店頭以外での販売方法

5/12(金) PM12:00 より、お電話・メールによる商品・展示作品の販売も承ります。

TEL: BOOKMARC 03-5412-0351 (12:00-20:00) / E-mail: BookmarcHarajuku@marcjacobs.com

・送料、決済手数料お客様負担となります。地域別・国別で料金は変動致しますので予めご了承ください。



■関連商品





中西俊夫: メロンのむきかた Tycoon Tosh Peeling the MELON slowly

販売価格:3,080円(税込み)

中西俊夫ペインティング・ワークス & 中西俊夫ヴィンテージ・クローズス

寄稿: 永井誠治、工藤昌之、屋敷豪太、久保田麻琴、宮崎洋寿(A Store Robot)、ハウイB、寺島義和、吉村輝幸、momo、立花ハジメ、中西さおり

写真: 田島一成、大和田良、奥田一平

MELON年表: 佐藤公稔

企画協力: momo、山口美波(VIVA strange boutique)、高山康志(RUSH! Production)

編集: 熊谷朋哉(SLOGAN)

デザイン: 渡部伸(SLOGAN)

ISBN: 978-4-909856-11-1

判型: B5変型

ページ数: 96ページ

4色



■プロフィール

中西俊夫 a.k.a Tycoon Tosh

1956年東京広尾生まれ。1976年、立花ハジメらとともにプラスチックスを結成。1979年、ラフ・トレードよりデビュー。1980年『Welcome Plastics』にて国内メジャー・デビュー。アメリカ・ヨーロッパツアーを3度にわたって敢行、世界的な評価を得る。1981年には全世界メジャー・デビュー盤『Welcome Back』を発表。その後解散し、MELONを結成。ヒップホップをいち早く導入し、こちらも高い評価を得る。1992年から2002年までロンドンに移住。メジャー・フォースをはじめ、MO-WAX、PUSSY FOOT、SKYLABなどUKベースの各レーベル/バンドにて数多くの作品を発表。日本の誇るニュー・ウェイヴ・オリジネイターの一人。2017年、惜しまれながら逝去。



















■注意事項

・天災等により、中止・延期となる場合もございます。

・展示品・関連商品の準備数には限りがございます。完売の際はご了承ください。





