毛髪に関する総合サービスを提供する株式会社アートネイチャー(本社:東京都渋谷区 代表取締役会長兼社長:五十嵐祥剛)は、乳がんの早期発見・早期診断・早期治療の大切さを伝える「ピンクリボン運動」の強化月間にあたる10月を中心に、全国各地で開催される以下のピンクリボン関連イベントに協賛・協力いたします。各会場では、「ピンクリボン 啓発リーフレット」の配布を行うなど、乳がん検診の受診率向上を推進してまいります。







【 当社が協賛・協力するピンクリボン関連イベント 】

■ピンクリボン京都2023

<主なイベント>

・9月23日(土)17:30~

京都駅前ライトアップイベント(京都駅前広場)(配信あり)

・10月7日(土) 第12回ピンクリボン京都スタンプラリー&ウォーク

・11月3日(金・祝) ピンクリボンセミナー(後日配信あり)

【公式HP】http://pinkribbon-kyoto.jp/



■ピンクリボン in SAPPORO 2023

・9月24日(日) 11:00~17:00

札幌駅前通地下歩行空間(チカホ) 北3条交差点広場

<主なイベント>

ステージイベント/音楽ステージ/医師による乳がんミニトーク/乳がん啓発ブース/

ピンクリボンマルシェ/さっぽろテレビ塔ピンクリボンライトアップ(同日19:00~)

【公式HP】https://pinkribbonsapporo.web.fc2.com/



■名古屋ピンクリボンフェスタ2023

<10月1日(日)>

・都会のオアシスでウェルネス体験 朝ヨガin Hisaya-Odori Park(7:15~)

・オアシス21スペシャルLIVEイベントwith名古屋ピンクリボンフェスタ2023(10:00~)

・テレビトーヒロバ ZUTTO~Hula For Life×名古屋ピンクリボンフェスタ2023(10:30~)

・堀川ピンクリボンマルシェin堀川納屋橋(11:00~)

・ピンクリボン ライトアップ点灯式(17:45~)

(中部電力 MIRAI TOWER(旧・名古屋テレビ塔)&オアシス21&堀川 納屋橋&錦橋)

<10月9日(月・祝)8:00~>

・4回ピンクリボン庄内川ハーフマラソン 2023 <雨天決行>

【公式HP】https://nagoya-pinkribbon-festa.com/



■ピンクリボンとくしま2023

・10月1日(日) 13:00~15:00

徳島大学長井記念ホール(徳島大学蔵本キャンパス内)

<主なイベント>

・市民公開講座「がんを知り自分らしく生きる」

・阿波おどり会館、徳島大学病院ライトアップ<10月1日(日)~10月31日(火)>

【公式HP】https://www.tksbizan.com/information/4026/



■第16回 ピンクリボン大阪2023 女性がんの検診啓発 ~ピンクリボンまつり in 大阪~

・10月15日(日) 17:00~18:30

りんくうプレジャータウン シークル(観覧車下くるくる広場)(YouTube配信あり)

<主なイベント>

医師たちとのパネルディスカッション/シークル観覧車ライトアップ(同日17:30~)/抽選会

【公式HP】http://pinkribbonosaka.jp/





【 ピンクリボン運動への取り組みについて 】

2008年より女性の健康をサポートする社会貢献活動のひとつとして、多くの方に乳がん検診を受けていただけるよう、ピンクリボン運動を積極的に推進しています。お客様に寄り添い、乳がん検診の大切さを伝えるため、認定NPO法人乳房健康研究会が主催するピンクリボンアドバイザー認定資格取得を推進、556名※が同資格を取得しています。※企業としての認定資格取得者数:全国No.1(2023年2月1日現在)





【 ピンクリボン 啓発リーフレットを配布 】

乳がんの「早期発見・早期診断・早期治療」の大切さを、より多くの方に知っていただきたいという想いから啓発リーフレットを配布しています。

あたたかみを感じさせる優しい絵本タッチのイラストで「乳がん」のこと、ブレスト・アウェアネスの第一歩としての「セルフチェック」について、そして「乳がん検診の大切さ」をお伝えしています。

ピンクリボン関連イベントや全国のレディースサロンを中心に配布をしています。ぜひ手に取ってご覧ください。









【 医療用ウィッグ『アンクス(ANCS)』について 】

病気や治療によって、髪にお悩みを抱えている方が安心して日常生活をお過ごしいただけるよう、お客様のご希望を伺いながら、豊富なバリエーションとスタイリング技術で理想のスタイルに仕上げるセミオーダーの医療用ウィッグです。

ご相談は、病院やご自宅、全国251※のサロン・店舗にて対応が可能です。専任 の スタッフが、お客様の髪のお悩みやご不安に耳を傾け、質の高いサービスをお届けいたします。

○医療用ウィッグ『ANCS』:https://www.julliaolger.jp/ancs/

※2023年 3 月末時点



